Mitől nyüzsög a világ legszárazabb sivatagja? – meglepő felfedezés a felszín alatt

Az Atacama-sivatagot a Föld legszárazabb területei között tartják számon: alig hullik csapadék, a talaj gyakran sós, a hőmérséklet pedig szélsőségesen ingadozik naponta. Egy nemzetközi kutatócsoport azonban azt a meglepő felfedezést tette, hogy a felszín alatt sokkal gazdagabb élet létezik a sivatagban, mint korábban gondolták. A kutatást a Kölni Egyetem vezetésével végezték, az eredményeket a Nature Communications folyóiratban publikálták.

Az Atacama - sivatag Chilében található, ez a világ egyik legszárazabb sivatagja

Fotó: STEPHEN LUX / Connect Images

Mikroszkopikus kulcsszereplők a sivatag talajában

A kutatók apró talajlakó férgeket, úgynevezett fonálférgeket vizsgáltak. Ezek a mikroszkopikus élőlények a talajökoszisztémák egyik legfontosabb szereplői:

segítik a tápanyagok körforgását,

szabályozzák a baktériumok mennyiségét, és

jelzik a talaj egészségi állapotát.

Dr. Philipp Schiffer, a Kölni Egyetem Állattani Intézetének kutatója szerint a talaj élővilágának megértése kulcsfontosságú az ökoszisztémák működésének feltárásához, különösen olyan szélsőséges környezetekben, mint az Atacama, ahol eddig kevés adat állt rendelkezésre.

Élet a szárazság határán

A kutatócsoport hat különböző régióból gyűjtött talajmintákat: homokdűnék, sómezők, folyómedrek és magashegyi területek egyaránt szerepeltek köztük. Az eredmények kimutatták, hogy a biodiverzitás szorosan összefügg a nedvességgel:

ahol több csapadék vagy pára jelenik meg, ott több faj is képes megélni.

Ami azonban különösen érdekes felfedezés volt, hogy a magasabb területeken számos fonálféreg ivaros szaporodás nélkül, azaz partenogenezissel szaporodik. Ez a stratégia előnyt jelenthet extrém környezetekben, ahol ritka a párzási lehetőség.

Figyelmeztetés a klímaváltozás korában

A kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy még a rendkívül száraz tájakon is stabil talajökoszisztémák alakulhatnak ki. Ez arra utal, hogy a világ más sivatagos régióiban is több élőlény élhet, mint azt korábban feltételezték. Ugyanakkor a kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy egyes területeken az egyszerűbb táplálékhálózatok sérülékenyebbé teszik ezeket az ökoszisztémákat. Mivel a klíma a Föld jelentős területén globálisan is egyre szárazabbá válik, ezért egyre fontosabb megérteni, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a szélsőséges körülményekhez - írja a Science Daily.