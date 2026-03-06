Mitől nyüzsög a világ legszárazabb sivatagja? – meglepő felfedezés a felszín alatt

Az Atacama-sivatagot a Föld legszárazabb területei között tartják számon: alig hullik csapadék, a talaj gyakran sós, a hőmérséklet pedig szélsőségesen ingadozik naponta. Egy nemzetközi kutatócsoport azonban azt a meglepő felfedezést tette, hogy a felszín alatt sokkal gazdagabb élet létezik a sivatagban, mint korábban gondolták. A kutatást a Kölni Egyetem vezetésével végezték, az eredményeket a Nature Communications folyóiratban publikálták.
Mikroszkopikus kulcsszereplők a sivatag talajában
A kutatók apró talajlakó férgeket, úgynevezett fonálférgeket vizsgáltak. Ezek a mikroszkopikus élőlények a talajökoszisztémák egyik legfontosabb szereplői:
- segítik a tápanyagok körforgását,
- szabályozzák a baktériumok mennyiségét, és
- jelzik a talaj egészségi állapotát.
Dr. Philipp Schiffer, a Kölni Egyetem Állattani Intézetének kutatója szerint a talaj élővilágának megértése kulcsfontosságú az ökoszisztémák működésének feltárásához, különösen olyan szélsőséges környezetekben, mint az Atacama, ahol eddig kevés adat állt rendelkezésre.
Élet a szárazság határán
A kutatócsoport hat különböző régióból gyűjtött talajmintákat: homokdűnék, sómezők, folyómedrek és magashegyi területek egyaránt szerepeltek köztük. Az eredmények kimutatták, hogy a biodiverzitás szorosan összefügg a nedvességgel:
ahol több csapadék vagy pára jelenik meg, ott több faj is képes megélni.
Ami azonban különösen érdekes felfedezés volt, hogy a magasabb területeken számos fonálféreg ivaros szaporodás nélkül, azaz partenogenezissel szaporodik. Ez a stratégia előnyt jelenthet extrém környezetekben, ahol ritka a párzási lehetőség.
Figyelmeztetés a klímaváltozás korában
A kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy még a rendkívül száraz tájakon is stabil talajökoszisztémák alakulhatnak ki. Ez arra utal, hogy a világ más sivatagos régióiban is több élőlény élhet, mint azt korábban feltételezték. Ugyanakkor a kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy egyes területeken az egyszerűbb táplálékhálózatok sérülékenyebbé teszik ezeket az ökoszisztémákat. Mivel a klíma a Föld jelentős területén globálisan is egyre szárazabbá válik, ezért egyre fontosabb megérteni, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a szélsőséges körülményekhez - írja a Science Daily.