Ez a filléres zöldség a rák és az elhízás esküdt ellensége

A modern táplálkozástudomány egyre nagyobb figyelmet fordít az egyszerű, de tápanyagokban gazdag élelmiszerekre. A spenót egészségügyi hatásai pontosan ebbe a felső kategóriába emelik ezt a szerény megjelenésű zöldséget. Fogyasztása széleskörű előnyökkel jár a szervezet számára, beleértve a sejtek védelmét, a vérnyomás szabályozását és az idegrendszer támogatását. Ennek a levélzöldségnek a beépítése a mindennapi étrendbe egy egyszerű és hatékony módja az általános jóllét megőrzésének - írja a Medical News internetes portál.

A spenót egészségügyi hatásai között kiemelkedő a súlykontroll támogatása. A spenót és fogyás szoros kapcsolata, valamint a zöldség alacsony kalóriatartalma miatt tökéletes választás a mindennapi étrendbe.

A spenót egészségügyi hatásai és lenyűgöző tápanyagprofilja

Amikor a spenót tápanyagtartalma kerül szóba, a szakemberek gyakran valóságos szuperételként hivatkoznak rá.

A zöldség nagyjából 91-92 százaléka víz, így kifejezetten alacsony zsírtartalommal rendelkezik, ami mindössze 0,4 és 0,6 százalék közötti értéket jelent.

A spenót vitaminok tekintetében egészen kivételes forrásnak számít. Kiemelkedően magas az A-, C-, E- és K-vitamin tartalma, továbbá jelentős mennyiségű B-vitamint, köztük a folsavként is ismert B9-vitamint is biztosítja a szervezet számára. A C-vitamin jelenléte például elengedhetetlen a vas megfelelő felszívódásához az emésztőrendszerben. A folsav pedig különösen fontos szerepet játszik a vérszegénység megelőzésében és a sejtek egészséges növekedésében. Várandósság idején a spenót fogyasztása kiemelten fontos, mivel hozzájárulhat a magzati gerinc-rendellenességek, például a nyitott gerinc elkerüléséhez. Az E-vitamin tartalom a különböző izom- és hormonális zavarok kivédésében is segít, sőt, a spenótban megtalálható az E-vitamin több formája, például a tokoferolok és a tokotrienolok is.

Az ásványi anyagok listája szintén figyelemre méltó. Egy átlagos adag spenót bőségesen tartalmaz magnéziumot, kalciumot, káliumot, vasat, cinket, rezet és mangánt. A spenót tápanyagtartalma kiegészül még élelmi rostokkal és egészséges omega-3 zsírsavakkal is. Bár a zöldség szénhidráttartalma meglehetősen alacsony (mindössze 2 és 10 százalék között mozog), a benne található élelmi rostok mennyisége kiemelkedő. Ezek az összetevők együttesen biztosítják, hogy a spenót támogassa a test szöveteinek fenntartását és megfelelő szabályozását.

A spenót hatása a szív- és érrendszeri betegségekre

A spenót hatása a szív- és érrendszeri betegségekre számos orvosi kutatás tárgyát képezi. A zöldségben található szaponinoknak koleszterincsökkentő hatása van. Ezek a hasznos anyagok a bélrendszerben szorosan kötődnek a koleszterinhez, megakadályozzák annak felszívódását a véráramba, és segítik a szervezetből való természetes kiürülését a székleten keresztül. A vérnyomáscsökkentő zöldségek listáján a spenót abszolút az élvonalban helyezkedik el. Ez nagyrészt a benne bőségesen jelen lévő nitrátoknak köszönhető.

Ez a jótékony értágító hatás nemcsak a magas vérnyomást rendezi, de jelentősen enyhítheti a különböző súlyos szívproblémákat, például az akut szívelégtelenséget is. A nitrátok emellett javítják az izmok összehúzódását és a sejtek energiafelhasználását. Képesek növelni a tüdőkapacitást is, ami különösen hasznos lehet az intenzív testmozgás során fellépő terhelés elviselésében.

Szintén nagyon hasznos lehet olyan idősebb betegek esetében, akiknek már gyengébb az izomzata.

A magas K-vitamin tartalom megakadályozza a vérrögök indokolatlan képződését és az erek meszesedését, így védve az érhálózatot az érelmeszesedéstől. A spenót fogyasztása csökkenti a zsírok oxidációját, amely folyamat az erek károsodásához és a káros habsejtek kialakulásához vezetne.