Amit gyermekként átélt, azt a gyomra sem felejti el

A tudósok egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy az agy és a bélrendszer szoros kapcsolatban áll egymással. Ez az úgynevezett bél–agy tengely kulcsszerepet játszik az emésztés szabályozásában, és úgy tűnik, hogy már az élet korai szakaszában is sérülékeny. Egy friss kutatás most azt mutatja meg, hogy a gyermekkori stressz hogyan hagyhat maradandó nyomot ezen a rendszeren.

Egy amerikai kutatás szerint a gyermekkori stressz nemcsak a lelki fejlődésre, hanem az emésztés működésére is tartós hatással lehet

Hogyan alakítja át a stressz a bélrendszer működését?

A kutatók szerint a korai stresszhatások – például érzelmi elhanyagolás vagy családi problémák – megváltoztathatják az idegrendszer és a bélrendszer közötti kommunikációt. Ez a kapcsolat folyamatosan működik, és ha felborul, az olyan tünetekhez vezethet, mint a hasi fájdalom, a székrekedés vagy az irritábilis bél szindróma. Állatkísérletekben kimutatták, hogy a korai stressznek kitett egyedeknél felnőttkorban is fennmaradnak ezek a problémák. A vizsgálatok azt is feltárták, hogy a különböző tüneteket eltérő biológiai folyamatok irányítják, ami megmagyarázhatja, miért reagálnak a betegek eltérően a kezelésekre.

Milyen bizonyítékokat találtak embereknél?

A kutatók több tízezer gyermek adatait elemezték, és egyértelmű összefüggést találtak a korai élethelyzetek és a későbbi emésztési problémák között. Azoknál a gyerekeknél, akiknek az édesanyja kezeletlen depresszióval küzdött, nagyobb eséllyel jelentkeztek olyan tünetek, mint hányinger, székrekedés vagy hasi fájdalom.

Egy másik vizsgálatban az is kiderült, hogy a bántalmazás, elhanyagolás vagy a családi stressz általánosságban növeli a gyomor-bélrendszeri panaszok kockázatát. Érdekes módon ezek a hatások fiúknál és lányoknál egyaránt megjelentek.

Mit jelent ez a jövőbeli kezelések szempontjából?

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nincs egyetlen, mindenkinél működő megoldás. Mivel a különböző tünetek mögött eltérő biológiai folyamatok állnak, a jövőben személyre szabott kezelésekre lehet szükség. A szakértők szerint az orvosoknak nemcsak az aktuális tüneteket, hanem a páciensek gyerekkori tapasztalatait is figyelembe kell venniük. Ez segíthet jobban megérteni az emésztési zavarok hátterét, és hatékonyabb terápiákhoz vezethet. A kutatás így egyre világosabbá teszi: a stressz hatásai nem múlnak el nyomtalanul, hanem akár egy életen át befolyásolhatják a szervezet működését - írja a Science Daily.