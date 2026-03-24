Azt hittük, segítünk a növényeknek, de valójában megöljük a földet

A Washingtoni Egyetem kutatói egy szokatlan módszerrel vizsgálták a talaj állapotát: földrengéskutatásban használt eszközöket vetettek be. Arra voltak kíváncsi, hogyan hat a szántás és a kapálás a talaj minőségére. A speciális méréseket egy működő brit farmon végezték a kutatók, majd a kapott adatokra épülő tanulmányt a Science folyóiratban publikálták.

A szántás világbajnoka forgatja a talajt, ám egyre több kutatás jut arra az eredményre, hogy a szántás káros hatással van a talajminőségre

Mit mutattak a mérések a szántás hatásairól?

A vizsgálatot az Egyesült Királyságban, a Harper Adams Egyetemhez tartozó kísérleti farmon végezték. A kutatók olyan parcellákat hasonlítottak össze, amelyeket eltérő módon kezeltek: voltak 10 és 25 centiméter mélységben szántott földek, illetve olyan, amit nem szántottak fel egyáltalán.

A mérési időszak alatt – amely során enyhe csapadék is hullott – egyértelműen kimutatták, hogy a szántott és boronált talajok vízháztartása rosszabb, mint azon területeké, amelyet nem bolygattak.

Hogyan befolyásolja a szántás a talaj működését?

A kutatók szerint a szántás megszakítja a talajban található finom kapilláris hálózatot, amely normál esetben segíti a víz beszivárgását és eloszlását.

Bár a művelés látszólag fellazítja a talajt és segíti a víz és tápanyag eloszlását, valójában szétrombolja azokat a mikroszkopikus csatornákat, amelyek a víz hatékony tárolásáért felelősek. Ennek következményeként a csapadék nem jut mélyebbre, hanem a felszínen gyűlik össze, ami sárképződéshez, később pedig fokozott erózióhoz és akár árvízkockázathoz is vezethet.

Miért jelent ez problémát a gyakorlatban?

A kutatás szerint a hagyományos talajművelés nemcsak rövid távon változtatja meg a talaj szerkezetét, hanem hosszabb távon is csökkenti annak ellenállóképességét a környezeti hatásokkal szemben.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az általuk alkalmazott módszer egyszerű és költséghatékony, így a jövőben akár valós idejű talajmonitorozásra is alkalmas lehet. Ez segíthet a gazdáknak abban, hogy pontosabban lássák, milyen hatással vannak a művelési módszerek a földjük állapotára - írja a PHYS.ORG.