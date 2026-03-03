A NASA Cassini űrszondája 13 éven át vizsgálta a Szaturnuszt, és alapjaiban változtatta meg a bolygóról alkotott képünket. A küldetés egyben új kérdéseket is felvetett. Kiderült például, hogy a Szaturnusz gyűrűi meglepően fiatalok lehetnek kozmikus léptékben, miközben a Titán – a bolygó legnagyobb holdja - pályája sem úgy viselkedik, ahogyan azt korábban várták. A SETI Intézet kutatója, Matija Ćuk vezette új tanulmány szerint ezek a látszólag különálló rejtélyek valójában ugyanarra az eseményre vezethetők vissza: egy eltűnt hold és egy hatalmas ütközés történetére.

A Szaturnusz bolygó legnagyobb holdjával, a Titánnal és a Cassini űrszondával ábrázolva

Fotó: ELENA DUVERNAY / StockTrek Images via AFP

A Szaturnusz rejtélyei a Cassini örökségéből

A Szaturnusz tengelyferdeségének változásait – az úgynevezett precessziót – már régebbről megfigyelték. Korábban úgy gondolták, ez a „billegés” összhangban van a Neptunusz gravitációs hatásával, ám az új adatok szerint ez az összhang nem létezik. A Cassini utolsó mérései ugyanis kimutatták, hogy a Szaturnusz tömege a vártnál erősebben koncentrálódik a bolygó középpontja felé, mint azt korábban gondolták, így azonban "a billegés üteme" már nem esik egybe a Neptunusz gravitációs hatásával. A Berkeley Egyetem kutatói korábban felvetették, hogy a Szaturnusz gyűrűrendszerét egy egykor létezett hold maradványai alkothatják. Elméletük szerint ez az égitest a Titán közelében haladva a gravitációs hatástól kisodródott pályájáról, majd darabokra hullott, létrehozva a bolygót övező gyűrűket.

Egy különös hold adta a döntő nyomot

A SETI Intézet kutatói számítógépes szimulációkkal vizsgálták, mi történhetett ezzel az elveszett holddal. Az eredmény meglepő volt: a legvalószínűbb forgatókönyv nem közvetlen a gyűrűképződés, hanem egy ütközés volt – mégpedig magával a Titánnal. A kulcsot a Hyperion nevű kisebb hold jelentette. Ez az égitest szabálytalan alakú, kaotikusan forog, pályája szoros gravitációs kapcsolatban áll a Titánéval. A számítógépes modellek szerint, amikor a kiegészítő hold pályája instabillá vált, a Hyperion szinte minden esetben megsemmisült. Így arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy a Titán–Hyperion rendszer viszonylag fiatal, mindössze néhány százmillió éves, ez pedig éppen arra az időszakra esik, amikor a feltételezett extra hold eltűnhetett. A kutatók ezért új értelmezést javasolnak: a Hyperion nem túlélte a káoszt, hanem annak következményeként jött létre, a Titánnal összeolvadó hold törmelékéből.