A szúnyogok titkos fegyvere: hogyan találnak ránk ezek a vérszívó vadászok?

David Hu, a Georgia Tech professzora és csapata éveket töltött a szúnyogok viselkedésének tanulmányozásával. Kutatásaik során megdöbbentő felfedezésekre jutottak, amelyek nemcsak a tudományos közösséget, hanem a mindennapi embereket is érintik. A vizsgálatok eredményei ugyanis új utakat nyithatnak meg a szúnyogok elleni védekezésben, ami különösen fontos a trópusi betegségek terjedésének megakadályozásában.

A szúnyogok három érzékszervre támaszkodva találják meg áldozataikat

A szúnyogok halálos hármasa: CO2, látás és hőérzékelés

A kutatók megállapították, hogy a szúnyogok támadási stratégiája három fő érzékszervi rendszeren alapul. Elsőként a CO2 játszik kulcsszerepet: amikor kilégzünk, a szén-dioxid molekulák messziről jelzik a szúnyogoknak, hogy potenciális áldozat tartózkodik a közelben. Ez az első riasztás akár 50 méterről is működik, és azonnal aktiválja a rovarok vadászösztönét. A Georgia Tech laboratóriumaiban végzett kísérletek bizonyították, hogy a CO2 koncentráció növekedése drámaian fokozza a szúnyogok aktivitását.

Miután a szén-dioxid felkeltette figyelmüket, a látás veszi át a főszerepet. David Hu és kollégái meglepő felfedezést tettek: a szúnyogok szemei kifejezetten érzékenyek a sötét, kontrasztos formákra. Következésképpen a sötét ruhát viselő emberek nagyobb eséllyel válnak célponttá. A Massachusetts Institute of Technology műszerei segítségével sikerült feltérképezni a szúnyogok látórendszerét, amely ugyan nem túl éles, de a mozgás és a kontraszt érzékelésére tökéletesen alkalmas. Ráadásul a rovarok a hőérzékelést is bevetik, így a testmelegünk alapján pontosan lokalizálnak minket.

Forradalmi védekezési stratégiák a láthatáron

A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása már megkezdődött. A kutatók olyan új típusú riasztószereken dolgoznak, amelyek megzavarják a szúnyogok érzékszervi rendszerét. Ezek az innovatív megoldások nem csupán a bőrre felvitt szerekre korlátozódnak, hanem a ruházat és a környezet módosítását is magukban foglalják. A Georgia Tech mérnökei például speciális szöveteket tesztelnek, amelyek elnyelik a CO2-t és csökkentik a hőkibocsátást.