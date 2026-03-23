Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

szúnyog

A szúnyogok titkos fegyvere: hogyan találnak ránk ezek a vérszívó vadászok?

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szúnyogok évezredek óta gyötrik az emberiséget, és hihetetlen hatékonysággal találnak rá áldozataikra. Vajon mi áll e páratlan vadászképesség hátterében? Egy friss tudományos kutatás végre választ ad erre a régóta izgató kérdésre. A Georgia Tech és a Massachusetts Institute of Technology kutatóinak együttműködése révén most már pontosan értjük, hogyan kombinálják ezek az apró vérszívók az érzékszerveiket a tökéletes támadás végrehajtásához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szúnyogrovarszén dioxid

David Hu, a Georgia Tech professzora és csapata éveket töltött a szúnyogok viselkedésének tanulmányozásával. Kutatásaik során megdöbbentő felfedezésekre jutottak, amelyek nemcsak a tudományos közösséget, hanem a mindennapi embereket is érintik. A vizsgálatok eredményei ugyanis új utakat nyithatnak meg a szúnyogok elleni védekezésben, ami különösen fontos a trópusi betegségek terjedésének megakadályozásában. 

A mosquito (Culicidae) is seen in a garden in Colombo, Sri Lanka, on October 16, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto)
A szúnyogok három érzékszervre támaszkodva találják meg áldozataikat
Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

A szúnyogok halálos hármasa: CO2, látás és hőérzékelés

A kutatók megállapították, hogy a szúnyogok támadási stratégiája három fő érzékszervi rendszeren alapul. Elsőként a CO2 játszik kulcsszerepet: amikor kilégzünk, a szén-dioxid molekulák messziről jelzik a szúnyogoknak, hogy potenciális áldozat tartózkodik a közelben. Ez az első riasztás akár 50 méterről is működik, és azonnal aktiválja a rovarok vadászösztönét. A Georgia Tech laboratóriumaiban végzett kísérletek bizonyították, hogy a CO2 koncentráció növekedése drámaian fokozza a szúnyogok aktivitását. 

Miután a szén-dioxid felkeltette figyelmüket, a látás veszi át a főszerepet. David Hu és kollégái meglepő felfedezést tettek: a szúnyogok szemei kifejezetten érzékenyek a sötét, kontrasztos formákra. Következésképpen a sötét ruhát viselő emberek nagyobb eséllyel válnak célponttá. A Massachusetts Institute of Technology műszerei segítségével sikerült feltérképezni a szúnyogok látórendszerét, amely ugyan nem túl éles, de a mozgás és a kontraszt érzékelésére tökéletesen alkalmas. Ráadásul a rovarok a hőérzékelést is bevetik, így a testmelegünk alapján pontosan lokalizálnak minket. 

Forradalmi védekezési stratégiák a láthatáron

A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása már megkezdődött. A kutatók olyan új típusú riasztószereken dolgoznak, amelyek megzavarják a szúnyogok érzékszervi rendszerét. Ezek az innovatív megoldások nem csupán a bőrre felvitt szerekre korlátozódnak, hanem a ruházat és a környezet módosítását is magukban foglalják. A Georgia Tech mérnökei például speciális szöveteket tesztelnek, amelyek elnyelik a CO2-t és csökkentik a hőkibocsátást.

Mindezek mellett a Massachusetts Institute of Technology szakemberei genetikai módszereket is vizsgálnak. A szúnyogok szaglóreceptorainak módosításával elméletileg lehetővé válna, hogy a rovarok egyszerűen „elveszítsék" az embereket. Bár ez a technika még gyerekcipőben jár, a jövőben forradalmasíthatja a maláriával és más szúnyog által terjesztett betegségekkel szembeni küzdelmet. David Hu szerint a kulcs az, hogy megértsük az ellenfelünket – és ez a kutatás pontosan ezt a célt szolgálja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!