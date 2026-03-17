Megkongatták a vészharangot: olyan időjárás jöhet, amire még nem volt példa

A trópusi Csendes-óceán felett jelenleg még a hideg fázis, azaz a La Niña jelenség uralkodik. Ez azonban az előrejelzések szerint a következő hetekben véget ér, ahogy a tenger vize melegedni kezd. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szerint 62 százalék az esélye annak, hogy a nyár folyamán, június és augusztus között átveszi a helyét egy újabb melegedési fázis. Más szóval idén nagyobb a valószínűsége a melegedés megjelenésének, mint annak, hogy elmarad. Amennyiben az óceán felszíni felmelegedésének mértéke kiemelkedően magas lesz, úgy egy Szuper El Niño fog kialakulni a térségben – írja a Live Science magazin cikke.

A hideg La Niña jelenség fázisát felváltja az óceáni vizek felmelegedése, amelyből akár egy Szuper El Niño is kialakulhat, világszerte pusztító extrém időjárást okozva.

Hogyan alakul ki a Szuper El Niño és mit jelent pontosan?

Az ENSO (El Niño-Déli Oszcilláció) egy természetes éghajlati mintázat, amely a trópusi Csendes-óceán légköri és tengeri hőmérséklet-változásaival jár együtt. Ennek a természeti körforgásnak a meleg fázisa maga az El Niño. Amikor a tengervíz felszíni hőmérséklete tartósan legalább 0,5 Celsius-fokkal a hosszú távú átlag alá csökken, akkor beszélünk a La Niña jelenség jelenlétéről. Ezzel szemben a meleg fázis hivatalosan akkor jön létre, ha a vízhőmérséklet legalább 0,5 Celsius-fokkal tartósan az átlag fölé emelkedik. Ha ez a felmelegedés eléri vagy meghaladja a 2 Celsius-fokot a hosszú távú átlaghoz képest, akkor a jelenség a Szuper El Niño kategóriába lép.

Az AccuWeather meteorológusai szerint 15 százalékos esély van arra, hogy a hurrikánszezon végére, azaz novemberre egy ilyen rendkívül erős fázis alakuljon ki. A NOAA október és december között egyharmadnyi esélyt lát egy erős melegedésre, de a pontos intenzitást nagyon bizonytalannak tartják. Paul Pastelok, az AccuWeather vezető előrejelzője szerint a pontos intenzitás bizonytalan, de őszre és télre kialakulhat egy közepes vagy akár erős meleg fázis.

Milyen hatással lesz a Szuper El Niño a globális időjárásra?

Amikor a tenger vize erőteljesen felmelegszik, az komoly következményekkel jár bolygónk nagy részén. A melegebb vizek a Csendes-óceán egyenlítői vidékének keleti részén gyűlnek össze, aminek hatására a futóáramlás, vagyis a jet stream délebbre kényszerül. Ez a folyamat jelentősen növeli az extrém időjárás esélyét a világ számos pontján.

Az Egyesült Államok északi részén például melegebb és szárazabb körülményeket teremt.

Ezzel egy időben a Mexikói-öböl partvidékén és a délkeleti amerikai területeken megnöveli az áradások kockázatát, ami szintén az extrém időjárás egyik megnyilvánulása.

A hurrikánszezonra is erős befolyással bír ez a klímajelenség. Bár az atlanti térségben általában elnyomja a viharokat, és így egy kevésbé aktív szezont eredményez, a Csendes-óceán középső és keleti részén éppen ellenkezőleg hat, és erősíti a hurrikánok aktivitását.

Rekordmeleg és korábbi történelmi adatok

Az ENSO ciklusok átlagosan kettő-hét évente váltakoznak a meleg és a hideg fázis, tehát a La Niña jelenség között. Fontos azonban tudni, hogy ezek a változások nem mindig érkeznek pontos menetrend szerint, és a fázisok időtartama is változó, bár általában 9-12 hónapig tartanak. Bolygónk legutóbb 2023 májusa és 2024 márciusa között tapasztalt meg egy ilyen meleg fázist. Ez a legutóbbi ciklus majdnem elérte a Szuper El Niño szintet, mivel a vízhőmérséklet átlépte a szükséges határt, de végül nem maradt elég ideig olyan magasan, hogy hivatalosan is megkapja ezt a minősítést. A legutóbbi hivatalos, rendkívül erős meleg fázis 2015 és 2016 között volt. A legutóbbi ciklus nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2023-ban és 2024-ben is rekordmeleg volt a Földön.

A mérések szerint jelenleg a 2024-es év számít a valaha mért legforróbb esztendőnek.

Hőmérsékleti kilátások: El Niño 2026-ban és azután

Kérdés, hogy mit hozhat a jövő, ha egy El Niño 2026-ban valóban megjelenik a Csendes-óceánon. A szakértők szerint ebben az esetben az év egyértelműen melegebbé válik. Ugyanakkor az El Niño 2026-os melegítő hatása ellenére sem valószínű, hogy ez az év felülmúlja majd a 2024-es rekordmeleg értékeket. Ennek az az egyszerű oka, hogy a jelenlegi évet egy hideg fázis indította. Azonban a folyamatos globális felmelegedés és a természeti ciklusok eltolódott hatása miatt rendkívül aggasztó a helyzet. Zeke Hausfather klímakutató a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az ENSO jelenség és a felszíni hőmérséklet közötti történelmi késleltetés miatt

2027 nagyon nagy valószínűséggel a valaha mért legmelegebb év lehet.

A folyamatosan emelkedő és csúcsokat döntő globális átlaghőmérséklet jól mutatja a globális felmelegedés riasztó és egyre gyorsuló trendjét.