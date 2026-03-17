Megkongatták a vészharangot: olyan időjárás jöhet, amire még nem volt példa

A trópusi Csendes-óceán felett jelenleg még a hideg fázis, azaz a La Niña jelenség uralkodik. Ez azonban az előrejelzések szerint a következő hetekben véget ér, ahogy a tenger vize melegedni kezd. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szerint 62 százalék az esélye annak, hogy a nyár folyamán, június és augusztus között átveszi a helyét egy újabb melegedési fázis. Más szóval idén nagyobb a valószínűsége a melegedés megjelenésének, mint annak, hogy elmarad. Amennyiben az óceán felszíni felmelegedésének mértéke kiemelkedően magas lesz, úgy egy Szuper El Niño fog kialakulni a térségben – írja a Live Science magazin cikke.
Hogyan alakul ki a Szuper El Niño és mit jelent pontosan?
Az ENSO (El Niño-Déli Oszcilláció) egy természetes éghajlati mintázat, amely a trópusi Csendes-óceán légköri és tengeri hőmérséklet-változásaival jár együtt. Ennek a természeti körforgásnak a meleg fázisa maga az El Niño. Amikor a tengervíz felszíni hőmérséklete tartósan legalább 0,5 Celsius-fokkal a hosszú távú átlag alá csökken, akkor beszélünk a La Niña jelenség jelenlétéről. Ezzel szemben a meleg fázis hivatalosan akkor jön létre, ha a vízhőmérséklet legalább 0,5 Celsius-fokkal tartósan az átlag fölé emelkedik. Ha ez a felmelegedés eléri vagy meghaladja a 2 Celsius-fokot a hosszú távú átlaghoz képest, akkor a jelenség a Szuper El Niño kategóriába lép.
Az AccuWeather meteorológusai szerint 15 százalékos esély van arra, hogy a hurrikánszezon végére, azaz novemberre egy ilyen rendkívül erős fázis alakuljon ki. A NOAA október és december között egyharmadnyi esélyt lát egy erős melegedésre, de a pontos intenzitást nagyon bizonytalannak tartják. Paul Pastelok, az AccuWeather vezető előrejelzője szerint a pontos intenzitás bizonytalan, de őszre és télre kialakulhat egy közepes vagy akár erős meleg fázis.
Milyen hatással lesz a Szuper El Niño a globális időjárásra?
Amikor a tenger vize erőteljesen felmelegszik, az komoly következményekkel jár bolygónk nagy részén. A melegebb vizek a Csendes-óceán egyenlítői vidékének keleti részén gyűlnek össze, aminek hatására a futóáramlás, vagyis a jet stream délebbre kényszerül. Ez a folyamat jelentősen növeli az extrém időjárás esélyét a világ számos pontján.
- Az Egyesült Államok északi részén például melegebb és szárazabb körülményeket teremt.
- Ezzel egy időben a Mexikói-öböl partvidékén és a délkeleti amerikai területeken megnöveli az áradások kockázatát, ami szintén az extrém időjárás egyik megnyilvánulása.
- A hurrikánszezonra is erős befolyással bír ez a klímajelenség. Bár az atlanti térségben általában elnyomja a viharokat, és így egy kevésbé aktív szezont eredményez, a Csendes-óceán középső és keleti részén éppen ellenkezőleg hat, és erősíti a hurrikánok aktivitását.
Rekordmeleg és korábbi történelmi adatok
Az ENSO ciklusok átlagosan kettő-hét évente váltakoznak a meleg és a hideg fázis, tehát a La Niña jelenség között. Fontos azonban tudni, hogy ezek a változások nem mindig érkeznek pontos menetrend szerint, és a fázisok időtartama is változó, bár általában 9-12 hónapig tartanak. Bolygónk legutóbb 2023 májusa és 2024 márciusa között tapasztalt meg egy ilyen meleg fázist. Ez a legutóbbi ciklus majdnem elérte a Szuper El Niño szintet, mivel a vízhőmérséklet átlépte a szükséges határt, de végül nem maradt elég ideig olyan magasan, hogy hivatalosan is megkapja ezt a minősítést. A legutóbbi hivatalos, rendkívül erős meleg fázis 2015 és 2016 között volt. A legutóbbi ciklus nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2023-ban és 2024-ben is rekordmeleg volt a Földön.
A mérések szerint jelenleg a 2024-es év számít a valaha mért legforróbb esztendőnek.
Hőmérsékleti kilátások: El Niño 2026-ban és azután
Kérdés, hogy mit hozhat a jövő, ha egy El Niño 2026-ban valóban megjelenik a Csendes-óceánon. A szakértők szerint ebben az esetben az év egyértelműen melegebbé válik. Ugyanakkor az El Niño 2026-os melegítő hatása ellenére sem valószínű, hogy ez az év felülmúlja majd a 2024-es rekordmeleg értékeket. Ennek az az egyszerű oka, hogy a jelenlegi évet egy hideg fázis indította. Azonban a folyamatos globális felmelegedés és a természeti ciklusok eltolódott hatása miatt rendkívül aggasztó a helyzet. Zeke Hausfather klímakutató a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az ENSO jelenség és a felszíni hőmérséklet közötti történelmi késleltetés miatt
2027 nagyon nagy valószínűséggel a valaha mért legmelegebb év lehet.
A folyamatosan emelkedő és csúcsokat döntő globális átlaghőmérséklet jól mutatja a globális felmelegedés riasztó és egyre gyorsuló trendjét.
A klímaváltozás szerepe a felmelegedési folyamatban
Bár a természetes óceáni ciklusok jelentősen befolyásolják az egyes évek időjárását, nem szabad megfeledkezni a tágabb összefüggésekről. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az időjárást és az éghajlatot sosem egyetlen dolog, hanem számos különböző tényező alakítja egyidejűleg. Az emberi tevékenység által okozott klímaváltozás miatt bolygónk már eleve melegszik. Ez a tartós és az élővilágra nézve veszélyes felmelegedési folyamat ráadásul a jövőben is folytatódni fog. A klímaváltozás hatásai ugyanis teljesen függetlenek attól, hogy éppen milyen fázisban van a csendes-óceáni ENSO ciklus. A természetes klímaingadozások tehát egy eleve folyamatosan melegedő alapállapotra rakódnak rá, ami a jövőben tovább súlyosbítja a környezeti kihívásokat bolygónkon.