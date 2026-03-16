Miért lesznek egyesek tengeribetegek, mások meg nem?

Kristen K. Steenerson fül-orr-gégész szerint a probléma gyökere mélyebben rejlik, mint gondolnánk: az agyunk és érzékszerveink közötti kommunikációs zavarra vezethető vissza. Amikor utazunk, különösen vízen vagy levegőben, testünk ellentmondásos információkat kap. Szemünk azt látja, hogy mozgunk, miközben a belső fül egyensúlyszerve mást érzékel. Ezenkívül az izmaink és ízületeink is saját jelzéseket küldenek az agynak. Amikor ezek az információk nem egyeznek meg, az agy zavarba jön, és védekezési mechanizmusként kiváltja a hányingert: kialakul a tengeribetegség.

A tengeribetegség súlyosabban érintheti a gyerekeket

Fotó: VOISIN / Phanie

A belső fül szerepe a tengeribetegségben

A belső fül központi szerepet játszik abban, hogy testünk érzékelje a mozgást és fenntartsa az egyensúlyt. Ez a bonyolult rendszer folyadékkal telt csatornákból és apró szőrsejtekből áll, amelyek érzékelik a fej minden egyes mozdulatát. Következésképpen, amikor ezek a struktúrák jelzéseket küldenek az agynak, normál esetben tökéletesen összehangolódnak a szemünk által látott információkkal.

Problémák akkor merülnek fel, amikor ez az összhang megbomlik. Például, ha egy hajó fedélzetén ülünk és könyvet olvasunk, szemünk stabil felületet lát, de a belső fülünk érzékeli a hullámzás okozta mozgást. Továbbá, minél érzékenyebb valakinek a vestibularis rendszere, annál nagyobb valószínűséggel tapasztal mozgásbetegséget. Érdekes módon a gyerekek különösen érzékenyek erre a problémára, mivel idegrendszerük még fejlődik.

Hogyan csökkenthetjük a tüneteket?

Szerencsére számos módszer létezik a mozgásbetegség enyhítésére. Mindenekelőtt érdemes a horizontra fókuszálni utazás közben, mivel ez segít összhangba hozni a vizuális és vestibularis jelzéseket. Ezáltal az agy kevésbé lesz zavart, és csökken a rosszullét valószínűsége.

Ráadásul a megelőzés is kulcsfontosságú. Utazás előtt kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, és válasszunk inkább könnyű nassolnivalókat. Különböző gyógyszerek, például az antihisztaminok, szintén hatékonyak lehetnek. Újabban egyre népszerűbbek a természetes megoldások is, mint például a gyömbér fogyasztása vagy az akupresszúrás karkötők használata.