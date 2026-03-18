Megtalálhatták Atlantiszt? Valami nagyon furcsát vettek észre a tenger mélyén

A tengeralatti felfedezések gyakran keltenek hatalmas érdeklődést, különösen akkor, ha azok ember alkotta városokra emlékeztető formákat mutatnak. Egy kanadai kutatócsoport éppen hajóroncsokat keresett a kubai partok közelében még 2001-ben, amikor tengeri radarjuk segítségével különös, geometrikus elrendezésű struktúrákat észleltek mintegy 600 méteres mélységben. Egyből beindult a találgatás, vajon természetes eredetű képződmények, vagy egy elsüllyedt civilizáció maradványaira bukkanhattak.

A kanadai kutatócsoport szerint a hatalmas kőtömbök túl szabályosak, túl simák és túl szabályos elrendeződésben voltak láthatók ahhoz, hogy természetes eredetűek legyenek - más kutatók azonban nem értenek egyet

A kép illusztráció

Miért hiszik a felfedezők, hogy nem természetes képződmény?

A kutatók szerint a szonárfelvételek meglepően szabályos mintázatot mutattak. A struktúrák között olyan alakzatokra is felfigyeltek, amelyek piramisokra vagy nagy kőtömbökből álló építményekre emlékeztettek.

A csapat a következő évben egy víz alatti robot segítségével is megvizsgálta a területet. A felvételeken hatalmas, sima felszínű - jórészt gránit - kőtömbök látszottak szabályos elrendeződésben, amelyek egy része kör alakú volt, mások pedig lépcsőzetes vagy piramisszerű formát mutattak.

A kutatók egy része ezért azt feltételezte, hogy egy több ezer éves, elsüllyedt település maradványairól lehet szó. Egy elsüllyedt város létezése azonban rendkívül meglepő lenne, mert a feltételezett kora – körülbelül 6000 év – jóval megelőzné a térség ismert civilizációit.

Miért tartják sokan valószínűbbnek a természetes magyarázatot?

Számos geológus és víz alatti régész szkeptikusan fogadta az elképzelést, hogy egy elsüllyedt városról lenne szó. Szerintük a látványos formák ellenére sokkal valószínűbb, hogy a struktúrák természetes folyamatok eredményei. A természet ugyanis gyakran hoz létre olyan kőformákat, amelyek első pillantásra mesterségesnek tűnnek. Ráadásul geológiai szempontból nehéz lenne megmagyarázni, hogyan süllyedhetett volna egy földtani szempontból viszonylag fiatal település ilyen nagy mélységbe.

Egyes számítások szerint legalább 50 000 évre lenne szükség ahhoz, hogy egy szárazföldi terület tektonikus mozgások következtében 600 méter mélyre kerüljön.

Miért maradt máig is megoldatlan rejtély?

A helyszín rendkívül nagy mélységben található, ami megnehezíti a további kutatásokat. A vizsgálatok költségei is jelentősek, ezért az elmúlt években kevés új expedíció indult a terület feltárására. Amíg nem áll rendelkezésre részletesebb felmérés vagy közvetlen mintavétel, a legtöbb kutató óvatos marad.

A jelenlegi tudományos álláspont szerint a kubai tengerfenéken található struktúrák nagy valószínűséggel természetes geológiai képződmények, amelyek csak véletlenül emlékeztetnek ember alkotta építményekre

- számolt be az IFL Science.