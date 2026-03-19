Ijesztő figyelmeztetés: súlyos árat fizethetünk a tetoválásért

A szakemberek egy ritka állapotra, az úgynevezett uveitisre hívták fel a figyelmet. Ez a szem középső részének gyulladásos megbetegedése is egy új kutatás szerint a tetováláshoz köthető, tünetei lehetnek: a szem égése, vörössége, a homályos látás.

A tetoválás színanyaga lehet felelős a szemben kialakuló gyulladásért egy friss kutatás szerint

Ritka, de súlyos szövődmény: hogyan kapcsolódik a tetoválás a szemhez?

A jelenség hátterében az áll, hogy a tetoválófestékben található anyagokat a szervezet idegenként azonosíthatja, és immunválaszt indít ellenük. Ez a gyulladás nemcsak a bőrön jelentkezhet, hanem a vérkeringésen keresztül a szem belsejébe is eljuthat. Amennyiben a gyulladás átlépi a szem védelmét biztosító úgynevezett vér-szem gátat, az a szivárványhártyát és más fontos struktúrákat is érintheti. Ennek következtében fájdalom, vörösség és fényérzékenység alakulhat ki.

Súlyosabb esetekben a gyulladás maradandó károsodást okozhat. Kialakulhat például zöldhályog vagy hegesedés, amelyek kezelés nélkül akár vaksághoz is vezethetnek. A kutatások szerint a betegek jelentős részénél átmeneti látásromlás jelentkezik, és nem ritka a tartós látásvesztés sem.

Kiket érinthet leginkább a probléma?

Bár a jelenség ritkának számít, az esetek száma az elmúlt években növekedett.

A vizsgálatok alapján a nagyobb méretű, különösen fekete festékkel készült tetoválások nagyobb kockázatot jelenthetnek.

Emellett azok is veszélyeztetettebbek, akiknél az immunrendszer fokozott aktivitást mutat, például bizonyos autoimmun betegségek esetén. A tünetek nem feltétlenül jelentkeznek azonnal: akár hónapokkal vagy évekkel a tetoválás elkészítése után is kialakulhatnak.

Hogyan kezelhető a tetováláshoz köthető uveitis?

A kezelés általában gyulladáscsökkentő szemcseppekkel kezdődik, ám súlyosabb esetekben injekcióra vagy hosszabb távú immunrendszert befolyásoló gyógyszerekre is szükség lehet. Ennek ellenére a terápia nem mindenkinél hoz teljes gyógyulást. A szakértők ezért hangsúlyozzák: ha valaki tetoválás után bármilyen szokatlan tünetet – például bőrpírt, duzzanatot vagy látásproblémát – tapasztal, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni. A kutatás rávilágít arra, hogy a tetoválás nem csupán esztétikai kérdés, hanem az egész szervezetre hatással lehet, így a döntés előtt érdemes a lehetséges kockázatokat is mérlegelni - írja a Science Alert.