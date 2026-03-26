Rettegsz az infarktustól? Ez az étel lehet a megmentőd

A bogyós gyümölcsök egészségvédő szerepe régóta ismert, de a tőzegáfonya hatása különleges figyelmet kapott a legújabb vizsgálatok során. Ezek a gyümölcsök ugyanis nagy mennyiségben tartalmaznak polifenolokat, egészen pontosan tanninokat, valamint oligoszacharidokat. Ezek a természetes vegyületek és apró rostok felelősek az emésztés javítása és a bélrendszer egyensúlyának fenntartása terén elért eredményekért - írja a Medical News.

Új kutatások igazolják, hogy a tőzegáfonya hatása már négy nap alatt javíthatja a bélflóra állapotát.

A tőzegáfonya hatása a hasznos bélbaktériumokra

A kutatók megfigyelték, hogy a kivonatban található összetevők jelentősen serkentik a Bifidobacterium nevű baktériumok szaporodását.

Ezeknek a mikrobáknak a jelenléte szorosan összefügg a cukorbetegség és a kardiometabolikus betegségek alacsonyabb kockázatával.

Bár a normál élelmi rostok is hasonlóan táplálják ezeket a baktériumokat, a kutatás rávilágított, hogy a tőzegáfonya-kivonatból közel húszszor kisebb adag is elegendő ugyanehhez a stimuláló hatáshoz. Ezáltal a kivonat egy rendkívül hatékony prebiotikum.

Bélflóra helyreállítása és egy természetes gyulladáscsökkentő megoldás

A modern, nyugati típusú étrend gyakran károsítja a mikrobiomot, ami a bélnyálkahártya gyulladásához és a bélgát gyengüléséhez vezethet.

A sérült bélgáton keresztül káros anyagok, úgynevezett lipopoliszacharidok (LPS) juthatnak át a szervezetbe, ami állandó gyulladást tart fenn. Ez az állandósult gyulladásos állapot pedig jelentősen hozzájárul a krónikus betegségek kialakulásához.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a tőzegáfonya-kivonat egy másik fontos baktériumot, az Akkermansia muciniphilát is képes serkenteni. Ez a mikroorganizmus kiemelt szerepet játszik a gyulladások mérséklésében és a bélgát megerősítésében. Ennek köszönhetően a kivonat kiváló természetes gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír. A szakemberek szerint a bélflóra helyreállítása során a bélrendszer egy gyulladásgátló környezetet teremt újra, miközben megerősíti a sejtek közötti kapcsolatokat.

A tőzegáfonya kivonat jótékony hatása a bélflórára: a kutatás részletei

Az npj Biofilms & Microbiomes tudományos folyóiratban megjelent tanulmány során a kutatók az alábbiakat figyelték meg: