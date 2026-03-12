Óriási áttörés: ez a molekula elpusztítja az egyik leggyilkosabb rákot

Az Oregon Health & Science University (OHSU) kutatói szerint az új vegyület különösen ígéretes lehet az agresszív mellrák egyik legnehezebben kezelhető formája ellen. A tripla-negatív mellrák a világon diagnosztizált emlődaganatok mintegy 15 százalékát teszi ki, és jelenleg kevés hatékony terápiás lehetőség áll rendelkezésre a kezelésére.
A kutatók eredményeiket a Cell Reports Medicine tudományos folyóiratban publikálták.
A tanulmány szerint a SU212 molekula képes blokkolni egy olyan enzimet, amely kulcsszerepet játszik a daganat növekedésében és terjedésében.
Dr. Sanjay V. Malhotra, az OHSU Knight Rákintézet Kísérleti Terápiás Központjának társigazgatója szerint a felfedezés jelentős előrelépést jelenthet a tripla-negatív mellrák kezelése terén.
Hogyan működik a tripla-negatív mellrák ellen kifejlesztett új molekula?
A kutatás során a tudósok azt vizsgálták, miként lehet megállítani a rákos sejtek növekedését. A kísérletekhez speciális, úgynevezett humanizált egérmodelleket alkalmaztak, amelyek az emberi betegség lefolyását utánozzák.
Az eredmények szerint az új molekula, a SU212, közvetlenül kapcsolódik az enoláz 1 (ENO1) nevű enzimhez. Ez az enzim normál körülmények között fontos szerepet játszik a sejtek anyagcseréjében, különösen a glükóz energiává alakításában.
A rákos sejtek azonban nagy mennyiségben termelik ezt a fehérjét, mert szükségük van rá a gyors növekedéshez. Amikor a SU212 hozzákapcsolódik az ENO1 enzimhez, az enzim lebomlik, ami megszakítja a rákos sejtek energiaellátását.
A kísérletek során ez a folyamat jelentősen csökkentette a daganat méretét, és az áttétek kialakulását is korlátozta az állatokban.
Miért kulcsfontosságú az ENO1 enzim a rákos sejtek számára?
Normál körülmények között az ENO1 enzim az anyagcsere egyik alapvető eleme. Segít a sejteknek a glükóz lebontásában, így biztosítva a működéshez szükséges energiát. A rákos sejtek azonban különösen erősen támaszkodnak erre az enzimre. A SU212 alkalmazásával a kutatók célzottan megszakítják ezt a létfontosságú folyamatot a daganatsejtekben.
Ez a stratégia egy kritikus túlélési útvonalat blokkol, amelyre a daganatnak szüksége van a gyors növekedéshez és az áttétek kialakulásához.
Dr. Malhotra szerint ez a mechanizmus különösen fontos lehet olyan betegek esetében, akiknél anyagcserezavarok, például cukorbetegség is fennállnak, mivel ezek a betegségek szintén befolyásolják a sejtek energiafelhasználását.
Más daganatok ellen is működhet az új rákellenes vegyület
Bár a kutatás elsősorban a tripla-negatív mellrák kezelésére összpontosított, a tudósok szerint az ENO1 enzimet célzó gyógyszerek más daganatok ellen is hatékonyak lehetnek.
A jelenlegi adatok szerint az enzim több más rákos megbetegedésben is fontos szerepet játszik, például:
- glioma (agy- és gerincvelődaganat)
- hasnyálmirigyrák
- pajzsmirigyrák
Egy olyan modern kezelés, amely kifejezetten ezt az enzimet célozza, a jövőben több daganattípus terápiáját is javíthatja.
A következő lépés: klinikai vizsgálatok
A kutatás következő fontos lépése a SU212 molekula klinikai vizsgálatokba történő bevonása. Ehhez azonban először az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyására van szükség. Ez a folyamat hosszú és költséges, mivel a gyógyszert valódi betegek bevonásával kell tesztelni a biztonság és a hatékonyság igazolására.
Dr. Malhotra 2020-ban csatlakozott az OHSU kutatócsoportjához, miután korábban a Stanford Egyetemen dolgozott. A SU212 molekulát eredetileg a marylandi Bethesdában működő Nemzeti Rákintézetben kezdték el fejleszteni.
A kutató szerint a cél az, hogy a laboratóriumi felfedezésekből valódi terápiák szülessenek.
Kétségtelenül nagyszerű tudomány folyik itt, és szeretnénk, ha ez a munka közvetlenül a betegek javát szolgálná”
– mondta.