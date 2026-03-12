Óriási áttörés: ez a molekula elpusztítja az egyik leggyilkosabb rákot

Az Oregon Health & Science University (OHSU) kutatói szerint az új vegyület különösen ígéretes lehet az agresszív mellrák egyik legnehezebben kezelhető formája ellen. A tripla-negatív mellrák a világon diagnosztizált emlődaganatok mintegy 15 százalékát teszi ki, és jelenleg kevés hatékony terápiás lehetőség áll rendelkezésre a kezelésére.

A legújabb rákkutatás során kifejlesztett molekula egy kulcsfontosságú enzim blokkolásával képes megállítani a tripla-negatív mellrák okozta daganat növekedését. (A képen egy áttétet képző mellrákos sejt látható)

Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

A kutatók eredményeiket a Cell Reports Medicine tudományos folyóiratban publikálták.

A tanulmány szerint a SU212 molekula képes blokkolni egy olyan enzimet, amely kulcsszerepet játszik a daganat növekedésében és terjedésében.

Dr. Sanjay V. Malhotra, az OHSU Knight Rákintézet Kísérleti Terápiás Központjának társigazgatója szerint a felfedezés jelentős előrelépést jelenthet a tripla-negatív mellrák kezelése terén.

Hogyan működik a tripla-negatív mellrák ellen kifejlesztett új molekula?

A kutatás során a tudósok azt vizsgálták, miként lehet megállítani a rákos sejtek növekedését. A kísérletekhez speciális, úgynevezett humanizált egérmodelleket alkalmaztak, amelyek az emberi betegség lefolyását utánozzák.

Az eredmények szerint az új molekula, a SU212, közvetlenül kapcsolódik az enoláz 1 (ENO1) nevű enzimhez. Ez az enzim normál körülmények között fontos szerepet játszik a sejtek anyagcseréjében, különösen a glükóz energiává alakításában.

A rákos sejtek azonban nagy mennyiségben termelik ezt a fehérjét, mert szükségük van rá a gyors növekedéshez. Amikor a SU212 hozzákapcsolódik az ENO1 enzimhez, az enzim lebomlik, ami megszakítja a rákos sejtek energiaellátását.

A kísérletek során ez a folyamat jelentősen csökkentette a daganat méretét, és az áttétek kialakulását is korlátozta az állatokban.

Miért kulcsfontosságú az ENO1 enzim a rákos sejtek számára?

Normál körülmények között az ENO1 enzim az anyagcsere egyik alapvető eleme. Segít a sejteknek a glükóz lebontásában, így biztosítva a működéshez szükséges energiát. A rákos sejtek azonban különösen erősen támaszkodnak erre az enzimre. A SU212 alkalmazásával a kutatók célzottan megszakítják ezt a létfontosságú folyamatot a daganatsejtekben.

Ez a stratégia egy kritikus túlélési útvonalat blokkol, amelyre a daganatnak szüksége van a gyors növekedéshez és az áttétek kialakulásához.

Dr. Malhotra szerint ez a mechanizmus különösen fontos lehet olyan betegek esetében, akiknél anyagcserezavarok, például cukorbetegség is fennállnak, mivel ezek a betegségek szintén befolyásolják a sejtek energiafelhasználását.