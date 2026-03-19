Fordulat a tüdőrák kutatásában: sorsdöntő rejtélyről hullott le a lepel

A Göteborgi Egyetem kutatói egérkísérletek és emberi adatok elemzése révén vizsgálták a betegség lefolyását. Bár a tüdőrák leggyakrabban az idősebb korosztályt érinti, a laboratóriumi vizsgálatok túlnyomó többsége eddig fiatal állatokon alapult, ami hiányos képet adott a betegségről. A kutatócsoport munkája nyomán a tüdőrák kezelése jelentős fejlődésen mehet keresztül, hiszen feltárták azt a mechanizmust, amely az idős betegek esetében az agresszív áttétképződést irányítja. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a betegek életkora döntő tényező a terápiák megválasztásában – írja a SciTech Daily a Nature magazinban megjelent tanulmány alapján.

A tüdőrák kezelése új szintre léphet, miután a kutatók feltárták, hogy az idősödő sejtekben lévő ATF4 fehérje hogyan gyorsítja fel a tüdőrák áttét kialakulását és a betegség terjedését

A tüdőrák kezelése és az „öregedés paradoxona”

Az orvosok már korábban megfigyeltek egy furcsa jelenséget: az idősebb betegeknél a daganatok gyakran kisebbek és lassabban növekednek. Ennek ellenére a diagnózis idején a betegség sokszor már előrehaladottabb stádiumban van, és a daganat gyakrabban képez áttéteket más szervekben.

Felmerül tehát a kérdés: miért képez gyorsabban áttétet a daganat időseknél? A kutatás igazolta, hogy az öregedés és rák kapcsolata nem véletlenszerű. Maga az öregedési folyamat korlátozza a daganat helyi növekedését, ugyanakkor elősegíti annak agresszív terjedését. Vagyis a tüdőrák áttét kialakulása idősebb korban felgyorsul.

Ez segít megmagyarázni egy olyan paradoxont, amelyet az orvosok gyakran tapasztalnak. Idősebb betegeknél kis méretű és lassan növő elsődleges daganatot diagnosztizálhatnak, amely ennek ellenére már messze túlterjedt a tüdőn, például az agyba, a májba és a csontokba”

– magyarázza Volkan Sayin, a Göteborgi Egyetem docense.

A háttérben meghúzódó „bűnös”: az ATF4 fehérje

A tudósok azonosítottak egy molekuláris jelátviteli útvonalat, amely központi szerepet játszik az áttétképződésben. Ennek az útvonalnak a központjában egy stresszválaszért felelős molekula, az ATF4 fehérje áll. Normál esetben ez a rendszer segít a sejteknek megbirkózni az olyan kihívásokkal, mint a tápanyaghiány vagy a vírusfertőzések.