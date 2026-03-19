Fordulat a tüdőrák kutatásában: sorsdöntő rejtélyről hullott le a lepel

A Göteborgi Egyetem kutatói egérkísérletek és emberi adatok elemzése révén vizsgálták a betegség lefolyását. Bár a tüdőrák leggyakrabban az idősebb korosztályt érinti, a laboratóriumi vizsgálatok túlnyomó többsége eddig fiatal állatokon alapult, ami hiányos képet adott a betegségről. A kutatócsoport munkája nyomán a tüdőrák kezelése jelentős fejlődésen mehet keresztül, hiszen feltárták azt a mechanizmust, amely az idős betegek esetében az agresszív áttétképződést irányítja. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a betegek életkora döntő tényező a terápiák megválasztásában – írja a SciTech Daily a Nature magazinban megjelent tanulmány alapján.
A tüdőrák kezelése és az „öregedés paradoxona”
Az orvosok már korábban megfigyeltek egy furcsa jelenséget: az idősebb betegeknél a daganatok gyakran kisebbek és lassabban növekednek. Ennek ellenére a diagnózis idején a betegség sokszor már előrehaladottabb stádiumban van, és a daganat gyakrabban képez áttéteket más szervekben.
Felmerül tehát a kérdés: miért képez gyorsabban áttétet a daganat időseknél? A kutatás igazolta, hogy az öregedés és rák kapcsolata nem véletlenszerű. Maga az öregedési folyamat korlátozza a daganat helyi növekedését, ugyanakkor elősegíti annak agresszív terjedését. Vagyis a tüdőrák áttét kialakulása idősebb korban felgyorsul.
Ez segít megmagyarázni egy olyan paradoxont, amelyet az orvosok gyakran tapasztalnak. Idősebb betegeknél kis méretű és lassan növő elsődleges daganatot diagnosztizálhatnak, amely ennek ellenére már messze túlterjedt a tüdőn, például az agyba, a májba és a csontokba”
– magyarázza Volkan Sayin, a Göteborgi Egyetem docense.
A háttérben meghúzódó „bűnös”: az ATF4 fehérje
A tudósok azonosítottak egy molekuláris jelátviteli útvonalat, amely központi szerepet játszik az áttétképződésben. Ennek az útvonalnak a központjában egy stresszválaszért felelős molekula, az ATF4 fehérje áll. Normál esetben ez a rendszer segít a sejteknek megbirkózni az olyan kihívásokkal, mint a tápanyaghiány vagy a vírusfertőzések.
Az idősebb betegeknél azonban a rák „eltéríti” ezt a védelmi rendszert. Bár a tumor ettől nem nő gyorsabban, a magas ATF4-szint átprogramozza a rákos sejtek anyagcseréjét.
Ez teszi képessé a sejteket arra, hogy kiszakadjanak az eredeti helyükről, és a daganat terjedése meginduljon más szervek felé.
A vizsgálatok kimutatták, hogy mind az idősebb kísérleti egerek, mind az idősebb emberi betegek daganataiban magasabb volt az ATF4 fehérje szintje.
Eredményeink arra utalnak, hogy az ATF4 nemcsak a tüdőrák terjedése mögött meghúzódó mechanizmus része, hanem az agresszívabb betegség markereként is szolgálhat”
– mutatott rá Clotilde Wiel, a Göteborgi Egyetem docense.
A magasabb ATF4-aktivitás ráadásul a műtét utáni kiújulás nagyobb esélyével és alacsonyabb túlélési arányokkal is összefüggésbe hozható.
Emberi adatok is igazolják a laboratóriumi modelleket
A kutatócsoport mintegy 1000 svéd tüdőrákos beteg orvosi adatait elemezte ki Halland és Västra Götaland régiókból. Ezek a klinikai adatok egyértelműen megerősítették az állatkísérleteket. Az idős betegeknél a daganatok mérete jellemzően kisebb volt, de a betegség gyakrabban járt áttétekkel és előrehaladottabb volt a fiatalabbakhoz képest.
Ez az egyezés bizonyítja, hogy az öregedés és rák kapcsolatának megértése elengedhetetlen a jövőbeni kutatások során.
Glutamin anyagcsere és új terápiás lehetőségek időskori tüdőrák ellen
A jelenlegi rákkezelések, mint a kemoterápia és a sugárkezelés, nagyrészt a gyorsan növekvő daganatokat támadják. Mivel az idősebbek daganatai lassabban nőnek, ezek a módszerek náluk kevésbé hatékonyak. Itt jöhetnek szóba az új terápiás lehetőségek időskori tüdőrák ellen.
Az ATF4 fehérje aktivitása miatt az idős daganatok erősen függővé válnak a glutamintól. A megváltozott glutamin anyagcsere az a sebezhető pont, amelyet a kutatók most célba vettek. Amikor a kísérletek során gyógyszeresen blokkolták az ATF4-et vagy a glutamin-útvonalat, a daganat terjedése az idősebb egerekben drámaian lelassult.
Ez a megfigyelés válaszol egy régi kérdésre is: miért nem működtek jól korábban bizonyos anyagcserét célzó gyógyszerek az emberi kísérletekben? A probléma az lehetett, hogy a kezeléseket nem kifejezetten azoknál a betegeknél alkalmazták, akiknél a legnagyobb szükség lett volna rájuk. Egy jól megválasztott célzott terápia sokkal hatékonyabb lehet a jövőben.
Eredményeink azt mutatják, hogy ezek a gyógyszerek lényegesen jobban működhetnek, ha sokkal precízebben alkalmazzák őket, például olyan idősebb betegeknél, akiknek a daganataiban magas az ATF4 aktivitás”
– hangsúlyozta Clotilde Wiel.
A kutatás legfontosabb tanulságai:
- Az öregedés lelassítja a tüdőrák primer növekedését, de drasztikusan növeli a tüdőrák áttét kialakulásának esélyét.
- A folyamat fő mozgatórugója az ATF4 fehérje.
- A rákos sejtek a túléléshez átprogramozzák az anyagcseréjüket, különösen a glutamin-felhasználást.
- Ezen anyagcsere-utak blokkolása lehetővé teheti hatékonyabb célzott terápia kifejlesztését.