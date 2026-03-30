Vége a találgatásnak: ennyi sótól roppanhat össze az emberi szív

Jóllehet a nátrium nélkülözhetetlen tápanyag a szervezetünk számára, a túlzott sófogyasztás bizonyítottan fokozza a magas vérnyomás és más kardiovaszkuláris panaszok, így például a szívelégtelenség kockázatát. A fő nehézséget az jelenti, hogy az átlagemberek többsége jóval túllépi az egészségesnek tekinthető mennyiséget. A kutatók egy közel tíz éven át tartó, nagyszabású vizsgálat adatait elemezve keresték a választ arra, pontosan mekkora sóbevitel vezet komolyabb megbetegedésekhez - írja a Gizmodo.

A túlzott sófogyasztás komoly terhet ró a szívünkre, és jelentősen növelheti a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát

Fotó: DILARA IREM SANCAR / ANADOLU

Milyen veszélyeket rejt a túlzott sófogyasztás?

A kutatás során több mint 25 ezer olyan középkorú felnőtt egészségi állapotát követték nyomon, akiknél a vizsgálat kezdetén még nem tapasztaltak szívpanaszokat. Az étrendi szokások elemzésekor kiderült, hogy a résztvevők átlagos napi nátriumbevitele elérte a 4269 milligrammot.

A tudósok megfigyelték, hogy a napi 4200 milligramm körüli fogyasztás – ami közel duplája az ajánlott maximális szintnek – 15 százalékkal emelte meg a szívelégtelenség valószínűségét.

Ezenfelül minden további 1000 milligrammnyi sóbevitel újabb 8 százalékkal rontotta az esélyeket, függetlenül az egyén fizikai aktivitásától, kalóriabevitelétől vagy koleszterinszintjétől.

Mennyi az ajánlott napi sóbevitel?

A hivatalos ajánlások szerint a nátriumfogyasztás felső határa napi 2300 milligramm lenne. A tapasztalatok ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része ennek csaknem a kétszeresét viszi be a szervezetébe. Biztató eredmény ugyanakkor, hogy a bevitel mérséklése már kis léptékben is látványos javulást hozhat a szív egészségében.

A számítások szerint, ha az átlagos fogyasztást sikerülne napi 4000 milligrammra csökkenteni, egy évtized alatt az új megbetegedések 6,6 százaléka megelőzhető lenne.

A rejtett só problémája a mindennapokban

A nátriumfogyasztás visszaszorítása társadalmi szinten komoly kihívást jelent, mivel a bevitt mennyiség nagy része nem az otthoni sótartóból származik. A legfőbb veszélyforrást a rejtett só jelenti: a napi bevitel több mint 70 százaléka ugyanis a készételekből és az előre csomagolt élelmiszerekből adódik. Ezeknek az alapanyagoknak a kerülése különösen nehéz a szűkösebb anyagi háttérrel rendelkező közösségek számára. A kutatók ezért hangsúlyozzák, hogy átfogó közegészségügyi stratégiákra van szükség ahhoz, hogy a veszélyeztetett csoportok számára is elérhetővé váljon az alacsonyabb sótartalmú étrend.