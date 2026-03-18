Újabb isteni részecske? Hihetetlen dologra bukkantak a mélyben

A kutatók a Xi-cc-plus nevet adták a felfedezett elemnek. A tudósok szerint ez az új részecske nagyon hasonlít a protonhoz, azonban annál négyszer nehezebb. Külön érdekesség, hogy a Nagy Hadronütköztető legújabb felfedezése egyben az első megfigyelt részecske a detektor 2023-ban lezárult felújítása óta - írja a Science Alert.

A Nagy Hadronütköztető által azonosított új részecske, a Xi-cc-plus modellje, amely a korábbiaktól eltérő, nehezebb kvarkok alkotta szerkezettel rendelkezik.

Fotó: CERN

Mitől különleges ez az új részecske és mik azok a kvarkok?

A részecskefizika szabályai szerint a minket körülvevő anyag, így az atommagot alkotó protonok és neutronok is barionokból állnak. Ezeket a barionokat három alapvető építőkő, úgynevezett kvarkok alkotják. A kvarkok hatféle ízben létezhetnek: fel, le, bájos, furcsa, csúcs és fenék. A most megtalált Xi-cc-plus két nehéz bájos és egy le kvarkot tartalmaz. Ezzel szemben a normál protonokban két fel és egy le kvark található. Mivel az új részecske két nehezebb típust is tartalmaz az eredeti fel kvarkok helyett, a tömege is jóval nagyobb.

Hogyan működik a Nagy Hadronütköztető?

A tudósoknak nehéz dolguk van, mert az ilyen egzotikus barionokat rendkívül nehéz megfigyelni. Ennek az az oka, hogy a Xi-cc-plus várható élettartama hatszor rövidebb, mint egy 2017-ben felfedezett hasonló részecskéé. Itt jön képbe a Nagy Hadronütköztető, amely egy 27 kilométer hosszú, földalatti gyűrű Franciaország és Svájc alatt. A Nagy Hadronütköztető elképesztő sebességre gyorsítja a részecskéket, amíg azok egymásnak nem ütköznek.

Ez az ütközés ad lehetőséget arra, hogy a kutatók megmérjék a stabilabb elemek bomlását, és ebből kikövetkeztessék az eredeti elemek tulajdonságait.

A részecskefizika jövőbeli tervei

A részecskefizika számára a Nagy Hadronütköztető legújabb felfedezése hatalmas jelentőséggel bír. A szakemberek szerint az új részecske segít tesztelni a kvantum-színdinamika elméletét, amely az erős kölcsönhatás írja le. A kutatómunka azonban nem áll meg itt. A laboratórium már tervezi egy még nagyobb ütköztető, a Future Circular Collider (FCC) megépítését, hogy a jövőben még több rejtélyt tárjanak fel az univerzum működéséről.