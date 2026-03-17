Vigyázat! Hamarabb meghalhatsz, ha ezt az ételt eszed

Az Amerikai Rákkutató Társaság egyik neves folyóiratában (Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention) megjelent tanulmány rávilágított arra, hogy a daganatos betegségekből felépülők esetében kiemelten fontos a diéta minősége. A kutatók megvizsgálták, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek miként befolyásolják a túlélési esélyeket az évek múlásával. A tudósok arra jutottak, hogy minél több ilyen ételt eszik valaki, annál nagyobb az egészségügyi kockázat.

Kulcsfontosságú, hogy a ráktúlélők étrendje ne tartalmazzon ultrafeldolgozott élelmiszereket. A feldolgozott ételek hatása bizonyítottan növelheti a halálozási kockázat arányát a gyógyulás után is.

Miért károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a szervezetre?

Jogos kérdés: miért károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a szervezetre? A válasz nagyrészt a modern élelmiszeripar gyártási folyamataiban keresendő.

Ezek az ételek azért számítanak kifejezetten egészségtelennek, mert hiányoznak belőlük

az alapvető tápanyagok,

a fontos vitaminok,

az ásványi anyagok

és az emésztést segítő rostok.

Az ipari előállítás során ehelyett számtalan mesterséges anyag kerül beléjük.

A különféle élelmiszer-adalékanyagok,

a mesterséges ízfokozók,

a tartósítószerek

és az emulgeálószerek mind rontják az étel minőségét.

Emellett rengeteg hozzáadott cukor és olyan egészségtelen zsír található bennük, amelyek lebontásához az emberi szervezet egyszerűen nem adaptálódott megfelelően.

A feldolgozott ételek hatása megdöbbentően romboló lehet a testünkre. Marialaura Bonaccio, a kutatás vezetője elmagyarázta, hogy az ipari feldolgozás során használt vegyületek megzavarják a normál anyagcsere-folyamatokat. Ezek az anyagok károsítják az egészséges bélflórát, és elindul egy káros gyulladás a szervezetben. Még ha egy dobozos étel kalóriatartalma papíron egyezik is egy friss, természetes ételével, a testünkben sokkal rosszabb reakciókat vált ki.

A kutatók vérmintákat is elemeztek, és megállapították, hogy a megemelkedett gyulladásos szintek, valamint a magasabb nyugalmi pulzusszám közel 37,3 százalékban magyarázzák a rosszabb egészségügyi eredményeket és a magasabb mortalitást.

A megnövekedett halálozási kockázat háttere

Hogy pontosan megállapítsák, ki mennyi káros ételt eszik, a kutatók a nemzetközileg elismert NOVA osztályozás rendszerét vették alapul. Ez a besorolás négy kategóriába osztja az ételeket az ipari feldolgozás mértéke és célja szerint. A szakemberek kétféleképpen is kiszámolták a bevitelt: az egyik módszer a megevett ételek súlyát, a másik pedig a bevitt kalóriákat vette figyelembe.

Azoknál a betegeknél, akik a súlyarány alapján a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszerek kategóriájába tartozó ételt ették, 48 százalékkal ugrott meg a bármilyen okból bekövetkező halál esélye a legkevesebbet fogyasztókhoz képest.

Továbbá 57 százalékkal magasabb volt a daganat miatti halálozási kockázat is.