Vigyázat! Hamarabb meghalhatsz, ha ezt az ételt eszed

Az Amerikai Rákkutató Társaság egyik neves folyóiratában (Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention) megjelent tanulmány rávilágított arra, hogy a daganatos betegségekből felépülők esetében kiemelten fontos a diéta minősége. A kutatók megvizsgálták, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek miként befolyásolják a túlélési esélyeket az évek múlásával. A tudósok arra jutottak, hogy minél több ilyen ételt eszik valaki, annál nagyobb az egészségügyi kockázat.
Miért károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a szervezetre?
Jogos kérdés: miért károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a szervezetre? A válasz nagyrészt a modern élelmiszeripar gyártási folyamataiban keresendő.
Ezek az ételek azért számítanak kifejezetten egészségtelennek, mert hiányoznak belőlük
- az alapvető tápanyagok,
- a fontos vitaminok,
- az ásványi anyagok
- és az emésztést segítő rostok.
Az ipari előállítás során ehelyett számtalan mesterséges anyag kerül beléjük.
- A különféle élelmiszer-adalékanyagok,
- a mesterséges ízfokozók,
- a tartósítószerek
- és az emulgeálószerek mind rontják az étel minőségét.
Emellett rengeteg hozzáadott cukor és olyan egészségtelen zsír található bennük, amelyek lebontásához az emberi szervezet egyszerűen nem adaptálódott megfelelően.
A feldolgozott ételek hatása megdöbbentően romboló lehet a testünkre. Marialaura Bonaccio, a kutatás vezetője elmagyarázta, hogy az ipari feldolgozás során használt vegyületek megzavarják a normál anyagcsere-folyamatokat. Ezek az anyagok károsítják az egészséges bélflórát, és elindul egy káros gyulladás a szervezetben. Még ha egy dobozos étel kalóriatartalma papíron egyezik is egy friss, természetes ételével, a testünkben sokkal rosszabb reakciókat vált ki.
A kutatók vérmintákat is elemeztek, és megállapították, hogy a megemelkedett gyulladásos szintek, valamint a magasabb nyugalmi pulzusszám közel 37,3 százalékban magyarázzák a rosszabb egészségügyi eredményeket és a magasabb mortalitást.
A megnövekedett halálozási kockázat háttere
Hogy pontosan megállapítsák, ki mennyi káros ételt eszik, a kutatók a nemzetközileg elismert NOVA osztályozás rendszerét vették alapul. Ez a besorolás négy kategóriába osztja az ételeket az ipari feldolgozás mértéke és célja szerint. A szakemberek kétféleképpen is kiszámolták a bevitelt: az egyik módszer a megevett ételek súlyát, a másik pedig a bevitt kalóriákat vette figyelembe.
Azoknál a betegeknél, akik a súlyarány alapján a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszerek kategóriájába tartozó ételt ették, 48 százalékkal ugrott meg a bármilyen okból bekövetkező halál esélye a legkevesebbet fogyasztókhoz képest.
Továbbá 57 százalékkal magasabb volt a daganat miatti halálozási kockázat is.
A kutatók a statisztikák finomításakor nagyon sok más tényezőt is figyelembe vettek. Számoltak a betegek életkorával, dohányzási szokásaival, testsúlyával, a testmozgással, a rák típusával és azzal is, hogy mennyire követték az egészséges mediterrán diétát. Az átlagosan 14,6 éves megfigyelési időszak alatt a 802 résztvevőből 281-en hunytak el. A számok egyértelműen bizonyították, hogy az ipari feldolgozás önmagában is negatív hatással van az életkilátásokra, amit nem lehet csupán a tápanyagok hiányára fogni.
Milyen ételeket kerüljenek a ráktúlélők az egészségük érdekében?
Létfontosságú számba venni, hogy milyen ételeket kerüljenek a ráktúlélők az egészségük érdekében? A tudósok az élelmiszereket hét külön csoportra bontották.
Ide tartoztak például a cukrozott üdítőitalok, a mesterséges édesítőszerek, a különféle sajt- és tejtermékek, a feldolgozott húskészítmények, a sós rágcsálnivalók, az előre csomagolt szószok és a cukros édességek.
Bizonyos kategóriák szorosabb kapcsolatot mutattak a korai elhalálozással, míg mások kevésbé egyértelmű mintázatot rajzoltak ki. A szakemberek szerint ideális esetben a ráktúlélők étrendje nem arról szól, hogy egyetlen specifikus ételtől rettegünk. A teljes étkezési mintázat átalakítása a cél, ami sokkal fontosabb az egyedi termékeknél.
Az egészséges táplálkozás rák után életeket menthet
A daganatos betegségekből felépültek számára az egészséges táplálkozás rák után nem csupán egy ajánlás, hanem egy pajzs a romló életminőség ellen. Bonaccio doktor arra kéri az embereket, hogy csökkentsék az ultrafeldolgozott élelmiszerek arányát a mindennapokban. Helyettük a friss, minimálisan feldolgozott, otthon elkészített ételeket kell előnyben részesíteni.
A boltokban egy nagyon könnyen alkalmazható trükk segít: ha a termék leírásában ötnél több összetevőt találunk, vagy akár csak egyetlen adalékanyagot látunk a listán, az az étel nagy valószínűséggel túlzottan feldolgozott, így érdemes elkerülni.
A kutatók tisztában vannak a vizsgálat bizonyos korlátaival is. Mivel ez egy megfigyeléses tanulmány volt, nem tudja ok-okozati szinten bizonyítani, hogy kizárólag a feldolgozott ételek okozták a magasabb halálozást. A betegek ráadásul az úgynevezett EPIC kérdőív segítségével, maguk számoltak be a fogyasztásukról, ami pontatlanságokhoz vezethetett. Az is megeshetett, hogy az évek során megváltoztatták az étkezési szokásaikat. Továbbá torzíthatja az eredményeket, hogy az étrendet átlagosan 8,4 évvel a rák diagnózisa után mérték fel, és a kutatók nem tudták, pontosan milyen stádiumban volt a daganat a felfedezésekor. Ezek az apróbb hiányosságok azonban nem írják felül a fő üzenetet: az egészséges és friss ételek választása kulcsfontosságú a gyógyulás után is.
Az eredményeket a dél-olaszországi Molise régióban végzett Moli-sani vizsgálat adataiból nyerték. A kutatás 2005 és 2022 között zajlott, és több mint 24 ezer felnőtt adatait rögzítette. Ebből a hatalmas tömegből a szakemberek 802 olyan embert választottak ki (476 nőt és 326 férfit), akik a vizsgálat kezdetekor már ráktúlélőnek számítottak.