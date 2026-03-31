Földönkívüliek szállták meg az űrállomást? Lila űrlénycsápokat fotóztak az ISS-en

Természetesen a valóság – mint oly gyakran – sokkal árnyaltabb és tudományosan még izgalmasabb, mint a sci-fi rajongók első reakciói sugallnák. Mindazonáltal a látvány valóban lenyűgöző volt, és a tudományos közösség számára is értékes megfigyeléseket tett lehetővé. A felfedezés rávilágított arra, hogy az űrállomáson végzett kísérletek továbbra is képesek meglepni még a legtapasztaltabb kutatókat is.

A Nemzetközi Űrállomáson készült rejtélyes felvétel

Fotó: Don Pettit/X

Don Pettit és a lila csápok titka az űrállomáson

A rejtélyes felvételt nem más készítette, mint Don Pettit, a NASA veterán űrhajósa, aki már hatodik űrmissziójánál tart, és közismert arról, hogy lenyűgöző fotókat készít az ISS fedélzetéről. Pettit rendszeresen oszt meg tudományos és művészi felvételeket, amelyek az űrállomáson zajló mindennapi életet és kísérleteket dokumentálják. Ezúttal azonban valami egészen szokatlant örökített meg: egy élénk lila színű organizmust, amelyből hosszú, kecses csápok nyúltak ki a súlytalanságban.

A lila csápok valójában egy biológiai kísérlet részét képezték. Az ISS fedélzetén rendszeresen végeznek növénytermesztési kísérleteket, amelyek célja annak megértése, hogyan viselkednek különböző organizmusok a mikrogravitáció körülményei között. Ez az adott kísérlet valójában egy lila burgonya csírázását vizsgálta. Az eredmény egy olyan látványos struktúra lett, amely valóban emlékeztetett egy idegen életforma megjelenésére.

Miért fontosak az ilyen felfedezések a jövő űrkutatása szempontjából?

Az ISS fedélzetén zajló biológiai kísérletek messze túlmutatnak az egyszerű tudományos kíváncsiságon. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak lehetnek a jövőbeli Mars-missziók és a hosszú távú űrutazások tervezésénél. Ha az emberiség valaha is tartós kolóniákat kíván létrehozni más égitesteken, elengedhetetlen, hogy megértsük, hogyan reagálnak a különböző élőlények az űr extrém körülményeire. Ráadásul az ilyen vizsgálatok segíthetnek felkészülni arra az esetre is, ha egyszer valóban találkozunk egy idegen életforma jeleivel.

Továbbá a mikrogravitáció egyedülálló laboratóriumi környezetet biztosít, amelyet a Földön lehetetlen reprodukálni. A lila csápokat növesztő organizmus viselkedése például új betekintést nyújthat a sejtnövekedés és a biológiai struktúrák kialakulásának mechanizmusaiba. Don Pettit felvételei nemcsak a nagyközönség fantáziáját ragadták meg, hanem a kutatók számára is értékes adatokat szolgáltattak.