Forradalom az űrkutatásban: nukleáris űrjármű indul a Marsra

Miközben már mindenki az Artemis - 2 holdkörüli útjára figyel, a NASA újabb bejelentetést tett: 2028-ban indítja a Skyfall - küldetést, amely nemcsak három marsi helikoptert visz a vörös bolygóra, hanem egy teljesen új meghajtási technológiát is tesztel. A Space Reactor-1 Freedom nevű űrjármű az első lehet, amely nukleáris elektromos meghajtással fog működni az űrben.

A NASA bejelentette: új Skyfall - küldetése nukleáris űrjárművel szállít helikoptereket a Marsra 2028 - ban. Az illusztráció szerint hat felderítőegységet is eljuttathatna mindegyik helikopter a Marsra.

(Kép forrása: AeroVironment)

Hogyan működik az új űrjármű?

Az új rendszer, az úgynevezett nukleáris elektromos meghajtás (NEP), egy fedélzeti atomreaktort használ. A hőt termelő reaktorral elektromos áramot fejlesztenek, majd ezzel működtetik a nagy hatékonyságú ionhajtóműveket. Ez alapvetően különbözik a korábbi rendszerektől, például a Voyager szondákban használt radioizotópos generátoroktól, amelyek csak energiát szolgáltattak, de nem vettek részt a meghajtásban. Az új megoldás előnye, hogy a Nap távolságától függetlenül is működik.

Mit visz magával a Marsra?

A Skyfall - küldetés három kis helikoptert juttat el a Mars felszínére, amelyek az Ingenuity tapasztalataira épülnek. Ezek azonban már nem kísérleti eszközök lesznek, hanem konkrét feladatokat kapnak. A helikopterek kamerákkal és talajradarral vizsgálják majd a kijelölt területet.

Feladatuk lesz a leszállóhelyek feltérképezése, a felszín alatti jég kimutatása, valamint a terep veszélyeinek azonosítása – mindez kulcsfontosságú lehet a jövőbeli emberes küldetésekhez.

Miért jelent áttörést ez a technológia?

A nukleáris meghajtás lehetővé teszi a hosszabb és hatékonyabb küldetéseket. A NASA szerint ez kulcsszerepet játszhat a jövő űrkutatásában, beleértve a Holdon tervezett bázisokat és a távolabbi bolygók elérését is. A Space Reactor-1 Freedom nemcsak egy egyszeri eszköz lehet: a tervek szerint a Mars után akár tovább is folytathatja útját a Naprendszerben, új küldetések alapját képezve.

Mit jelent ez a jövő űrkutatása szempontjából?

A projekt nemcsak technológiai, hanem ipari áttörést is jelenthet. A NASA és az amerikai energiaügyi minisztérium együttműködésében fejlesztett rendszer megalapozhatja a jövő nukleáris űreszközeit. Ha a küldetés sikeres lesz, az új típusú űrjárművek jelentősen felgyorsíthatják az emberiség terjeszkedését a Naprendszerben – a Holdtól egészen a külső bolygókig - írja a Space.com.