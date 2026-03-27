Forradalom az űrkutatásban: nukleáris űrjármű indul a Marsra

Miközben már mindenki az Artemis - 2 holdkörüli útjára figyel, a NASA újabb bejelentetést tett: 2028-ban indítja a Skyfall - küldetést, amely nemcsak három marsi helikoptert visz a vörös bolygóra, hanem egy teljesen új meghajtási technológiát is tesztel. A Space Reactor-1 Freedom nevű űrjármű az első lehet, amely nukleáris elektromos meghajtással fog működni az űrben.
Hogyan működik az új űrjármű?
Az új rendszer, az úgynevezett nukleáris elektromos meghajtás (NEP), egy fedélzeti atomreaktort használ. A hőt termelő reaktorral elektromos áramot fejlesztenek, majd ezzel működtetik a nagy hatékonyságú ionhajtóműveket. Ez alapvetően különbözik a korábbi rendszerektől, például a Voyager szondákban használt radioizotópos generátoroktól, amelyek csak energiát szolgáltattak, de nem vettek részt a meghajtásban. Az új megoldás előnye, hogy a Nap távolságától függetlenül is működik.
Mit visz magával a Marsra?
A Skyfall - küldetés három kis helikoptert juttat el a Mars felszínére, amelyek az Ingenuity tapasztalataira épülnek. Ezek azonban már nem kísérleti eszközök lesznek, hanem konkrét feladatokat kapnak. A helikopterek kamerákkal és talajradarral vizsgálják majd a kijelölt területet.
Feladatuk lesz a leszállóhelyek feltérképezése, a felszín alatti jég kimutatása, valamint a terep veszélyeinek azonosítása – mindez kulcsfontosságú lehet a jövőbeli emberes küldetésekhez.
Miért jelent áttörést ez a technológia?
A nukleáris meghajtás lehetővé teszi a hosszabb és hatékonyabb küldetéseket. A NASA szerint ez kulcsszerepet játszhat a jövő űrkutatásában, beleértve a Holdon tervezett bázisokat és a távolabbi bolygók elérését is. A Space Reactor-1 Freedom nemcsak egy egyszeri eszköz lehet: a tervek szerint a Mars után akár tovább is folytathatja útját a Naprendszerben, új küldetések alapját képezve.
Mit jelent ez a jövő űrkutatása szempontjából?
A projekt nemcsak technológiai, hanem ipari áttörést is jelenthet. A NASA és az amerikai energiaügyi minisztérium együttműködésében fejlesztett rendszer megalapozhatja a jövő nukleáris űreszközeit. Ha a küldetés sikeres lesz, az új típusú űrjárművek jelentősen felgyorsíthatják az emberiség terjeszkedését a Naprendszerben – a Holdtól egészen a külső bolygókig - írja a Space.com.