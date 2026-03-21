Megszólaltak a kutatók: sötét múltat titkol a híres csillagközi objektum

A hatalmas gázbolygó gravitációs mezeje drasztikusan befolyásolja az ilyen típusú égitestek mozgását, gyakran úgy működve, mint egy hatalmas kozmikus parittya. Ennek eredményeként a kutatók kiváló és ritka lehetőséget kaptak arra, hogy az eddigieknél sokkal közelebbről és részletesebben is megfigyeljék az üstökös felépítését és viselkedését. Továbbá, az ehhez hasonló közeli találkozások ablakot nyitnak a mi Naprendszerünk – vagy talán egy teljesen idegen csillagrendszer – korai időszakának megértéséhez. A tudósok úgy tekintenek ezekre a fagyott objektumokra, mint érintetlen időkapszulákra, amelyek az űr sötét és hideg peremvidékein megőrizték a csillagászati múlt legmélyebb titkait.

A 3I/ATLAS üstökös az ESA Jupiter Icy Moons Explorer felvételén

Fotó: ESA/Juice/NavCam

Az üstökös izotópjainak története

Ahhoz, hogy a csillagászok pontosan megállapítsák egy távoli égitest korát és eredetét, a puszta vizuális megfigyelés nem elegendő; ehelyett a kémiai összetételt hívják segítségül. Különösen fontos szerepet játszik ebben az elemzésben egy-egy specifikus izotóp jelenléte, hiánya, vagy ezeknek az egymáshoz viszonyított aránya. A legmodernebb spektroszkópiai mérések egyértelműen kimutatták, hogy a 3I/ATLAS olyan egyedi kémiai ujjlenyomatot hordoz a kómájában (az üstökösmagot körülvevő gáz- és porfelhőben), amely a csillagképződés egészen korai, kaotikus szakaszaira utal.

A csillagászok akár 12 milliárd évesre teszik az üstökös korát (az univerzum korát körülbelül 13,77–13,8 milliárd évre becsülik). Valójában ez az úttörő felfedezés teljesen felborította azokat a korábbi elméleteket, amelyeket az asztrofizikusok az elmúlt évtizedekben alkottak az ilyen típusú kométákról.

Az űrkutatók egyre biztosabbak abban a feltevésben, hogy ez a különleges objektum egy másik naprendszerből, vagy a miénk egy nagyon távoli, jéghideg és eddig feltérképezetlen, ősi régiójából származik. Emiatt a földi és az űrben keringő műszerek folyamatosan, a nap 24 órájában pásztázzák a magját, miközben az különféle gázokat és ősi port lök ki magából a Nap melege felé közeledve. Mindezek a precíz megfigyelések kulcsfontosságú adatokat szolgáltatnak az egész világegyetem kémiai evolúciójának és fejlődésének mélyebb megértéséhez, rávilágítva arra, hogy az építőelemek hogyan oszlanak el a galaxisunkban.