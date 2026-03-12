Furcsa objektum tűnt fel a Föld közelében; kis szerencsével nappal is láthatjuk majd

A C/2026 A1 (MAPS) jelű üstököst 2026. január 13-án fedezte fel négy francia csillagász a chilei San Pedro de Atacama közelében működő AMACS1 obszervatóriumban. A kutatók egy kisbolygókat kereső program keretében találták meg az égitestet, amikor az még rendkívül halvány volt, és mintegy 308 millió kilométerre járt a Naptól. Azóta azonban gyorsan fényesedik, ami különösen izgalmassá teszi a következő hetek eseményeit.

A 2024. októberben fotózott üstökös szabad szemmel is ugyan, de csak éjjel volt látható

Üstökös a Nap közelében

Az újonnan felfedezett égitest az úgynevezett Kreutz-csoportba tartozik. Ezek a „napközelítő” üstökösök rendkívül közel haladnak el a Nap mellett. A történelem több híres és rendkívül fényes üstököse – például az 1843-as és az 1882-es nagy üstökös – is ebbe a családba tartozott. A C/2026 A1 (MAPS) április 4-én éri el a Naphoz legközelebbi pontját, az úgynevezett perihéliumot - innen a Húsvét üstökös elnevezés. Ekkor mindössze mintegy 159 ezer kilométerre halad el a Nap felszínétől, ami kozmikus léptékben rendkívül kis távolságnak számít.

Az üstökös ekkor a Nap forró koronáján halad át, ahol a hőmérséklet elérheti az egymillió Celsius-fokot is. Emiatt fennáll a veszély, hogy részben vagy teljesen szétesik a hő és a gravitációs erők hatására.

Akár nappal is látható lehet

Ha azonban az üstökös túléli ezt a veszélyes közelséget, látványos jelenséggé válhat az égbolton. Egyes számítások szerint fényessége elérheti a –5 magnitúdót, ami nagyjából a Vénusz fényességének felel meg. Ebben az esetben akár nappal is megpillantható lehet a Nap közelében, bár a csillagászok figyelmeztetnek: közvetlenül a Nap irányába nézni rendkívül veszélyes, és súlyos szemkárosodást okozhat.

A fehér színű görbe mutatja az üstökös várható pályáját, melyen látható, mennyire közel kerül a Naphoz

Biztonságos megfigyelés a világűrből

A szakemberek szerint a jelenség megfigyelésének legbiztonságosabb módja az űrszondák felvételeinek követése. A Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) űreszköz LASCO C3 kamerája várhatóan április 2. és 6. között rögzíti majd az üstökös Nap közeli útját. A SOHO már számos hasonló égi látványosságot örökített meg. A szonda 1995-ös indítása óta több mint ötezer üstököst fedeztek fel az általa készített felvételek segítségével.