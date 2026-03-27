Végleges látásvesztést okozhat ez az ártalmatlannak hitt tünet

Sokan vannak, akik olyan elmosódott alakzatokat vagy hullámos vonalakat észlelnek a látóterükben, amelyek egy-két pislogás után szinte a semmibe vesznek. Ezek az úgynevezett úszkáló foltok leginkább az életkor előrehaladtával, illetve rövidlátás esetén alakulnak ki, az agyunk pedig idővel megtanulja figyelmen kívül hagyni őket. A jelenséget a szem üvegtestében – a lencse és a retina közötti gélszerű anyagban – összetapadó kollagénrostok okozzák. A brit egészségügyi szolgálat (NHS) szerint ezt a folyamatot a hátsó üvegtest leválása idézi elő, amely a szemben lévő gél ártalmatlan, természetes változása - írja a LAD Bible.

Az emberi szem közelről. Ha hirtelen megjelenő úszkáló foltokat tapasztal, érdemes orvoshoz fodulni.

Mikor veszélyesek az úszkáló foltok a szemben?

A holland Radboud Egyetem Orvosi Központjának kutatói az Annals of Family Medicine folyóiratban közzétett tanulmányukban arra figyelmeztetnek, hogy

e tünetek hirtelen fellépése a retinaleválás jele is lehet.

Ilyenkor a fényérzékeny retina elválik a szem hátsó részétől. Ha ezt az állapotot nem kezelik azonnal sebészeti vagy lézeres eljárással, az végleges látásvesztéshez vezethet. A betegség további intő jelei a fényvillanások, valamint a látás egy részét elhomályosító, függönyszerűen lehúzódó sötét foltok. Ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy ezek a panaszok olykor minden komolyabb ok nélkül is előfordulhatnak.

Egy gyakori látászavar statisztikái

Bár a becslések szerint négyből három amerikai tapasztal ilyen alakzatokat a látásában, a kutatók hét háziorvosi rendelő mintegy 42 000 betegének kilenc évnyi egészségügyi adatát elemezték a pontosabb kép érdekében. Ezen belül 1089 felnőtt (18 éves vagy annál idősebb) páciens összesen 1181 olyan vizitjét vizsgálták, ahol az érintettek új foltokat, felvillanó fényeket, vagy a kettőt együtt észlelték. A vizsgált személyek 61 százaléka nő volt, 57 százalékuk pedig az 50 és 70 év közötti korosztályba tartozott. Ebben a korban teljesen természetes folyamat, hogy az üvegtest zsugorodik és elválik a retinától, ami kisebb szakadásokat okozhat.

A kutatás pontosan megmutatta, hogyan függnek össze a tünetek a kockázatokkal:

Ha csak felvillanó fények jelentkeztek, a betegek mindössze 4,7 százalékánál diagnosztizáltak retinaleválást vagy szakadást.

Ha csak a mozgó alakzatokat észlelték, ez az arány 6,1 százalék volt.

Amikor a két tünet egyszerre lépett fel, a kockázat 8,4 százalékra nőtt. Ez azt jelenti, hogy 56 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki a probléma, mint azoknál, akik csak fényeket láttak.

Többszörös mozgó alakzatok esetén a leválás esélye már 19,8 százalék volt.

Ha a többszörös alakzatok felvillanó fényekkel is párosultak, a kockázat 29,4 százalékra ugrott.

A szakszerű szemvizsgálat fontossága

Az ijesztő adatok ellenére a szerzők hangsúlyozzák, hogy az esetek többsége egyáltalán nem számít orvosi vészhelyzetnek. Az orvosi vizitek 36,7 százalékában egyszerű, ártalmatlan jelenségről volt szó, míg 32,3 százalékban az üvegtest korral járó, természetes leválása okozta a panaszokat. A pontos diagnózis felállításához azonban elengedhetetlen egy pupillatágításos szemvizsgálat, amelyet szemorvos vagy optometrista végez el. Amennyiben komolyabb gondot találnak, azt az esetek többségében 24–48 órán belül, műtéti úton sikeresen kezelik.