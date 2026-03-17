Megnézték közelebbről, mit eszik egy pók; amit láttak, attól elborzadtak

Az esetet a Mount Field Nemzeti Park egyik menedékházában rögzítették javítási munkálatok közben. A felvételen szereplő ragadozó egy vadászpók, amely nagyon gyakori, hosszú lábú fajnak számít errefelé. Ez a megdöbbentő jelenet is jól bizonyítja, hogy Ausztrália állatvilága tele van meglepetésekkel, és a pókok olykor még a kisemlősökön is felülkerekednek - írja a Live Science.

A fotón egy vadászpók látható, amint zsákmánya élettelen testét tartja a rágószervei között.

Fotó: Justine Latton

A vadászpók és zsákmánya

A fotókon szereplő áldozat egy törpeoposszum. Ezek az állatok mindössze 5-7 centiméter hosszúak és körülbelül 7 grammot nyomnak. Ezzel szemben a képen látható óriáspók lábfesztávolsága átlagosan elérheti a 15 centimétert is.

Táplálkozás és szabadon engedés

A pókok táplálkozása eltér a közhiedelemtől. Nem kiszívják az áldozatuk folyadékait, hanem emésztőnedvet juttatnak a zsákmányra, megrágják a húst, majd felszürcsölik a feloldott tápanyagokat. A vadászpók étlapján leginkább rovarok, hüllők és más pókok szerepelnek, de alkalmanként kisebb emlősöket is zsákmányol. Ausztrália állatvilága mellett a perui Amazonas vidékén is rögzítettek már olyan esetet, amikor pókok kisemlősökre vadásztak. A menedékházban talált óriáspókot végül kivitték a szabadba, ahol elmenekült, és hátrahagyta elpusztult zsákmányát.