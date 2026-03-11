Súlyos tévedésben éltek az orvosok: kiderült, mi a vakbél valódi feladata

A legtöbben csak annyit tudnak a vakbélről, hogy ha begyullad, sürgős műtétre lehet szükség, egyébként pedig nincs fontos feladata. Ez a nézet részben Charles Darwinig nyúlik vissza, aki a vakbelet evolúciós maradványnak, azaz egykori növényevő őseink emésztőrendszerének „maradékának” tekintette. A Tufts University kutatói szerint az elmúlt évtizedek eredményei azonban egy jóval összetettebb történetet rajzolnak ki erről a kis szervről.

Számítógépes kép a vakbélről, ami Darwin szerint csak egy evolúciós maradványunk, kutatások szerint azonban ma is szerepet tölt be az immunrendszerünk támogatásában

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Vakbél: az evolúció többször is „újra feltalálta”

A vakbél a vastagbélből kiinduló kis zsákszerű képződmény. Érdekessége, hogy formája és mérete különböző állatfajokban jelentősen eltér. Az embernél és más főemlősöknél hosszú, hengeres szerkezetű, míg például egyes erszényeseknél – például a koaláknál vagy a vombatféléknél – rövidebb vagy tölcsér alakú is lehet. Más emlősöknél, például egyes rágcsálóknál és nyulaknál pedig változatos arányokkal akár elágazó formájúak is előfordulnak.

Az evolúciós vizsgálatok szerint a vakbélhez hasonló szerv legalább három különböző emlőscsoportban – a főemlősökben, az erszényesekben és a rágcsálókban – egymástól függetlenül alakult ki.

Egy átfogó kutatás szerint a szervhez hasonló struktúra az evolúció során legalább 32 alkalommal jelent meg 361 emlősfajban. A biológiában ezt konvergens evolúciónak nevezik: amikor egy tulajdonság több különböző fejlődési vonalon is megjelenik, az általában arra utal, hogy valamilyen előnyt biztosított.

Immunrendszer és bélflóra: a vakbél valódi szerepe

A kutatók szerint a vakbél egyik fontos feladata az immunrendszer támogatása. A szerv falában sok úgynevezett nyirokszövet található, amely segít az immunsejteknek felismerni a bélben élő mikrobákat.

Egy elmélet szerint a vakbél egyfajta „menedéket” biztosít a hasznos bélbaktériumok számára is. Súlyos bélfertőzések során a bélflóra nagy része kiürülhet a szervezetből, de a vakbélben megbúvó baktériumközösségek segíthetnek újra benépesíteni a beleket.