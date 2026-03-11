Hírlevél
Súlyos tévedésben éltek az orvosok: kiderült, mi a vakbél valódi feladata

Sokáig felesleges evolúciós maradványnak tartották a kis nyúlványt, amelynek nincs valódi funkciója az emberi szervezetben. Új kutatások azonban azt mutatják, hogy a vakbél az evolúció során többször is egymástól függetlenül kialakult különböző emlősökben, és fontosabb az immunrendszernek, mint eddig gondolták.
A legtöbben csak annyit tudnak a vakbélről, hogy ha begyullad, sürgős műtétre lehet szükség, egyébként pedig nincs fontos feladata. Ez a nézet részben Charles Darwinig nyúlik vissza, aki a vakbelet evolúciós maradványnak, azaz egykori növényevő őseink emésztőrendszerének „maradékának” tekintette. A Tufts University kutatói szerint az elmúlt évtizedek eredményei azonban egy jóval összetettebb történetet rajzolnak ki erről a kis szervről.

Számítógépes kép a vakbélről, ami Darwin szerint csak egy evolúciós maradványunk, kutatások szerint azonban ma is szerepet tölt be az immunrendszerünk támogatásában
Számítógépes kép a vakbélről, ami Darwin szerint csak egy evolúciós maradványunk, kutatások szerint azonban ma is szerepet tölt be az immunrendszerünk támogatásában
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Vakbél: az evolúció többször is „újra feltalálta”

A vakbél a vastagbélből kiinduló kis zsákszerű képződmény. Érdekessége, hogy formája és mérete különböző állatfajokban jelentősen eltér. Az embernél és más főemlősöknél hosszú, hengeres szerkezetű, míg például egyes erszényeseknél – például a koaláknál vagy a vombatféléknél – rövidebb vagy tölcsér alakú is lehet. Más emlősöknél, például egyes rágcsálóknál és nyulaknál pedig változatos arányokkal akár elágazó formájúak is előfordulnak. 

Az evolúciós vizsgálatok szerint a vakbélhez hasonló szerv legalább három különböző emlőscsoportban – a főemlősökben, az erszényesekben és a rágcsálókban – egymástól függetlenül alakult ki. 

Egy átfogó kutatás szerint a szervhez hasonló struktúra az evolúció során legalább 32 alkalommal jelent meg 361 emlősfajban. A biológiában ezt konvergens evolúciónak nevezik: amikor egy tulajdonság több különböző fejlődési vonalon is megjelenik, az általában arra utal, hogy valamilyen előnyt biztosított.

Immunrendszer és bélflóra: a vakbél valódi szerepe

A kutatók szerint a vakbél egyik fontos feladata az immunrendszer támogatása. A szerv falában sok úgynevezett nyirokszövet található, amely segít az immunsejteknek felismerni a bélben élő mikrobákat. 

Különösen gyermekkorban és serdülőkorban fontos ez a szerep, amikor az immunrendszer még fejlődésben van. A vakbélben található nyiroktüszők például olyan antitesteket termelnek, amelyek segítik semlegesíteni a kórokozókat.

 Egy elmélet szerint a vakbél egyfajta „menedéket” biztosít a hasznos bélbaktériumok számára is. Súlyos bélfertőzések során a bélflóra nagy része kiürülhet a szervezetből, de a vakbélben megbúvó baktériumközösségek segíthetnek újra benépesíteni a beleket.

Miért csökkent mára a jelentősége?

Bár az evolúció többször is „újraalkotta” ezt a szervet, a modern világban a jelentősége kisebb lehet, mint evolúciós fejlődésünk alatt. Az ősi emberi környezetben – ahol gyakoriak voltak a fertőzések és a hasmenéses betegségek – egy gyorsan regenerálódó bélflóra komoly túlélési előnyt jelenthetett. A modern higiénia, a tiszta ivóvíz és az antibiotikumok azonban jelentősen csökkentették az ilyen fertőzések veszélyét. Eközben a vakbélgyulladás továbbra is gyakori probléma maradt, amelyet sok esetben műtéttel kezelnek. A kutatók szerint a vakbél jó példája annak, hogy az evolúció nem a modern egészséghez, hanem a múltbeli túlélési feltételekhez alkalmazkodik – írja a Science Alert.

 

 

