Sokkoló felfedezés: földönkívüli fegyvert használt a legendás fáraó

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
A bronzkor neve ellenére meglepő felfedezés látott napvilágot: sok vastárgy ebből az időszakból valójában nem földi eredetű. Kutatók azt találták, hogy őseink nem a hagyományos értelemben vett bányászatból szerezték a vasat, hanem az égből érkező ajándékokat használták fel. Ez a megdöbbentő felismerés teljesen új megvilágításba helyezi a korai emberi civilizációk technológiai fejlődését.
vastutanhamonbronzkor emberfáraófegyver

Emellett az is kiderült, hogy a bronzkor emberei különleges tisztelettel és csodálattal tekintettek ezekre az égi eredetű anyagokra. Nem csupán gyakorlati eszközöket készítettek belőlük, hanem rituális és státuszt jelképező tárgyakat is. A meteorit vasának feldolgozása rendkívüli szakértelmet igényelt, mivel ez az anyag sokkal keményebb volt, mint a bronz, és speciális kovácsolási technikákat követelt meg. 

vas The king's two daggers, one with a blade of gold, the other of iron, from the tomb of the pharaoh Tutankhamun, discovered in the Valley of the Kings, Thebes, Egypt, North Africa, Africa (Photo by Robert Harding Productions / Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Tutanhamon kér tőre, alul a vasból készült
Fotó: ROBERT HARDING PRODUCTIONS / Robert Harding Premium

Tutanhamon tőre: a legismertebb égi vasfegyver

A legkiemelkedőbb példa erre Tutanhamon híres tőre. A fiatal fáraó sírjában talált tőr pengéje olyan vastárgy, amely egyértelműen meteoritvasból készült. A tudósok nikkeltartalmának elemzése révén bizonyították, hogy ez a fegyver valóban az űrből származik. Ez a felfedezés megmagyarázza, miért volt olyan értékes és miért helyezték a fáraó mellé túlvilági útjára. 

Továbbá ez a lelet nem egyedülálló eset. Számos más ókori kultúrában is találtak hasonló tárgyakat, amelyek mind meteoritvasból készültek. Ezek a tárgyak azt mutatják, hogy az ősi civilizációk széles körben felismerték és kihasználták a meteorithullások nyújtotta lehetőségeket. A vas ritkaságát és különleges eredetét tekintve ezek az eszközök hatalmas presztízst és spirituális jelentőséget hordoztak tulajdonosaik számára.

Az égi vas kulturális jelentősége

A modern archeometriai módszerek lehetővé teszik a kutatók számára, hogy pontosan meghatározzák egy-egy vastárgy eredetét. A meteoritvas jellegzetes kémiai összetétele, különösen a magas nikkel- és kobalttartalom, egyértelmű bizonyítékot szolgáltat. Ezen felül a Widmanstätten-mintázat, amely csak meteoritokban fordul elő, szinte olyan, mint egy ujjlenyomat az égből érkezett vasra.

Mindazonáltal ezeknek a felfedezéseknek a jelentősége túlmutat a puszta tudományos érdekességen. Megváltoztatják azt, ahogyan a bronzkor embereinek világképét értjük. Számukra ezek az égi eredetű tárgyak az istenek ajándékai voltak, összekötve a földi és az égi szférát. Ez magyarázatot ad arra is, hogy egyes kultúrákban miért nevezték a vasat „égi fémnek" vagy „csillagvasnak".

 

