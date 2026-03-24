Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

vesekő

A több víz ivása sem óv meg a vesekő kiújulásától

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Évtizedek óta az orvosok egyetlen fő tanácsot adnak a vesekő megelőzésére: igyunk több vizet. A vízivás fontosságát senki sem vitatja, azonban a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy ez önmagában nem elegendő a fájdalmas vesekövek kialakulásának megakadályozásához. A tudományos közösség most új irányokba tekint, és átfogóbb megoldásokat keres.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vesekővíztáplálkozási szokás

Charles Scales, a Vanderbilt Egyetem urológusa és kutatója, forradalmi megállapításokat tett közzé a témában. Scales professzor éveket töltött azzal, hogy megértse, miért térnek vissza a vesekövek még azoknál a betegeknél is, akik lelkiismeretesen követik az orvosi tanácsokat. Az eredmények megdöbbentőek: a puszta folyadékbevitel növelése csak egy része a megoldásnak, és sokkal összetettebb életmódbeli változtatásokra van szükség. 

vesekövek Renal colic X-ray of renal colic on the left kidney (very intense pain in the lumbar region and genitals). This pain results from an obstruction of the upper urinary tract, most often secondary to a kidney stone (urolithiasis) between the kidney and the bladder. Abdominal x-ray. (Photo by CAVALLINI JAMES / BSIP via AFP)
A vesekövek kialakulását a vízivás mellett a megfelelő táplálkozás akadályozza meg
Fotó: CAVALLINI JAMES / BSIP via AFP

Mit mutatnak a vesekövekkel kapcsolatos új kutatások?

A vesekő kialakulása rendkívül összetett folyamat, amelyet számos tényező befolyásol. A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmányok szerint a táplálkozási szokások, a só- és fehérjebevitel, valamint a kalciumpótlás időzítése mind kritikus szerepet játszanak. Következésképpen a megelőzés holisztikus megközelítést igényel, nem csupán a poharak számolását. 

A kutatók felfedezték, hogy bizonyos élelmiszerek és italok – például a magas oxaláttartalmú zöldségek vagy a cukros üdítőitalok – jelentősen növelik a kockázatot. Ezért a szakemberek most arra ösztönzik a betegeket, hogy ne csak a folyadékmennyiségre, hanem annak minőségére is figyeljenek. A citrusfélék fogyasztása például kedvezően befolyásolhatja a vizelet összetételét, míg a túlzott húsfogyasztás fokozhatja a vesekő képződésének esélyét. 

Gyakorlati tanácsok a mindennapi életben

Mindenekelőtt fontos megérteni, hogy a vízivás továbbra is alapvető fontosságú. Naponta legalább 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása ajánlott, de ez csak a kiindulópont. Ezen felül érdemes csökkenteni a nátriumbevitelt, mivel a túl sok só fokozza a kalcium kiválasztását a vizeletben. Ugyanakkor a kalciumot nem szabad kerülni – sőt, az étkezésekkel együtt fogyasztott kalcium valójában védelmet nyújthat.

Charles Scales és kollégái hangsúlyozzák, hogy személyre szabott megközelítésre van szükség. Minden beteg más, és a vesekő típusa is különbözhet. A The Lancet publikációi alapján a rendszeres orvosi ellenőrzés és a vizeletvizsgálatok segíthetnek meghatározni az egyéni kockázati tényezőket. Végeredményben a siker kulcsa a tudatos életmód és az orvossal való szoros együttműködés.

Személyre szabott megelőzés

A modern orvostudomány egyre inkább az egyénre szabott megelőzés felé halad. Az új kutatási eredmények lehetővé teszik, hogy az orvosok pontosabb ajánlásokat tegyenek minden egyes beteg számára. Természetesen a hagyományos tanácsok – mint a bőséges folyadékfogyasztás – nem vesztették el jelentőségüket, de ma már tudjuk, hogy ez csak az első lépés.

Összefoglalva, a vesekő megelőzése komplex feladat, amely megköveteli a táplálkozási szokások felülvizsgálatát, a rendszeres mozgást és a tudatos életmódot. A tudomány fejlődésével egyre hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy elkerüljük ezt a fájdalmas állapotot. A kulcs a tájékozottság és a proaktív hozzáállás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!