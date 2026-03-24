A több víz ivása sem óv meg a vesekő kiújulásától

Charles Scales, a Vanderbilt Egyetem urológusa és kutatója, forradalmi megállapításokat tett közzé a témában. Scales professzor éveket töltött azzal, hogy megértse, miért térnek vissza a vesekövek még azoknál a betegeknél is, akik lelkiismeretesen követik az orvosi tanácsokat. Az eredmények megdöbbentőek: a puszta folyadékbevitel növelése csak egy része a megoldásnak, és sokkal összetettebb életmódbeli változtatásokra van szükség.

A vesekövek kialakulását a vízivás mellett a megfelelő táplálkozás akadályozza meg

Fotó: CAVALLINI JAMES / BSIP via AFP

Mit mutatnak a vesekövekkel kapcsolatos új kutatások?

A vesekő kialakulása rendkívül összetett folyamat, amelyet számos tényező befolyásol. A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmányok szerint a táplálkozási szokások, a só- és fehérjebevitel, valamint a kalciumpótlás időzítése mind kritikus szerepet játszanak. Következésképpen a megelőzés holisztikus megközelítést igényel, nem csupán a poharak számolását.

A kutatók felfedezték, hogy bizonyos élelmiszerek és italok – például a magas oxaláttartalmú zöldségek vagy a cukros üdítőitalok – jelentősen növelik a kockázatot. Ezért a szakemberek most arra ösztönzik a betegeket, hogy ne csak a folyadékmennyiségre, hanem annak minőségére is figyeljenek. A citrusfélék fogyasztása például kedvezően befolyásolhatja a vizelet összetételét, míg a túlzott húsfogyasztás fokozhatja a vesekő képződésének esélyét.

Gyakorlati tanácsok a mindennapi életben

Mindenekelőtt fontos megérteni, hogy a vízivás továbbra is alapvető fontosságú. Naponta legalább 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása ajánlott, de ez csak a kiindulópont. Ezen felül érdemes csökkenteni a nátriumbevitelt, mivel a túl sok só fokozza a kalcium kiválasztását a vizeletben. Ugyanakkor a kalciumot nem szabad kerülni – sőt, az étkezésekkel együtt fogyasztott kalcium valójában védelmet nyújthat.

Charles Scales és kollégái hangsúlyozzák, hogy személyre szabott megközelítésre van szükség. Minden beteg más, és a vesekő típusa is különbözhet. A The Lancet publikációi alapján a rendszeres orvosi ellenőrzés és a vizeletvizsgálatok segíthetnek meghatározni az egyéni kockázati tényezőket. Végeredményben a siker kulcsa a tudatos életmód és az orvossal való szoros együttműködés.