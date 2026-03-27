Halálos veszélyben az űrhajósok? A NASA sem meri megmondani, mennyire kockázatos az Artemis II

Az Artemis II misszió során négy űrhajós tíznapos útra indul a Hold körül, miközben elhagyják a Föld védő mágneses mezejét. A küldetés indítását egy szűk időablakba, április 1. és 6. közé tervezik, a hónapban később a Föld–Hold rendszer helyzete már nem kedvez a tervezett pályának. Az út azonban nemcsak technológiai mérföldkő, hanem komoly veszélyek sorozata is.
Milyen veszélyt jelent a Nap?
Az egyik legnagyobb fenyegetést a Nap aktivitása jelenti. A mélyűrben az űrhajósokat közvetlenül érhetik a napkitörések és a koronakidobódások során az űrbe kilökődött részecskék, amelyek akár fénysebesség-közeli tempóval is haladhatnak.
Egy erősebb napkitörés esetén a sugárzás szintje az űrhajó belsejében is megemelkedhet, ami hosszú távon növelheti a rák és más egészségügyi problémák kockázatát, de a kognitív teljesítményt is ronthatja.
A NASA és a NOAA folyamatosan figyeli a Napot, és veszély esetén az űrhajósok az Orion védettebb részébe húzódhatnak vissza, ahol ideiglenes „sugárvédelmi zónát” alakítottak ki.
Mennyire kockázatos maga az indítás?
A NASA szokatlanul óvatos: a szakemberek nem adnak meg konkrét valószínűséget a küldetés kockázatára, mivel túl kevés adat áll rendelkezésre szerintük. Az Artemis II ugyanis az új rendszer első repülése legénységgel a fedélzeten.
A régebbi tapasztalatok alapján egy új rakéta első indításánál akár 50 százalékos sikerességi arány is elképzelhető volt, ám későbbi repüléseknél ez az arány jelentősen javult. Az Artemis-küldetés egyik legfeszültebb szakasza a felszállást követő percekben jön el: körülbelül másfél perccel az indítás után a rakéta eléri a legnagyobb dinamikus nyomást. Ha ekkor bármilyen szerkezeti hiba lép fel, a rakéta darabokra szakadhat.
Bár a Kilövésmegszakító Rendszer (LAS) még itt is beavatkozhat, nemcsak közvetlen kilövés előtt, de a kapszula olyan erővel lőné ki magát a hibás rakétáról, hogy az űrhajósokra a földi gravitáció tizenötszöröse, azaz 15 G nehézségi erő hatna. Csak összehasonlításképpen: egy kiképzett vadászpilóta általában 9G terhelésig bírja eszméletvesztés nélkül, az átlagember szervezete pedig már csak 6 G-ig. A legénység ezért speciális védőruhát visel a kritikus fázisokban, de egy estleges kilövés előtti vészhelyzet esetére is menekítési protokollokat gyakorolt be, hisz egy váratlan üzemanyag-szivárgás vagy egy elektromos hiba pillanatok alatt tűzhöz, rosszabb esetben robbanáshoz is vezethet.
Mi történik, ha útközben történik vészhelyzet
Ha a Föld körüli pályán történik baj, a legénység még viszonylag könnyen hazatérhet. Ám ha a Hold felé tartó úton hibásodik meg a hajtómű vagy a létfenntartó rendszer, a helyzet drámaivá válhat. A mérnökök erre az eshetőségre egy zseniális megoldást találtak ki:
a „szabad visszatérési pályát”.
A megtervezett röppálya biztosítja, hogy ha az űrhajó hajtóművei teljesen leállnának, a Hold gravitációs vonzása akkor is parittyaként „dobja vissza" az űrhajót a Föld felé, anélkül, hogy üzemanyagot kellene égetniük.
Mi történik, ha baj van a Hold mögött?
A küldetés egy másik kritikus pontja a Hold túlsó oldala, ahol az Orion mintegy 45 percre elveszíti a kapcsolatot az irányítással. Ezalatt az idő alatt a legénység teljesen magára marad. Ilyen helyzetben minden rendszernek hibátlanul kell működnie, hiszen nincs lehetőség azonnali földi beavatkozásra. A repülés ugyan nagyrészt automatizált, de az űrhajósok képesek manuálisan is beavatkozni, és előre begyakorolt eljárások alapján kezelni a váratlan helyzeteket.
Milyen technikai problémák okozhatnak még gondot?
Bár az Artemis I sikeres volt, nem minden tapasztalat volt teljesen megnyugtató. Az Orion hőpajzsán például váratlan kopást figyeltek meg, amit részletesen is megvizsgáltak azóta, hiszen a visszatérés során ez az egyik legkritikusabb elem.
A hőpajzs a tesztek szerint akár 2760 °C-os hőmérsékletet is kibír ugyan, a NASA új visszatérési stratégiát tervezett meg: az Orion űrhajó egyfajta „kacsázó” manővert hajt majd végre. A légkörbe „merül", majd visszapattan, mint kavics a vízen, hogy a hőterhelést eloszlassa és csökkentse az extrém forróság időtartamát, mielőtt végleg alámerülne a Csendes-óceán vizébe.
- Emellett a mikrometeoritok és az űrszemét is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár ezek ritkán okoznak balesetet, az űrhajót úgy tervezték, hogy bizonyos mértékű sérüléseket elviseljen, a legénység pedig folyamatosan figyeli majd a rendszerek állapotát, és szükség esetén módosíthatják a pályát vagy a működést.