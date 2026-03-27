Halálos veszélyben az űrhajósok? A NASA sem meri megmondani, mennyire kockázatos az Artemis II

Az Artemis II misszió során négy űrhajós tíznapos útra indul a Hold körül, miközben elhagyják a Föld védő mágneses mezejét. A küldetés indítását egy szűk időablakba, április 1. és 6. közé tervezik, a hónapban később a Föld–Hold rendszer helyzete már nem kedvez a tervezett pályának. Az út azonban nemcsak technológiai mérföldkő, hanem komoly veszélyek sorozata is.

A Space Launch System (SLS) egy 98 méter magas rakéta, amelynek tartályaiban több mint kétmillió liter, mínusz 252 Celsius-fokra hűtött folyékony hidrogén örvénylik. Közvetlen kilövés előtti veszély esetén a Kilövésmegszakító Rendszer (LAS) lép működésbe

Milyen veszélyt jelent a Nap?

Az egyik legnagyobb fenyegetést a Nap aktivitása jelenti. A mélyűrben az űrhajósokat közvetlenül érhetik a napkitörések és a koronakidobódások során az űrbe kilökődött részecskék, amelyek akár fénysebesség-közeli tempóval is haladhatnak.

Egy erősebb napkitörés esetén a sugárzás szintje az űrhajó belsejében is megemelkedhet, ami hosszú távon növelheti a rák és más egészségügyi problémák kockázatát, de a kognitív teljesítményt is ronthatja.

A NASA és a NOAA folyamatosan figyeli a Napot, és veszély esetén az űrhajósok az Orion védettebb részébe húzódhatnak vissza, ahol ideiglenes „sugárvédelmi zónát” alakítottak ki.

Mennyire kockázatos maga az indítás?

A NASA szokatlanul óvatos: a szakemberek nem adnak meg konkrét valószínűséget a küldetés kockázatára, mivel túl kevés adat áll rendelkezésre szerintük. Az Artemis II ugyanis az új rendszer első repülése legénységgel a fedélzeten.

A régebbi tapasztalatok alapján egy új rakéta első indításánál akár 50 százalékos sikerességi arány is elképzelhető volt, ám későbbi repüléseknél ez az arány jelentősen javult. Az Artemis-küldetés egyik legfeszültebb szakasza a felszállást követő percekben jön el: körülbelül másfél perccel az indítás után a rakéta eléri a legnagyobb dinamikus nyomást. Ha ekkor bármilyen szerkezeti hiba lép fel, a rakéta darabokra szakadhat.

Bár a Kilövésmegszakító Rendszer (LAS) még itt is beavatkozhat, nemcsak közvetlen kilövés előtt, de a kapszula olyan erővel lőné ki magát a hibás rakétáról, hogy az űrhajósokra a földi gravitáció tizenötszöröse, azaz 15 G nehézségi erő hatna. Csak összehasonlításképpen: egy kiképzett vadászpilóta általában 9G terhelésig bírja eszméletvesztés nélkül, az átlagember szervezete pedig már csak 6 G-ig. A legénység ezért speciális védőruhát visel a kritikus fázisokban, de egy estleges kilövés előtti vészhelyzet esetére is menekítési protokollokat gyakorolt be, hisz egy váratlan üzemanyag-szivárgás vagy egy elektromos hiba pillanatok alatt tűzhöz, rosszabb esetben robbanáshoz is vezethet.