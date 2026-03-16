Csonttörés és májkárosodás lehet a vége: ezek a legveszélyesebb vitaminok

Sokan úgy gondolják, hogy minél több vitamint szednek, annál jobb. Ez azonban tévhit, mert a vitamin-túladagolás nagyon is létező és veszélyes probléma, amelyet hipervitaminózisnak is neveznek. Gyakran felmerül a kérdés: egyáltalán túl lehet adagolni a vitaminokat? A válasz határozottan igen, a tünetek pedig a bőrkiütéstől a gyomorrontáson át egészen a stroke-ig terjedhetnek.
A vitamin-túladagolás leggyakoribb tünetei és kockázatai
A túlzott vitaminbevitel egyértelműen károsítja az egészséget, különösen akkor, ha nagy dózisban vagy hosszú ideig alkalmazzák őket. A nagy dózisú E-vitamin folyamatos szedése például megnöveli a halálozás kockázatát. Kutatások igazolják, hogy a túlzott A-vitamin, B6- és B12-vitamin bevitel növelheti a tüdőrák kockázatát is. Terhes nőknél a túl sok A-vitamin károsíthatja a magzatot, agyi és szívproblémákat okozva. Ezen felül a túl sok A-vitamin és D-vitamin csökkenti a csontsűrűséget, ezáltal növelve a csonttörések esélyét.
Zsíroldékony vitaminok és vízben oldódó vitaminok: mik a különbségek?
A vitaminokat két fő csoportba soroljuk:
- zsíroldékony vitaminok
- és vízben oldódó vitaminok.
A zsíroldékony vitaminok közé tartozik az A-vitamin, a D-vitamin, az E-vitamin és a K-vitamin. Ezek a vitaminok felhalmozódnak a testben, így sokkal nagyobb eséllyel okoznak mérgezést, ha túlzásba visszük a bevitelt.
A vízoldékony vitaminok (az összes B-vitamin és a C-vitamin) ezzel szemben nem halmozódnak fel a szervezetben. Ha túl sokat viszünk be belőlük, a felesleg általában a vizelettel távozik.
A zsíroldékony vitaminok túlzott bevitelének kockázatai
Mivel ezek a vitaminok hosszú ideig a testben maradnak, túlzott fogyasztásuk súlyos vitamin toxicitás kialakulásához vezethet. A rendszeres vitaminszedés során ezért nagyon fontos figyelni az ajánlott mennyiségekre.
- Az A-vitamin túladagolása bőrhámlást, májproblémákat, látásvesztést és megnövekedett koponyaűri nyomást idézhet elő.
- A túl sok D-vitamin túlzott vizelést, görcsrohamokat, kómát és csonttöréseket okozhat.
- Az E-vitamin esetében a túlzott bevitel stroke-hoz és túlzott vérzéshez vezethet.
A vízoldékony vitaminok túlzott bevitelének kockázatai és mellékhatások
Bár a vízoldékony vitaminok szedése biztonságosabb, túlzott mennyiségben ezek is okozhatnak kellemetlen mellékhatásokat. Ezeknél a vitaminoknál a túladagolás tünetei gyakran nem egyértelműek, így nehéz azonnal felismerni a problémát. A panaszok között szerepelhet a hányinger, a hányás, a hasmenés és a bőrkiütés is.
Kiknél áll fenn a mérgezés kockázata egy multivitamin vagy étrend-kiegészítő szedésekor?
Bárkinél jelentkezhetnek problémák, de bizonyos csoportok nagyobb veszélyben vannak. A szoptatott csecsemőknél túl magas vitaminszint alakulhat ki, ha az anya túl sok vitamint szed. A kisgyermekek számára a gumicukor formájú vitaminok nagyon vonzóak, így könnyen túlehetik magukat. A terhes embereknél a túlzott A-vitamin bevitel az első trimeszterben akár vetélést is okozhat. Az idősebb felnőttek szervezete másként bontja le az anyagokat, így náluk egy normál adag is okozhat gondot, például kognitív problémákat a D-vitamin esetében.
Különösen veszélyeztetettek azok, akik napi multivitamin mellett még más, egyedi vitaminokat is szednek.
Napi vitaminigény: mennyi vitamint kell szedni naponta?
Sokakban felmerül a kérdés: pontosan mennyi vitamint kell szedni naponta? Az egészséges, nem terhes embereknek, akik kiegyensúlyozottan étkeznek, általában egyáltalán nem kell étrend-kiegészítő termékeket szedniük.
A kutatások azt mutatják, hogy a vitaminokat szedő emberek többsége már az ételekkel is beviszi az ajánlott napi vitaminigény mennyiségét.
Amikor azt mérlegeled, hogy a hatékony egészségmegőrzés érdekében valójában mennyi vitaminra van szükséged, mindig számold bele az elfogyasztott ételeket és a szedett készítményeket is. Mielőtt elkezdenél szedni valamit, érdemes a kezelőorvosoddal konzultálni.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ iránymutatása alapján az alábbi napi mennyiségek fedezik egy átlagos felnőtt napi szükségleteit:
- A-vitamin: 800 mikrogramm
- B1-vitamin (tiamin): 1,1 milligramm
- B2-vitamin (riboflavin): 1,4 milligramm
- B3-vitamin (niacin): 16 milligramm
- B5-vitamin (pantoténsav): 6 milligramm
- B6-vitamin (piridoxin): 1,4 milligramm
- B7-vitamin (biotin): 50 mikrogramm
- B9-vitamin (folsav): 200 mikrogramm
- B12-vitamin: 2,5 mikrogramm
- C-vitamin: 80 milligramm
- D-vitamin: 5 mikrogramm (Téli hónapokban a hazai orvosi ajánlások alapján felnőtteknek napi 1500-2000 Nemzetközi Egység, azaz 37,5-50 mikrogramm bevitel is javasolt lehet a hiányállapotok megelőzésére.)
- E-vitamin: 12 milligramm
- K-vitamin: 75 mikrogramm