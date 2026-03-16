Csonttörés és májkárosodás lehet a vége: ezek a legveszélyesebb vitaminok

Sokan úgy gondolják, hogy minél több vitamint szednek, annál jobb. Ez azonban tévhit, mert a vitamin-túladagolás nagyon is létező és veszélyes probléma, amelyet hipervitaminózisnak is neveznek. Gyakran felmerül a kérdés: egyáltalán túl lehet adagolni a vitaminokat? A válasz határozottan igen, a tünetek pedig a bőrkiütéstől a gyomorrontáson át egészen a stroke-ig terjedhetnek.

A vitamin-túladagolás elkerülése érdekében elengedhetetlen a napi vitaminigény pontos ismerete, hiszen egy multivitamin vagy más készítmény túlzott bevitele súlyos mellékhatásokhoz is vezethet.

A vitamin-túladagolás leggyakoribb tünetei és kockázatai

A túlzott vitaminbevitel egyértelműen károsítja az egészséget, különösen akkor, ha nagy dózisban vagy hosszú ideig alkalmazzák őket. A nagy dózisú E-vitamin folyamatos szedése például megnöveli a halálozás kockázatát. Kutatások igazolják, hogy a túlzott A-vitamin, B6- és B12-vitamin bevitel növelheti a tüdőrák kockázatát is. Terhes nőknél a túl sok A-vitamin károsíthatja a magzatot, agyi és szívproblémákat okozva. Ezen felül a túl sok A-vitamin és D-vitamin csökkenti a csontsűrűséget, ezáltal növelve a csonttörések esélyét.

Zsíroldékony vitaminok és vízben oldódó vitaminok: mik a különbségek?

A vitaminokat két fő csoportba soroljuk:

zsíroldékony vitaminok

és vízben oldódó vitaminok.

A zsíroldékony vitaminok közé tartozik az A-vitamin, a D-vitamin, az E-vitamin és a K-vitamin. Ezek a vitaminok felhalmozódnak a testben, így sokkal nagyobb eséllyel okoznak mérgezést, ha túlzásba visszük a bevitelt.

A vízoldékony vitaminok (az összes B-vitamin és a C-vitamin) ezzel szemben nem halmozódnak fel a szervezetben. Ha túl sokat viszünk be belőlük, a felesleg általában a vizelettel távozik.

A zsíroldékony vitaminok túlzott bevitelének kockázatai

Mivel ezek a vitaminok hosszú ideig a testben maradnak, túlzott fogyasztásuk súlyos vitamin toxicitás kialakulásához vezethet. A rendszeres vitaminszedés során ezért nagyon fontos figyelni az ajánlott mennyiségekre.

Az A-vitamin túladagolása bőrhámlást, májproblémákat, látásvesztést és megnövekedett koponyaűri nyomást idézhet elő.

A túl sok D-vitamin túlzott vizelést, görcsrohamokat, kómát és csonttöréseket okozhat.

Az E-vitamin esetében a túlzott bevitel stroke-hoz és túlzott vérzéshez vezethet.

A vízoldékony vitaminok túlzott bevitelének kockázatai és mellékhatások

Bár a vízoldékony vitaminok szedése biztonságosabb, túlzott mennyiségben ezek is okozhatnak kellemetlen mellékhatásokat. Ezeknél a vitaminoknál a túladagolás tünetei gyakran nem egyértelműek, így nehéz azonnal felismerni a problémát. A panaszok között szerepelhet a hányinger, a hányás, a hasmenés és a bőrkiütés is.