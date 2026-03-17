Már órákkal a kitörés előtt jelezhetnek a vulkánok

A vulkánkitörések pontos előrejelzése a vulkanológia egyik legnehezebb feladata. Bár a vulkánok gyakran mutatnak figyelmeztető jeleket – például földrengéseket, talajmozgást vagy gázkibocsátást –, ezek értelmezése sokszor bizonytalan. Egy új módszer azonban azt mutatja, hogy a magma mozgása már a kitörés előtt is kimutatható lehet egy rendkívül finom földmozgási jel segítségével.

Olyan apró jeleket fedeztek fel kutatók, amelyek érzékelésével akár órákkal az esemény előtt nagy pontossággal előre tudják jelezni vulkánok kitörését

Hogyan jelezhetik előre a vulkánok a kitörést?

Európai kutatók egy nemzetközi csoportja egy új módszert fejlesztett ki, amely segítségével az úgynevezett „Jerk” jeleket érzékelik. Egyetlen szélessávú szeizmográf képes azokat a rendkívül apró jeleket érzékelni, melyeket a magma felszín alatti mozgása idéz elő. Ezek a jelek rendkívül gyengék – mindössze néhány nanométer per köbmásodperc nagyságrendűek –, mégis fontos információt hordoznak arról, hogy magma hatol a földkéreg repedéseibe. A jel valószínűleg a kőzetek apró töréseiből és a magma nyomásából származik.

Ha a rendszer érzékeli, hogy a jel erőssége átlép egy meghatározott küszöbértéket, automatikus riasztást küld.

Mennyire megbízható az új figyelmeztető rendszer?

A módszert több mint tíz éven át tesztelték a La Réunion szigetén található Piton de la Fournaise vulkánnál, amely a világ egyik legjobban megfigyelt tűzhányója.

A rendszer 2014 és 2023 között a kitörések 92 százalékát sikeresen előre jelezte.

A riasztások néhány perctől akár nyolc órával a kitörés előtt is érkezhettek. A riasztások körülbelül 14 százaléka nem vezetett kitöréshez, ám a kutatók szerint ezek sem tekinthetők hibának. Az elemzések azt mutatták, hogy ilyenkor is magma mozgott a felszín alatt, csak a folyamat végül nem jutott el a kitörésig.

Miért jelenthet áttörést a vulkánok megfigyelésében?

A kutatók szerint a módszer egyik legnagyobb előnye az egyszerűsége.

A rendszer működéséhez mindössze egy földrengéseket mérő szeizmográfra van szükség, ezért olyan vulkánoknál is alkalmazható lehet, ahol nincs kiterjedt megfigyelőhálózat.

A következő lépésben a kutatók más aktív vulkánoknál is kipróbálják a módszert. Az egyik első célpont az olaszországi Etna lesz, ahol új műszerhálózat segítségével keresik majd a jellegzetes „Jerk” jeleket.