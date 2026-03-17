Már órákkal a kitörés előtt jelezhetnek a vulkánok

A vulkánkitörések pontos előrejelzése a vulkanológia egyik legnehezebb feladata. Bár a vulkánok gyakran mutatnak figyelmeztető jeleket – például földrengéseket, talajmozgást vagy gázkibocsátást –, ezek értelmezése sokszor bizonytalan. Egy új módszer azonban azt mutatja, hogy a magma mozgása már a kitörés előtt is kimutatható lehet egy rendkívül finom földmozgási jel segítségével.
Hogyan jelezhetik előre a vulkánok a kitörést?
Európai kutatók egy nemzetközi csoportja egy új módszert fejlesztett ki, amely segítségével az úgynevezett „Jerk” jeleket érzékelik. Egyetlen szélessávú szeizmográf képes azokat a rendkívül apró jeleket érzékelni, melyeket a magma felszín alatti mozgása idéz elő. Ezek a jelek rendkívül gyengék – mindössze néhány nanométer per köbmásodperc nagyságrendűek –, mégis fontos információt hordoznak arról, hogy magma hatol a földkéreg repedéseibe. A jel valószínűleg a kőzetek apró töréseiből és a magma nyomásából származik.
Ha a rendszer érzékeli, hogy a jel erőssége átlép egy meghatározott küszöbértéket, automatikus riasztást küld.
Mennyire megbízható az új figyelmeztető rendszer?
A módszert több mint tíz éven át tesztelték a La Réunion szigetén található Piton de la Fournaise vulkánnál, amely a világ egyik legjobban megfigyelt tűzhányója.
A rendszer 2014 és 2023 között a kitörések 92 százalékát sikeresen előre jelezte.
A riasztások néhány perctől akár nyolc órával a kitörés előtt is érkezhettek. A riasztások körülbelül 14 százaléka nem vezetett kitöréshez, ám a kutatók szerint ezek sem tekinthetők hibának. Az elemzések azt mutatták, hogy ilyenkor is magma mozgott a felszín alatt, csak a folyamat végül nem jutott el a kitörésig.
Miért jelenthet áttörést a vulkánok megfigyelésében?
A kutatók szerint a módszer egyik legnagyobb előnye az egyszerűsége.
A rendszer működéséhez mindössze egy földrengéseket mérő szeizmográfra van szükség, ezért olyan vulkánoknál is alkalmazható lehet, ahol nincs kiterjedt megfigyelőhálózat.
A következő lépésben a kutatók más aktív vulkánoknál is kipróbálják a módszert. Az egyik első célpont az olaszországi Etna lesz, ahol új műszerhálózat segítségével keresik majd a jellegzetes „Jerk” jeleket.
- Ha a módszer más helyszíneken is beválik, jelentősen javíthatja a vulkánkitörések korai előrejelzését, és több időt adhat a hatóságoknak a veszélyeztetett területek kiürítésére - írja a Science Daily.