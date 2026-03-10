Készüljünk a legrosszabbra: valami nagyon félelmetes jött ki az orosz jégmezők alól

A tudományos világban a zombivírus kifejezést olyan vírusokra használják, amelyek nagyon hosszú ideig inaktív állapotban voltak. A kutatások során a szibériai örökfagy felengedésével tizenhárom új vírust azonosítottak. Ezek az évezredekig fagyott állapotban lévő mikrobák a jég olvadása után is fertőzőképesek maradtak. A legrégebbi fellelt példány a 48 500 éves Pandoravirus yedoma. Ez jóval régebbi, mint az a 30 000 éves vírus, amelyet 2013-ban azonosítottak - derül ki egy nemrég publikált tanulmányból.

Szibériai fagyott táj az olvadás idején: az olvadó örökfagy mocsaras vizeiből kiszabaduló ősi zombivírusok komoly közegészségügyi fenyegetést jelenthetnek.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

A globális felmelegedés szabadíthatja ki a zombivírusokat a börtönükből

Az északi félteke szárazföldjének mintegy negyedét borítja állandóan fagyott talaj, azaz permafroszt. A globális felmelegedés miatt ezek a területek folyamatosan olvadnak. A folyamat nemcsak szén-dioxidot és metánt juttat a légkörbe, hanem fagyott kórokozók kiszabadulásához is vezet. Ráadásul a sarkvidéki területek 1979 óta négyszer gyorsabban melegszenek, mint a világ többi része.

Az iparosodás és a sarkvidékre vándorló emberek növekvő száma pedig tovább fokozza a találkozás veszélyét ezekkel a biológiai anyagokkal.

Világszerte szétterjedhetnek a zombivírusok

A probléma nem csupán Szibériát érinti. Kutatók korábban 15 000 éves vírusokat is felfedeztek egy tibeti jégsapka alatt, valamint 42 000 éves mikroszkopikus férgeket hoztak felszínre a fagyott talajból. Birgitta Evengard professzor szerint az olvadó jégben megbúvó ősi vírusok jelentette fenyegetés felér Pandora szelencéjének kinyitásával.

A szibériai folyók az olvadó permafroszt anyagát a Bering-tengerbe mossák, ahonnan az óceáni áramlatok mindössze két hét alatt világszerte szétterjeszthetik azt.

Bár ma még nem tudni, meddig maradnak fertőzőképesek ezek a mikrobák a külső környezetben, és találnak-e maguknak gazdatestet, a vizsgálatok igazolták, hogy képesek a szaporodásra. Egy esetleges emberi fertőzés így hatalmas kihívást és kockázatot jelenthet a közegészségügy számára. Éppen ezért a szakértők a szibériai folyamatok szigorú, helyszíni kutatását és megfigyelését sürgetik a pontos környezeti következmények felmérése érdekében.