Meghökkentő felfedezés: a zsír emlékezik az elhízásra

A kutatók azt találták, hogy ez az emlékezet nem csupán elméleti koncepció, hanem valódi biológiai mechanizmus. A zsírszövet sejtjei epigenetikai változásokon mennek keresztül az elhízás során, amelyek hosszú távon megmaradnak még akkor is, amikor a testsúly normalizálódik. Ez magyarázza, miért küzdenek olyan sokan a jojó-effektussal, és miért tűnik úgy, mintha a testünk „vissza akarná szerezni" a leadott kilókat.

A zsírsejtek emlékezete is hozzájárul a jojó-effektushoz

Fotó: PIA BAYER / DPA

Epigenetikai ujjlenyomatok: a zsír molekuláris múltja

A kutatás leginkább figyelemre méltó aspektusa az epigenetikai változások szerepének feltárása. Amikor valaki elhízik, a zsírsejtjei nemcsak méretben növekednek, hanem molekuláris szinten is megváltoznak. Ezek a változások olyan biokémiai jelöléseket hagynak a DNS-en, amelyek meghatározzák, mely gének aktiválódnak vagy kapcsolódnak ki. Lényegében a zsírszövet egy belső emlékezetrendszert alakít ki, amely „megjegyzi" a korábbi állapotot.

Ráadásul, ezek az epigenetikai módosítások befolyásolják a zsírsejtek működését hosszú távon. Miután valaki lefogy, a sejtjei hajlamosabbak gyorsabban felhalmozni a zsírt és lassabban elégetni azt. Ez molekuláris magyarázatot ad arra, miért gyakori jelenség, hogy a fogyókúrázók könnyebben híznak vissza, mint akik soha nem voltak túlsúlyosak. A Nature Metabolism tanulmány szerint ez az emlékezet évekig, sőt akár évtizedekig is megmaradhat.

Hogyan törölhetjük a zsír memóriáját?

Ez a felfedezés nemcsak magyarázatot ad egy régi problémára, hanem új terápiás lehetőségeket is nyit. A kutatók most azon dolgoznak, hogyan lehetne „törölni" vagy felülírni ezt az epigenetikai emlékezet rendszert. Különböző gyógyszeres és életmódbeli beavatkozások kombinációja segíthet visszaállítani a normál zsírsejtműködést.

Mindazonáltal, ez a tudás már most is értékes információval szolgál azoknak, akik fogyni szeretnének. A kutatás hangsúlyozza, hogy az elhízás megelőzése sokkal hatékonyabb stratégia, mint a későbbi fogyás. Akik sikeresen leadnak súlyt, számíthatnak arra, hogy hosszabb távú erőfeszítésre lesz szükségük a testsúly megtartásához. Ez nem a kudarcukról szól, hanem a testük biológiai sajátosságáról. A jövőben azonban célzott terápiák segíthetnek leküzdeni ezt a molekuláris akadályt, és tartós eredményeket elérni az elhízás elleni küzdelemben.