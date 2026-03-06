Meglepő helyről érkezhet a zsírmáj ellenszere

Joseph (Yossi) Tam professzor és kutatócsoportja átfogó vizsgálatot végzett a kannabinoidok májra gyakorolt hatásairól. A kutatás különösen azért jelentős, mert a zsírmáj világszerte a felnőtt lakosság egyharmadát érinti, és szorosan összefügg az elhízással, a cukorbetegséggel és más metabolikus zavarokkal. A hagyományos kezelési módszerek gyakran korlátozottak és mellékhatásokkal járnak, ezért a természetes eredetű megoldások iránti igény folyamatosan növekszik.

A zsírmáj új kezelési módszere lehet a CBD-olaj

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Hogyan működnek a kannabinoidok a zsírmáj regenerálásában

A CBD (kannabidiol) és CBG (kannabigerol) különleges módon hat a máj metabolizmusára. A kutatások kimutatták, hogy ezek a vegyületek jelentősen csökkentik a májban felhalmozódott zsírmennyiséget, miközben javítják a sejtek energiafelhasználását. Ami igazán lenyűgöző, hogy mindkét kannabinoid képes helyreállítani a zavarba került metabolikus egészséget anélkül, hogy pszichoaktív (kábító) hatást váltana ki. Ez kulcsfontosságú különbség, amely lehetővé teszi alkalmazásukat terápiás célokra.

Továbbá a kannabinoidok befolyásolják a máj lipidanyagcseréjét szabályozó géneket és fehérjéket. A CBD különösen hatékonynak bizonyult a gyulladásos folyamatok csökkentésében, míg a CBG kiváló eredményeket mutatott a zsírsavak oxidációjának fokozásában. Joseph (Yossi) Tam kutatásai szerint a két vegyület kombinált alkalmazása szinergikus hatást eredményez, amely még hatékonyabb lehet, mint egyenként történő felhasználásuk. A vadkender ezen összetevői tehát nemcsak tüneti kezelést nyújtanak, hanem a probléma gyökerére hatnak.

A kannabinoid alapú terápia lehetőségei

A British Journal of Pharmacology publikációja új fejezetet nyit a májbetegségek kezelésében. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények rendkívül biztatóak, további klinikai vizsgálatokra van szükség az optimális adagolás és hosszú távú hatások megállapításához. Ugyanakkor a jelenlegi adatok alapján elmondható, hogy a CBD és CBG biztonságos alternatívát jelenthet a hagyományos gyógyszerekkel szemben.

A metabolikus egészség szempontjából a kannabinoidok holisztikus megközelítést kínálnak. Nemcsak a zsírmáj kezelésében lehetnek hasznosak, hanem az inzulinérzékenység javításában és a vércukorszint szabályozásában is. Joseph (Yossi) Tam szerint a vadkender gyógyászati potenciálja messze túlmutat azon, amit korábban gondoltunk. Az elkövetkező években várhatóan egyre több kannabinoid alapú készítmény jelenik meg a piacon, amelyek célzottan a májegészség támogatására lesznek kifejlesztve. Ez a természetes megközelítés forradalmasíthatja a preventív medicina területét.