Ez már kész sci-fi: egy elefántot nyomtattak az élő sejtbe

Egy apró elefánt, egy mikroszkopikus „vonalkód” és egy működő lézer – mindez nem egy laboratórium asztalán, hanem élő sejtek belsejében készült el. A tudósok szerint ez a technológia nemcsak látványos áttörés a 3D nyomtatásban, de alapjaiban változtathatja meg a sejtek vizsgálatát és irányítását is.

Szintetikus sejtek helyett most élő sejtben 3D nyomtatással "helyeztek el" egy mikroszkopikus elefántot a ljubljanai kutatók, mely után a sejt nemcsak életben maradt, de szaporodott is

3D nyomtatás a sejtek méreténél is kisebb léptékben

A University of Ljubljana kutatói egy úgynevezett kétfotonos polimerizációs eljárást alkalmaztak. Ennek lényege, hogy egy speciális lézer csak ott szilárdítja meg a folyékony anyagot a sejtben, ahova pontosan összpontosítanak vele. Rendkívül finom, akár 100 nanométeres felbontású szerkezetek hozhatók létre – ez nagyjából kétszázszor kisebb, mint egy emberi sejt. A folyamat során egy apró csepp, a sejtek számára nem mérgező gyantát juttattak be az élő sejtbe, majd a lézerrel néhány másodperc alatt „kinyomtatták” a kívánt formát. A felesleges gyanta anyaga néhány órán belül kiürült a sejtből, így csak a kész objektum maradt hátra.

Elefánt, vonalkód és mikrolézer egyetlen sejtben

A technológia bemutatására egy mindössze 10 mikrométeres elefántfigurát készítettek a kutatók, részletesen kidolgozott ormánnyal és agyarakkal. Ez körülbelül százszor kisebb, mint egy sókristály. Ezután már használati eszközöket is létrehoztak.

Ez lehetővé teszi, hogy egyedi azonosítókat rendeljenek sejtekhez, így a kutatók nem tömegeket, hanem egyedi sejteket követhetnek nyomon. A csapat mikrolézert is nyomtatott a sejtekbe egy fluoreszkáló festék segítségével. Ez már működőképes is volt, de egyelőre túl mérgezőnek bizonyult: a sejtek nagy része egy napon belül elpusztult.

A sejtek túlélték – és tovább örökítették

Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy a 3D nyomtatás mennyire károsítja a sejteket. A megfigyelések szerint a sejtek normálisan működtek a beavatkozás után is, sőt, osztódáskor a nyomtatott objektum átkerült az egyik utódsejtbe. Ez jelentős előrelépés a korábbi módszerekhez képest. Korábban a kutatók mikrotűkkel juttattak be anyagokat a sejtekbe, ami gyakran sérülést okozott. Más esetekben a sejtek természetes „bekebelező” képességére támaszkodtak, de ez méretben és sejttípusban is erősen korlátozta a lehetőségeket.