Nem tudott bejutni a személyzet a világ első űrállomására

Az űrverseny

A hidegháború időszakában nem a hadseregek és a fegyverzetük nagyságában, hanem a tudományos életben is versengett egymással a két szuperhatalom. Ennek egyik fontos területe az űrkutatás volt.

A tudományos és technológiai presztízsharc első időszakában a szovjetek szinte mindenben megelőzték az amerikaiakat.

Ők lőtték fel az első műholdat, ők küldtek először embert az űrbe, az első nő a világűrben szovjet volt, és az első űrséta is a Szovjetunióhoz fűződik.

A versengés csak 1969-ben ért véget, amikor az Egyesült Államok embert küldött a Holdra.

Buzz Aldrin és a Sas nevű leszállóegység a Holdon. A szovjet szondának előttük kellett volna megérkeznie, de elhúzódott a fékezési művelet

Nem sokkal ezután a Szovjetunió feladta, hogy embert juttasson a Holdra, és a hosszan tartó emberes űrutazásokra összpontosított.

Az űrverseny erőltetett fejlesztései mindkét országban katasztrofális balesetekhez vezettek.

A világ első űrállomása

A Szaljut-1-et 1971 áprilisában állították Föld körüli pályára. Ez az űrállomás a szupertitkos katonai Almaz polgári változata volt. A súlya meghaladta a 18 tonnát, a belső tere pedig a 82 légköbmétert, vagyis a mérete egy busznak vagy egy nagyobb lakókocsinak felelt meg. Akkoriban nem volt ennél nagyobb űreszköz.

Az űrállomás öt részből állt: az elülső részhez csatlakozott a Szojuz űrhajó. Mivel csak egyetlen dokkolószerkezetet és légzsilipet építettek ide, csak egy űrhajót fogadhatott egyszerre. A második egység a központi egység volt, négyméteres átmérővel, hét munkaállomással, 20 ablakkal. A harmadik, szintén nyomás alatt lévő egységbe építették be a vezérlő-, a kommunikációs, az áramellátó és a létfenntartó rendszereket. A negyedik, nem hermetikus részben volt pl. az üzemanyag-tartály, a pályakorrekciós hajtóművek, az akkumulátorok, az oxigén- és víztartály. Az utolsó részre szerelték a napelem-táblákat.

Laboratórium, nem luxushotel

Az egyik későbbi Szaljut fedélzetén, látható a szűk tér

A Szaljut-1 fedélzetén nem volt túl kényelmes az élet. A belső teret zsúfoltság jellemezte: minden falon műszereket, kábeleket, paneleket helyeztek el.

A súlytalanság miatt a tervezők a „padlón” és a „mennyezeten” is elhelyeztek kapaszkodókat. Az űrhajósok munka közben hevederekkel rögzíthették magukat. A tájékozódást különböző színek segítették, hiszen nem volt „fent” és „lent”.