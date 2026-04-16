Orvosi csoda: felgyógyult a halálos agydaganatból

Egy brit nő története egészen hátborzongató fordulatot vett, amikor egy nap váratlanul hangokat kezdett hallani. A hangok nemcsak megszólították, hanem konkrét tanácsokat is adtak neki – végül arra figyelmeztették, hogy agydaganata van. Ami ezután történt, még az orvosokat is megdöbbentette.

Egy középkorú brit nőt hallucinációs pszichózissal diagnosztizáltak, amikor a hangok azt üzenték neki, hogy agydaganata van. Később ezek a hangok segítették betegsége gyógyulását

Rejtélyes hangok és ijesztő üzenetek: már az agydaganat előjele?

A negyvenes éveiben járó nő éppen olvasott, amikor egy ismeretlen hang szólította meg. A hang nyugodtan, sőt megnyugtatóan beszélt hozzá, és azt állította, segíteni akar neki. Hogy bizonyítsa hitelességét, három olyan információt közölt, amelyeket a nő nem ismert – ám amikor utánanézett, mind igaznak bizonyult. A nő ettől még inkább megrémült, és úgy gondolta, mentális problémája lehet. Orvoshoz fordult, aki pszichiátriára irányította.

Mivel diagnosztizálták a beteget?

A pszichiátrián úgynevezett hallucinációs pszichózist állapítottak meg nála, vagyis olyan állapotot, amelynek nincs egyértelmű fizikai oka. Gyógyszert és terápiát kapott, és a hangok rövid időre el is tűntek. Ám egy nyaralás alatt ismét visszatértek. Ezúttal sürgették, hogy menjen haza, mert orvosi kezelésre van szüksége. A hangok egy konkrét címet is megadtak neki – egy olyan kórházi osztályét, ahol CT-vizsgálatokat végeznek

A nő végül visszatért orvosához, és bár eleinte nem akartak képalkotó vizsgálatot végezni, végül mégis sor került rá. Az eredmény megdöbbentő volt: a vizsgálat kimutatta, hogy valóban van egy daganat az agyában. A növedék egy úgynevezett parafalcine meningeóma volt, amely az agyat borító hártyákból indul ki. A daganat ráadásul viszonylag nagy méretű volt – több mint 6 centiméter hosszú.

Mi történt a hangokkal a gyógyulás után?

Az orvosok műtétet javasoltak, és a nő beleegyezett. A beszámolók szerint a hangok „egyetértettek” a döntéssel. A műtét sikeres volt, a daganatot teljesen eltávolították. Amikor a nő magához tért, a hangok még egyszer megszólaltak: elköszöntek, majd végleg eltűntek. A páciens a beavatkozás után teljesen felépült, a gyógyszereket elhagyta, és a hangok soha többé nem tértek vissza. Több mint egy évtizeddel később is tünetmentes maradt.