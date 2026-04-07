A modern elektronikai eszközök egyik legnagyobb ellensége köztudottan a meleg. Amikor ugyanis a hőmérséklet eléri a nagyjából 200 Celsius-fokot, a hagyományos alkatrészek többsége elkezd tönkremenni. A most bemutatott AI chip azonban könnyedén áttöri ezt a régóta fennálló mérnöki határt. A tesztek során az apró eszköz 700 fokon is tette a dolgát, semmilyen jelét nem mutatva a meghibásodásnak. Sőt, a 700 fok pusztán a laboratóriumi mérőműszerek teljesítőképességének felső határa volt, így a találmány valószínűleg ennél az elképesztő hőségnél is sokkal többet bír – írja a Science Daily.

Az új, 700 Celsius-fokos hőséget is túlélő AI chip a Vénuszon is hiba nélkül működne

Fotó: Google Gemini AI

Miből készül a hőtűrő AI chip?

A kutatók által megalkotott eszköz egy úgynevezett memrisztor, vagyis egy olyan apró alkatrész, amely egyszerre képes adatokat tárolni és számításokat végezni. A chip szerkezete mindössze három mikroszkopikus rétegből áll. A felső elektróda a legmagasabb olvadáspontú fémből, volfrámból készült, míg középen egy hafnium-oxid nevű kerámia található. Az alsó réteget pedig a grafén alkotja, ami egy egyetlen atom vastagságú, kivételes erejű és hőállóságú szénréteg.

Éppen ez a különleges anyagkombináció tette lehetővé, hogy a rendszer frissítés nélkül, több mint 50 órán át megőrizze a tárolt adatokat a perzselő forróságban.

Egy extrém hőálló mesterséges intelligencia chip születése

Érdekes módon ez a hatalmas tudományos siker részben a véletlen műve volt. A kutatók ugyanis eredetileg egy teljesen más berendezésen dolgoztak, amely végül nem a tervek szerint működött. Csak a későbbi, alaposabb vizsgálatok során jöttek rá, miért lett ennyire elképesztően tartós a létrejött szerkezet. Normál esetben a nagy hő hatására a fém atomjai szép lassan átvándorolnak a kerámián, ami idővel egy mindent tönkretevő rövidzárlatot okoz.

A volfrám és a grafén azonban taszítják egymást, nagyjából úgy, ahogy az olaj és a víz teszi.

Emiatt a fém atomjai nem tudnak letapadni, így a rövidzárlat elmarad, az eszköz működése pedig extrém hőségben is stabil marad.

Forradalom a mesterséges intelligencia területén

Az adattároláson túl a találmány hatalmas előnyt kínál a mesterséges intelligencia rendszerek számára is. A ma használt, modern modellek – mint amilyen például a ChatGPT is – a számítási feladataik 92 százalékában folyamatosan mátrixszorzásokat végeznek. Míg a hagyományos számítógépek ezeket a matematikai műveleteket lépésről lépésre, rengeteg energia elhasználásával oldják meg, az új memrisztor teljesen másképp működik. Maga az elektromos áramlás során, szinte azonnal elvégzi a szükséges számításokat.

Ezzel a módszerrel a munka nagyságrendekkel felgyorsul, miközben a folyamat energiaigénye is jóval kisebb marad.

A technológia sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a kutatók már egy saját céget is alapítottak a chipek piaci bevezetésére.