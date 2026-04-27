Többé nem kínszenvedés az utazás: így alhatunk a legjobban a repülőgépeken

Dr. Joseph Dzierzewski, az amerikai Nemzeti Alvás Alapítvány tudományos igazgatója szerint a repülőgépen történő alvás nem csak kényelmi kérdés, hanem az egészségünk szempontjából is kulcsfontosságú. A szakértő évek óta kutatja az alvás tudományát, és konkrét tanácsokat fogalmazott meg azok számára, akik szeretnének minőségi pihenést elérni a levegőben. Az ő útmutatásai alapján mi is megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk az utazást regeneráló élménnyé.

A repülőn való alvás megtervezhető

Alvás: az ülésválasztás stratégiája

Az első és talán legfontosabb döntés, amit meg kell hoznunk, az ülésünk kiválasztása. Dr. Joseph Dzierzewski hangsúlyozza, hogy az ablak melletti ülés jelentős előnyt biztosít az alvás szempontjából. Ennek egyszerű oka van: támaszkodhatsz az ablaknak, és nem zavarnak meg az utastársaid, amikor ki szeretnének jutni a sorból. Ráadásul te irányíthatod a napellenzőt is, így szabályozhatod a beeső fény mennyiségét.

A repülő hátsó része szintén kedvezőbb választás lehet, bár ezt sokan nem tudják. Az amerikai Nemzeti Alvás Alapítvány kutatásai szerint a gép hátuljában kevesebb a forgalom, és csendesebb környezetben pihenhetünk. Természetesen érdemes elkerülni a toalett közelében lévő üléseket, ahol a folyamatos mozgás és zajok megzavarhatják az alvásunkat.

A tökéletes alváskörnyezet megteremtése

Az alvás minősége nagyban függ attól, mennyire sikerül elszigetelni magunkat a külső ingerektől. A zajszűrő fejhallgató vagy füldugó használata drámaian javíthatja az alvás esélyeit. Dr. Joseph Dzierzewski szerint a repülőgépek állandó háttérzaja akár 80 decibelt is elérhet, ami lehetetlenné teszi a mély alvási fázisok elérését védelem nélkül.

A szemmaszk szintén elengedhetetlen kellék minden gyakori utazó táskájában. A fény ugyanis közvetlenül befolyásolja a melatonin termelését, ami az alvás-ébrenlét ciklusunkat szabályozza. Az amerikai Nemzeti Alvás Alapítvány ajánlása alapján érdemes olyan szemmaszkot választani, amely teljesen eltakarja a fényt, és kényelmes anyagból készült. Ezenkívül a nyakpárna megfelelő támasztékot biztosít, megakadályozva a kényelmetlen pozícióból eredő nyakfájdalmakat.