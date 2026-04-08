Ez a rendszertelen alvás legnagyobb veszélye

A kutatást a finn tudósok végezték, és az eredmények komoly figyelmeztető jelzésként szolgálnak mindannyiunk számára. A modern életmód, a műszakos munka, a képernyők előtt töltött késő esti órák és a stressz mind hozzájárulnak ahhoz, hogy alvási szokásaink egyre kiszámíthatatlanabbá váljanak. Következésképpen a szervezetünk belső órája felborulhat, ami láncreakciószerűen hat az egészségünkre.

A rendszertelen alvás nagyon káros az egészségre

Fotó: VINCENT HAZAT / AltoPress

Alvás: számok, amelyek felráznak

Az Oului Egyetem kutatói egy nagyszabású vizsgálatot folytattak, amelyben több ezer résztvevő alvási szokásait elemezték hosszú éveken keresztül. A tudósok a résztvevők lefekvési és ébredési idejét, az alvás időtartamát, valamint az alvásminőséget vizsgálták, és ezeket az adatokat összevetették a szív- és érrendszeri események előfordulásával. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a rendszertelen alvás önálló kockázati tényezőként jelenik meg a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában.

Különösen megdöbbentő, hogy a hatás akkor volt a legerősebb, amikor a rendszertelen alvási minta kevesebb mint nyolc óra alvással párosult. Ebben az esetben a szívroham és a stroke kockázata gyakorlatilag megduplázódott a rendszeresen és elegendő ideig alvó személyekhez képest. Emellett a kutatók azt is megállapították, hogy nem csupán az alvás időtartama számít, hanem az is, hogy mennyire következetesek vagyunk a lefekvés és az ébredés időpontjában. Másként fogalmazva, hiába alszunk hétvégén hosszan, ha a hétköznapi alvásunk kaotikus.

A finn kutatócsoport hangsúlyozta, hogy az alvási rendszertelenség gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben, megzavarhatja a vérnyomás természetes éjszakai csökkenését, és negatívan befolyásolhatja az anyagcserét. Mindezek a tényezők együttesen járulnak hozzá a szív- és érrendszeri kockázat növekedéséhez.

Gyakorlati tippek az egészséges alvásért

A jó hír az, hogy az alvási szokások megváltoztatása az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy csökkentsük a szívroham és a stroke kockázatát. Az Oului Egyetem szakértői mindenekelőtt azt javasolják, hogy alakítsunk ki egy következetes alvási rutint. Ez azt jelenti, hogy lehetőleg minden nap – beleértve a hétvégéket is – ugyanabban az időpontban feküdjünk le és kelünk fel. Továbbá törekedjünk arra, hogy legalább hét-nyolc óra minőségi alvást biztosítsunk magunknak.