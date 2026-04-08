Ez a rendszertelen alvás legnagyobb veszélye

1 órája
Nem hangsúlyozható eléggé az alvás fontossága. Egy úttörő kutatás rávilágított arra, hogy a rendszertelen alvás nemcsak fáradtságot okoz, hanem drámaian megnöveli a súlyos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is. A vizsgálat eredményei szerint azok az emberek, akik rendszertelenül alszanak és kevesebb mint nyolc órát töltenek az ágyban, akár kétszer nagyobb eséllyel kaphatnak szívrohamot vagy stroke-ot.
A kutatást a finn tudósok végezték, és az eredmények komoly figyelmeztető jelzésként szolgálnak mindannyiunk számára. A modern életmód, a műszakos munka, a képernyők előtt töltött késő esti órák és a stressz mind hozzájárulnak ahhoz, hogy alvási szokásaink egyre kiszámíthatatlanabbá váljanak. Következésképpen a szervezetünk belső órája felborulhat, ami láncreakciószerűen hat az egészségünkre. 

alvás Man sleeping with head in woman's lap (Photo by Vincent Hazat / AltoPress / PhotoAlto via AFP)
A rendszertelen alvás nagyon káros az egészségre
Alvás: számok, amelyek felráznak

Az Oului Egyetem kutatói egy nagyszabású vizsgálatot folytattak, amelyben több ezer résztvevő alvási szokásait elemezték hosszú éveken keresztül. A tudósok a résztvevők lefekvési és ébredési idejét, az alvás időtartamát, valamint az alvásminőséget vizsgálták, és ezeket az adatokat összevetették a szív- és érrendszeri események előfordulásával. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a rendszertelen alvás önálló kockázati tényezőként jelenik meg a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában.

Különösen megdöbbentő, hogy a hatás akkor volt a legerősebb, amikor a rendszertelen alvási minta kevesebb mint nyolc óra alvással párosult. Ebben az esetben a szívroham és a stroke kockázata gyakorlatilag megduplázódott a rendszeresen és elegendő ideig alvó személyekhez képest. Emellett a kutatók azt is megállapították, hogy nem csupán az alvás időtartama számít, hanem az is, hogy mennyire következetesek vagyunk a lefekvés és az ébredés időpontjában. Másként fogalmazva, hiába alszunk hétvégén hosszan, ha a hétköznapi alvásunk kaotikus. 

A finn kutatócsoport hangsúlyozta, hogy az alvási rendszertelenség gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben, megzavarhatja a vérnyomás természetes éjszakai csökkenését, és negatívan befolyásolhatja az anyagcserét. Mindezek a tényezők együttesen járulnak hozzá a szív- és érrendszeri kockázat növekedéséhez.

Gyakorlati tippek az egészséges alvásért

A jó hír az, hogy az alvási szokások megváltoztatása az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy csökkentsük a szívroham és a stroke kockázatát. Az Oului Egyetem szakértői mindenekelőtt azt javasolják, hogy alakítsunk ki egy következetes alvási rutint. Ez azt jelenti, hogy lehetőleg minden nap – beleértve a hétvégéket is – ugyanabban az időpontban feküdjünk le és kelünk fel. Továbbá törekedjünk arra, hogy legalább hét-nyolc óra minőségi alvást biztosítsunk magunknak. 

Érdemes az esti képernyőhasználatot minimalizálni, a hálószobát hűvösen és sötéten tartani, valamint kerülni a koffeint és az alkoholt lefekvés előtt. Ráadásul a rendszeres testmozgás is segíti a természetes alvás-ébrenlét ciklus stabilizálását, bár intenzív edzést ne végezzünk közvetlenül alvás előtt. Összességében a kutatás arra emlékeztet bennünket, hogy a rendszertelen alvás nem csupán kényelmetlenség kérdése, hanem valódi egészségügyi kockázat, amelyet komolyan kell vennünk.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról