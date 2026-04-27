Alvászavar: mutatjuk a legnagyobb hibát, amit szinte mindenki elkövet

A kutatások szerint a felnőttek jelentős része tapasztal rendszeresen alvászavarra utaló tüneteket, és sok esetben ezek nem önállóan jelennek meg. Az alvászavar gyakran társul más betegségekkel, például depresszióval, krónikus fájdalommal vagy szív- és érrendszeri problémákkal, ami még összetettebbé teszi a helyzetet. Pedig sok esetben egy egyszerű rossz szokás elkerülése hosszú távon megoldhatja a problémát.

Az egyik legrosszabb szokás, amit tehet, ha nem tud elaludni, hogy ágyban fekve várja. Így gyorsan alvászavar alakulhat ki

Miért tekinthető önálló problémának az alvászavar?

Sokáig az volt az uralkodó nézet, hogy az alvászavar csupán más betegségek következménye. Ha valakinek például szorongása vagy krónikus betegsége volt, az alvási problémákat ennek „mellékhatásaként” kezelték. Az elmúlt két évtized kutatásai azonban alapjaiban változtatták meg ezt a szemléletet. Ma már egyértelmű, hogy az alvászavar önálló állapotként is fennállhat, sőt akár megelőzheti vagy súlyosbíthatja a társbetegségeket. Az is kiderült, hogy az alvás javítása sok esetben más egészségügyi problémákon is képes enyhíteni.

Milyen hatással van a szervezetre a tartós alváshiány?

Az alvászavar nem csupán fáradtságot okoz. Hosszú távon komoly élettani változásokkal járhat, amelyek befolyásolják az agyműködést, a hormonrendszert és a szív- és érrendszert is. A kutatások szerint növeli a depresszió, a szorongás, a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát, miközben rontja a koncentrációt és a mindennapi teljesítményt. Az alvás minősége nem mindenkinél egyformán romlik: például a nők, az idősebbek és az alacsonyabb társadalmi helyzetű csoportok különösen veszélyeztetettek.

Mi az a gyakori hiba, ami súlyosbíthatja az alvászavart?

Az egyik leggyakoribb és legkárosabb szokás, hogy az emberek ébren fekve próbálnak elaludni. Bár elsőre logikusnak tűnik, ez valójában csak ront a helyzeten.

Ha valaki hosszú ideig ébren fekszik az ágyban, az agya fokozatosan „megtanulja”, hogy az ágy nem az alvással, hanem az ébrenléttel és a feszültséggel kapcsolódik össze. Ez úgynevezett kognitív túlpörgéshez vezet, amely egyre nehezebbé teszi az elalvást.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy ha valaki nem tud elaludni, inkább keljen fel, és végezzen valamilyen nyugodt tevékenységet, amely leköti figyelmét – például olvasást vagy légzőgyakorlatokat –, majd csak akkor térjen vissza az ágyba, amikor álmosnak érzi magát.