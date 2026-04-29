Miért ellenálló egyes emberek agya az Alzheimer-kórral szemben?

Alapvetően fontos megérteni, hogy mi az Alzheimer-kór valójában. Ez a progresszív agyi betegség fokozatosan elpusztítja a memóriát és a gondolkodási képességeket, végül pedig a mindennapi tevékenységek elvégzésének képességét is. Az agy szövetében béta-amiloid plakkok és tau-fehérje csomók halmozódnak fel, amelyek korábban az Alzheimer-kór megkerülhetetlen jelzőinek számítottak. Azonban a legújabb kutatások azt mutatják, hogy ez a kapcsolat korántsem ilyen egyértelmű, és ez hatalmas reményt ad a jövőbeli terápiák fejlesztéséhez.

Megkérdőjelezik a plakkok szerepét az Alzheimer-kór kialakulásában

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az Alzheimer-kór jelei és a rejtélyes „szuperöregek"

Az Alzheimer-kór jelei általában fokozatosan jelentkeznek, és kezdetben enyhe feledékenységgel indulnak. A betegek nehezen emlékeznek a közelmúlt eseményeire, összezavarodnak ismerős helyeken, és problémáik adódnak a szavak megtalálásával. Ahogy a betegség előrehalad, ezek a tünetek súlyosbodnak, és végül a beteg teljes mértékben elveszíti önállóságát. Mindazonáltal a kutatók felfedezték, hogy bizonyos idős emberek – akiket „szuperöregeknek" neveznek – képesek megőrizni kognitív funkcióikat annak ellenére, hogy agyukban jelentős mennyiségű amiloid plakk halmozódott fel.

Ezek a kivételes egyének kulcsfontosságú információkat nyújtanak a tudósoknak arról, hogyan védekezik az agy a degeneráció ellen. A legújabb tanulmányok szerint a kognitív reziliencia nem egyszerűen genetikai szerencse kérdése, hanem számos környezeti és életmódbeli tényező is befolyásolja. Következésképpen az Alzheimer-kór szakaszai nem szükségszerűen vezetnek elkerülhetetlen hanyatláshoz, ha az agy megfelelő védelmi mechanizmusokkal rendelkezik. Ez a felismerés teljesen új megvilágításba helyezi a betegség természetét.

Demencia megelőzés és az Alzheimer-kór kezelésének új horizontjai

A demencia megelőzésének területén óriási előrelépések történtek az elmúlt években. A kutatók azonosították azokat a tényezőket, amelyek növelik a kognitív rezilienciát és csökkentik a demencia kockázatát. Ezek közé tartozik a rendszeres fizikai aktivitás, a szellemi stimuláció, a társas kapcsolatok fenntartása és az egészséges étrend. Továbbá a tanulmányok kimutatták, hogy a magas iskolai végzettség és az élethosszig tartó tanulás szintén védelmet nyújthat az agyi hanyatlás ellen.