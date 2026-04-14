A kutatók régóta vizsgálják az életmód és a demencia közötti összefüggéseket. Mindazonáltal ez az új tanulmány különösen izgalmas eredményeket hozott a felszínre. Először bizonyították ugyanis tudományos módszerekkel, hogy az étrendváltás 60 éves kor felett is érdemi változást hozhat az agy egészségében és megelőzheti az Alzheimer-kórt. Ez a felfedezés új reménysugarat jelent mindazoknak, akik attól tartanak, hogy számukra már elkésett a prevenció.

A növényi étrend segíti az Alzheimer-kór megelőzését

Alzheimer-kór és az étkezés

A rangos Neurology folyóirat publikálta azt a nagyszabású kutatást, amely több ezer idős ember étkezési szokásait és kognitív egészségét vizsgálta hosszú éveken keresztül. A tanulmány vezetője, Song-Yi Park és kollégái a Hawaii Egyetemről részletesen elemezték a résztvevők táplálkozási mintázatait. Eredményeik egyértelműen kimutatták, hogy azok az idősek, akik magas minőségű növényi alapú étrendet követtek, jelentősen kisebb eséllyel fejlesztettek ki demenciát.

A kutatás különösen figyelemre méltó aspektusa, hogy nemcsak a vegetáriánus vagy vegán étrendeket vizsgálta. Ehelyett a „magas minőségű" növényi táplálkozásra fókuszált, amely teljes kiőrlésű gabonákat, hüvelyeseket, zöldségeket, gyümölcsöket és dióféléket tartalmaz. Song-Yi Park hangsúlyozta, hogy az eredmények akkor is pozitívak voltak, amikor a résztvevők 60 éves koruk után álltak át erre az étkezési módra. Következésképpen a kutatás üzenete világos: az egészséges táplálkozásnak valóban soha nem késő nekikezdeni.

A növényi étrend agyvédő mechanizmusai

A növényi étrend több módon is védi az agyat az Alzheimer-kór kialakulásától. Elsősorban a növényi ételek gazdag antioxidáns tartalma csökkenti az oxidatív stresszt, amely az agysejtek károsodásának egyik fő okozója. Továbbá a rostban gazdag táplálkozás támogatja a bélflóra egészségét, amely a legújabb kutatások szerint szoros kapcsolatban áll az agy működésével.

Emellett a növényi alapú étrend természetesen alacsonyabb a telített zsírokban és feldolgozott élelmiszerekben, amelyek bizonyítottan növelik a gyulladásos folyamatokat a szervezetben. A krónikus gyulladás pedig az Alzheimer-kór egyik ismert rizikófaktora. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány rámutatott arra is, hogy a növényi étrendet követők általában egészségesebb testsúllyal és vérnyomással rendelkeztek, ami szintén hozzájárulhat az agyi egészség megőrzéséhez.