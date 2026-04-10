Bűzös megoldás az Alzheimer-kór ellen

A kutatók rájöttek, hogy a kén-hidrogén, amelyet eddig elsősorban kellemetlen szagú, mérgező anyagként tartottunk számon, valójában létfontosságú szerepet tölt be agyunk védelmében. Következésképpen ez a gáz alacsony koncentrációban természetesen termelődik a szervezetünkben, és neuroprotektív hatással rendelkezik. Ez a felismerés paradigmaváltást jelenthet az Alzheimer-kór megközelítésében.

Egy záptojás szagú gáz gyógyíthatja az Alzheimer-kórt

Kén-hidrogénnel az Alzheimer-kór ellen

A Johns Hopkins Medicine szakemberei kiterjedt vizsgálatokat végeztek annak érdekében, hogy megértsék, pontosan milyen mechanizmusokon keresztül fejti ki védő hatását a kén-hidrogén az idegsejtekre. Kutatásaik során felfedezték, hogy ez a molekula képes csökkenteni az oxidatív stresszt és gátolni a gyulladásos folyamatokat az agyban. Ezenfelül elősegíti az idegsejtek közötti kommunikációt és támogatja a mitokondriális funkciókat.

Az Alzheimer-kór esetében az egyik legjelentősebb probléma az amiloid plakkok felhalmozódása az agyban. A kutatók megállapították, hogy megfelelő mennyiségű kén-hidrogén jelenléte esetén az idegsejtek ellenállóbbá válnak ezekkel a káros lerakódásokkal szemben. Továbbá a gáz serkenti az agy természetes tisztulási mechanizmusait, amelyek eltávolítják a toxikus fehérjéket. Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a dózis kritikus fontosságú, mivel túl nagy mennyiségben a kén-hidrogén mérgező hatású.

Út a gyógyulás felé

A Johns Hopkins Medicine csapata jelenleg azon dolgozik, hogy kifejlesszék azokat a gyógyszerformákat, amelyek biztonságosan juttatják el a kén-hidrogént az agyba. Ugyanakkor a kihívás nem csekély, hiszen olyan rendszert kell alkotniuk, amely pontosan szabályozza a gáz felszabadulását. A záptojás szagáról híres molekula terápiás célú alkalmazása innovatív megoldásokat igényel.

Az Alzheimer-kór jelenleg mintegy 50 millió embert érint világszerte, és ez a szám a becslések szerint 2050-re megháromszorozódik. Éppen ezért minden új kezelési lehetőség óriási jelentőséggel bír. A kén-hidrogén alapú terápia különösen ígéretes, mivel nem csupán a tüneteket kezeli, hanem az alapvető patológiai folyamatokra hat. Összességében elmondható, hogy ez a kutatás reményt adhat milliók számára, akik a demencia különböző formáival küzdenek.