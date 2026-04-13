Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Áfrolyam

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Új felfedezés: nem csak a plakkok felelősek az Alzheimer-kórért

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az Alzheimer-kór régóta a tudományos kutatások középpontjában áll, hiszen ez a betegség világszerte milliók életét keseríti meg. Hagyományosan a kutatók úgy vélték, hogy az agyban felhalmozódó amiloid plakkok felelősek a betegség kialakulásáért. Ezek a fehérjelerakódások láthatóak az Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyában, és sokáig egyértelmű bűnbakként tekintettek rájuk. Azonban a legújabb kutatások alapjaiban kérdőjelezik meg ezt a feltételezést.
alzheimer kórbetegségjövő kezelési

A University of California, Riverside kutatói forradalmi felfedezést tettek, amely új megvilágításba helyezi az Alzheimer-kór kialakulásának mechanizmusait. Az új tanulmány rámutat arra, hogy a plakkok jelenléte önmagában nem elegendő magyarázat az Alzheimer-kór progressziójára. Következésképpen a tudományos közösségnek újra kell gondolnia azokat a terápiás megközelítéseket, amelyek kizárólag a plakkok eltávolítására koncentráltak az elmúlt évtizedekben. 

Alzheimer-kór Illustration of Alzheimer's disease, showing hippocampus degeneration and a close-up of damaged neurons with plaques and tangles. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
Megkérdőjelezik a plakkok szerepét az Alzheimer-kór kialakulásában
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Alzheimer-kór és a sejten belüli folyamatok

Ryan Julian, a University of California, Riverside kémia professzora és kutatócsapata meglepő összefüggést fedezett fel az Alzheimer-kór és a sejten belüli folyamatok között. A kutató szerint a probléma gyökere nem feltétlenül a plakkok jelenlétében, hanem egy sokkal alapvetőbb sejtes mechanizmus működési zavarában keresendő. Konkrétan az autofágia folyamatának hibás működése állhat a betegség hátterében, amely folyamat során a sejtek lebontják és újrahasznosítják a sérült vagy felesleges fehérjéket. 

Ráadásul Julian és csapata azt is megállapította, hogy a fehérjék egy speciális típusa, az úgynevezett balkezes aminosavakat tartalmazó fehérjék felhalmozódása kritikus szerepet játszik. Normális körülmények között az emberi test „jobbkezes" aminosavakat használ a fehérjeszintézishez. Azonban az idő múlásával ezek a fehérjék spontán átalakulhatnak „balkezes" változatokká. Ha az autofágia nem működik megfelelően, ezek az átalakult fehérjék felhalmozódnak, és súlyos károkat okozhatnak az idegsejtekben. Ez a felismerés teljesen új terápiás célpontokat nyithat meg a kutatók előtt.

A jövő kezelési módszerei

A University of California, Riverside kutatóinak eredményei jelentős hatással lehetnek az Alzheimer-kór kezelésének jövőjére. Mindenekelőtt a tanulmány magyarázatot adhat arra, miért bizonyultak eddig kudarcosnak azok a gyógyszerkísérletek, amelyek kizárólag a plakkok eltávolítására összpontosítottak. Hiszen, ha a betegség valódi oka máshol keresendő, akkor a kezelésnek is más irányba kell fordulnia. Az autofágia fokozása és a hibás fehérjék eltávolítása új reményt adhat a betegeknek. 

Továbbá a kutatás rávilágít az életmódbeli tényezők fontosságára is. Az autofágia folyamatát ugyanis befolyásolja az étrend, a böjtölés és a fizikai aktivitás is. Ennek megfelelően a megelőzés és a korai beavatkozás még inkább felértékelődhet a jövőben. Ryan Julian és kollégái folytatják a kutatást, hogy még pontosabban megértsék ezeket a bonyolult molekuláris folyamatokat. Az Alzheimer-kór elleni küzdelemben ezek az új felismerések valódi áttörést jelenthetnek, és reményt adhatnak azoknak a családoknak, akiket érint ez a pusztító betegség.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról