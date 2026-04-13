Új felfedezés: nem csak a plakkok felelősek az Alzheimer-kórért

A University of California, Riverside kutatói forradalmi felfedezést tettek, amely új megvilágításba helyezi az Alzheimer-kór kialakulásának mechanizmusait. Az új tanulmány rámutat arra, hogy a plakkok jelenléte önmagában nem elegendő magyarázat az Alzheimer-kór progressziójára. Következésképpen a tudományos közösségnek újra kell gondolnia azokat a terápiás megközelítéseket, amelyek kizárólag a plakkok eltávolítására koncentráltak az elmúlt évtizedekben.

Megkérdőjelezik a plakkok szerepét az Alzheimer-kór kialakulásában

Alzheimer-kór és a sejten belüli folyamatok

Ryan Julian, a University of California, Riverside kémia professzora és kutatócsapata meglepő összefüggést fedezett fel az Alzheimer-kór és a sejten belüli folyamatok között. A kutató szerint a probléma gyökere nem feltétlenül a plakkok jelenlétében, hanem egy sokkal alapvetőbb sejtes mechanizmus működési zavarában keresendő. Konkrétan az autofágia folyamatának hibás működése állhat a betegség hátterében, amely folyamat során a sejtek lebontják és újrahasznosítják a sérült vagy felesleges fehérjéket.

Ráadásul Julian és csapata azt is megállapította, hogy a fehérjék egy speciális típusa, az úgynevezett balkezes aminosavakat tartalmazó fehérjék felhalmozódása kritikus szerepet játszik. Normális körülmények között az emberi test „jobbkezes" aminosavakat használ a fehérjeszintézishez. Azonban az idő múlásával ezek a fehérjék spontán átalakulhatnak „balkezes" változatokká. Ha az autofágia nem működik megfelelően, ezek az átalakult fehérjék felhalmozódnak, és súlyos károkat okozhatnak az idegsejtekben. Ez a felismerés teljesen új terápiás célpontokat nyithat meg a kutatók előtt.

A jövő kezelési módszerei

A University of California, Riverside kutatóinak eredményei jelentős hatással lehetnek az Alzheimer-kór kezelésének jövőjére. Mindenekelőtt a tanulmány magyarázatot adhat arra, miért bizonyultak eddig kudarcosnak azok a gyógyszerkísérletek, amelyek kizárólag a plakkok eltávolítására összpontosítottak. Hiszen, ha a betegség valódi oka máshol keresendő, akkor a kezelésnek is más irányba kell fordulnia. Az autofágia fokozása és a hibás fehérjék eltávolítása új reményt adhat a betegeknek.