Kiderült az igazság: ezért tűnik el valójában a sarki jég

A kutatók drámai változásokat figyeltek meg a déli féltekén. Az Antarktisz környékén a jégtakaró évtizedekig növekedett, majd 2016-ban hirtelen zsugorodni kezdett. A szakértők rájöttek, mi állhat a háttérben.
A folyamatosan melegedő éghajlat ellenére az Antarktisz úszó tengeri jege az 1970-es évektől 2016-ig folyamatosan hízott. Az utóbbi 10 évben azonban valami megváltozott, és a jég azóta sem tért magához. A tudósok sokáig keresték az okokat, végül mélytengeri robotok segítségével oldották meg a rejtélyt – írja a Live Science

Az Antarktisz környékén a jégtakaró évtizedekig növekedett, majd 2016-ban hirtelen zsugorodni kezdett
Az Antarktisz és a mélytengeri robotok felfedezése

A kutatók úgynevezett Argo típusú tengeralattjárókat használtak az adatok gyűjtésére. Ezek a torpedó alakú, ember nagyságú gépek több ezer láb mélyre merülnek. Odalent megmérik a víz hőmérsékletét és sótartalmát. Az adatokból kiderült egy fontos dolog. 

A felszíni jégolvadás igazi oka a mélyben rejtőzött, ahol a meleg víz csapdába esett. 

Így gyorsítja fel a klímaváltozás a folyamatokat

A klímaváltozás felerősítette és átrendezte a szeleket a térségben. Korábban a több csapadék miatt a felszíni víz "édesebb" és könnyebb volt. Ez a réteg fedőként tartotta a mélyben a sósabb, melegebb vizet. Az erős szelek azonban elfújták ezt a felszíni réteget. Így a mélyben rejtőző meleg víz a felszínre áramlott. Ez a hevesen felszabaduló hő okozta a jég pusztulását. 

Veszélyben az antarktiszi tengeri jég puffer szerepe

Az antarktiszi tengeri jég pusztulása a szárazföldi jégtakarót is veszélyezteti. Ez a jég eddig védte a part menti selfjeget, mert elnyelte a hullámok erejét. Ha ez a pajzs eltűnik, a selfjég gyorsabban meggyengül, és a szárazföldi jég könnyebben a tengerbe csúszhat. A jelenség az egész világon komoly tengerszint-emelkedést okozhat. 

A jövőben még jöhetnek olyan évek, amikor a jég újra hízni kezd. A kutatók szerint azonban a hosszú távú, több évtizedes irányzat biztosan romló lesz. 

 

