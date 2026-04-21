Riasztó hírek érkeztek: veszélyben vannak az újszülöttek

Az Argyro Ftergioti vezette kutatócsoport az újszülött minták vizsgálata után Münchenben, az Európai Klinikai Mikrobiológiai Társaság (ESCMID) kongresszusán mutatta be az eredményeket. A tanulmány igazolta, hogy az antibiotikum-rezisztencia már az élet legelső napjaitól kezdve jelen van a gyermekek szervezetében – írja a Bild.

Az antibiotikum-rezisztencia komoly nehézséget jelenthet a későbbi orvosi kezelések során

Szinte minden vizsgált mintában azonosítottak olyan géneket, amelyek akadályozzák a gyógyszerek hatékonyságát.

Az antibiotikum-rezisztencia korai jelei a vizsgálatok alapján

A szakértők a babák első székletét, a magzatszurok néven ismert mintákat elemezték. Ez a sötét, zöldes-fekete anyag a születést követő 24–48 órában ürül ki, és főként elhalt sejtekből, epéből, valamint magzatvíz-maradványokból áll. A vizsgálat során kiderült, hogy egy-egy mintában átlagosan nyolc különböző rezisztenciagén található.

Két típus, az oqxA és a qnrS kiugróan gyakran, a babák 98 és 96 százalékánál előfordult. Ezek a gének teszik ellenállóvá a baktériumokat a leggyakrabban használt antibiotikumokkal szemben.

A tudósok olyan géneket is találtak, amelyek a baktériumokat képessé teszik bizonyos enzimek termelésére. Ezek az enzimek hatástalaníthatják a jól ismert gyógyszereket, például a penicillint. Különösen aggasztó, hogy a minták 21 százalékában a rendkívül erős, széles spektrumú antibiotikumok (karbapenemek) elleni védelmet is kimutatták. Dr. Ftergioti hangsúlyozta, hogy ez a mintázat már az élet kezdetén rögzül az újszülöttekben. A kutatók szerint a gének ilyen korai sokszínűsége és a veszélyes ellenálló képesség jelenléte komoly figyelmet érdemel.

Mi okozhatja az újszülöttkori antibiotikum rezisztencia kialakulását?

A szakemberek szerint az újszülöttkori antibiotikum rezisztencia kialakulása több okra vezethető vissza. A babák a gének egy részét valószínűleg az édesanyjuktól kapják meg a születéskor, de a korai kórházi környezet is meghatározó lehet. Az adatok szerint például egy bizonyos gén (msrA) gyakrabban fordult elő azoknál a csecsemőknél, akiknek az édesanyja a terhesség alatt kórházi kezelést kapott.