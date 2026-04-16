Nagy a baj: halálos baktériumok kerülnek a levegőbe

A mindennapi orvosi ellátás során rutinszerűen alkalmaznak olyan anyagokat, mint a klórhexidin, amellyel a beavatkozások előtt fertőtlenítik a betegek bőrét. A probléma gyökere az, hogy a fertőtlenítőszerek nyomai a használatot követően akár 24 órán át is kimutathatók a környezetben. Az antibiotikum-rezisztencia terjedése komoly aggodalommal tölti el a szakembereket.

Antibiotikum-rezisztencia alakulhat ki a levegőbe kerülő baktériumoknál

Fotó: Google Gemini AI

Ezek a gyenge vegyszernyomok ugyanis egyfajta „túlélési tréninget” biztosítanak a mikrobák számára: a baktériumok fokozatosan hozzászoknak a környezethez, és végül ellenállnak azoknak a szereknek is, amelyeknek eredetileg el kellene pusztítaniuk őket.

– írja a Live Science.

Az antibiotikum-rezisztencia kialakulásának rejtett okai

Amikor a mikrobák vegyszermaradékokkal érintkeznek, először úgynevezett toleranciát fejlesztenek ki. Ez annyit tesz, hogy jobban bírják a kiképzést, mint társaik, ám egy alapos, nagy dózisú fertőtlenítés ekkor még végez velük. A valódi veszélyt a tényleges ellenállóképesség jelenti, amikor a baktériumok már a tömény vegyszerek mellett is zavartalanul szaporodnak. A kutatók megfigyelték, hogy a túlélés érdekében a kórokozók apró DNS-darabokat cserélnek egymással.

Ez a genetikai csere olyan géneket is mozgósíthat, amelyek a gyógyszerekkel szemben is védelmet nyújtanak, így segítve elő a szuperbaktériumok létrejöttét.

A folyamat úgy is felgyorsíthatja az ellenállóképesség terjedését, hogy a baktérium valójában soha nem is találkozott az adott gyógyszerrel.

A kórházi fertőzések melegágyai: a lefolyók és a levegő

Egy 2018-as vizsgálat során egy illinoisi kórház intenzív osztályán végeztek alapos elemzést. A szakemberek megállapították, hogy bár a helyiségek szemmel láthatóan tiszták voltak, az izolált baktériumok 36 százaléka már mutatott bizonyos fokú toleranciát a klórhexidinnel szemben. Ezek a kórokozók különösen a mosdókagylók meleg, nedves lefolyóiban érzik jól magukat, ahol a védett környezet ideális a fejlődésükhöz. A csap megnyitásakor a lezúduló víz apró cseppeket, úgynevezett aeroszolokat képez.

Ezekkel a láthatatlan részecskékkel az ellenálló baktériumok a levegőbe kerülnek, és messzire juthatnak – ezt igazolja, hogy a kutatók még a magasan lévő ajtókeretek tetején is azonosították őket.

A túlzott fertőtlenítés veszélyei és a lehetséges megoldások

Bár az összefüggések ijesztőek lehetnek, a szakértők hangsúlyozzák: nincs ok a pánikra. Megfelelő koncentrációban alkalmazva ezek a szerek továbbra is rendkívül hatékonyak. A műtétek során és a magas kockázatú kórházi környezetben nélkülözhetetlenek, hiszen éppen ők védik meg a sebezhető betegeket. Ugyanakkor érdemes felülvizsgálnunk a hétköznapi higiéniás szokásainkat. Otthoni környezetben a sima szappanos víz és a hagyományos takarítás bőségesen elegendő a tisztaság fenntartásához. Ha mindenhol válogatás nélkül erős vegyszereket használunk, idővel elfogyhatnak a hatékony antibiotikumaink, ami a jövőben még az olyan rutinműtéteket vagy fogászati kezeléseket is ellehetetlenítheti, amelyeket ma természetesnek veszünk.