Antibiotikumokkal etették őket – amit utána láttak, azon mindenki meglepődött

Az állattenyésztésben régóta keresik a biztonságosabb megoldásokat a növekedés serkentésére. Egy új kutatás szerint egyes növényi eredetű készítmények nemcsak kiválthatják az antibiotikumok hagyományos használatát, hanem hosszabb távon még hatékonyabbak is lehetnek azoknál.
A sertéstartásban az antibiotikumokat évtizedekig használták a gyorsabb növekedés és a betegségek megelőzése érdekében. Egy átfogó, hosszú távú vizsgálat most azt mutatja, hogy az oregánóból és rozmaringból származó fitokemikáliák nem azonnali, hanem tartós előnyöket kínálnak, amelyek leginkább a bélrendszer egészségén keresztül hatnak.

Az állattenyésztésben a növényi kivonatok használata előnyösebb lehet hosszú távon, mint az antibiotikumoké – állítják a kutatók
Miért problémás az antibiotikumok és a cink használata?

Az  túlzott alkalmazása hozzájárul az antibiotikum-rezisztencia terjedéséhez, amely globális egészségügyi kockázatot jelent. A sertéstartásban gyakran használt magas cinktartalmú takarmányok is problémásak: a felesleges cink a trágyával a talajba kerül, ahol idővel felhalmozódhat, és károsíthatja a növényeket. Mindezért világszerte egyre nagyobb az igény olyan megoldásokra, amelyek egyszerre támogatják az állatok egészségét, ugyanakkor csökkentik a környezeti terhelést.

Mit vizsgáltak a kutatók?

Az Arkansas Egyetem kutatásói 192 malacot négy csoportra osztottak az anyjuktól való leválasztásuk után, amely az egyik legstresszesebb életszakaszuk. Ez az időszak azért is különösen fontos, mert a táplálkozás és a környezet hirtelen változása felborítja a bélflóra egyensúlyát. Az 

  • egyik csoport nem kapott kezelést, 
  • a másik antibiotikumot és magas cinktartalmú takarmányt kapott, 
  • a harmadik csoport oregánó kivonatát, míg 
  • a negyedik oregánó és rozmaring kombinációját kapta nátrium-humáttal, amely üledékes kőzetekből származó természetes gyulladáscsökkentő és vírusellenes hatású. 

Az ipari szokásokhoz hűen az antibiotikumokat csak a korai szakaszban alkalmazták, míg a növényi vegyületeket folyamatosan adták, és a kutatók hosszú távon is vizsgálták a hatásokat.

Mi derült ki a növekedésről és a bélflóráról?

Az antibiotikumot kapó sertések kezdetben gyorsabban növekedtek, de ez az előny fokozatosan eltűnt. A vizsgálat végére – 155 nap után – a növényi kivonatok kombinációját kapó állatok érték el a legnagyobb testtömeget és a leghatékonyabb takarmányhasznosítást. A mikrobiológiai vizsgálatok is hasonló eredményeket mutattak. Az antibiotikumok csökkentették a bélbaktériumok sokféleségét, és több kórokozó jelenlétét mutatták ki ezeknél az állatoknál. Ezzel szemben a fitokemikáliák támogatták a hasznos baktériumok jelenlétét, amelyek a jobb emésztéshez és akár a stresszkezeléshez is hozzájárulhattak. Megfigyelések szerint ezek az állatok ugyanis kevésbé voltak agresszívek, ami szintén a kiegyensúlyozottabb állapotra utalhat.

Mit jelent ez a jövő állattenyésztése szempontjából?

Az eredmények alapján a természetes hatóanyagok valós alternatívát jelenthetnek az antibiotikumokkal szemben, különösen hosszú távon. Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák, hogy nincs minden helyzetre egyetlen tökéletes megoldás. A jövő inkább a testre szabott, rugalmas rendszereké lehet, amelyek figyelembe veszik az adott állomány, környezet és tartási körülmények sajátosságait. Ez nemcsak hatékonyabb termelést, hanem fenntarthatóbb és felelősebb élelmiszer-előállítást is jelenthet – írja a SciTech Daily.

 

 

