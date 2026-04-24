3 évig ufónak hitték: kiderült, mi valójában a tengerfenéken talált aranytojás

A titokzatos aranytojás 2023-ban került elő egy mélytengeri expedíció során. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) munkatársai több mint 3 kilométeres mélységben fedezték fel a különös objektumot – írja a Daily Mail.

A szakemberek által csak aranytojás néven emlegetett leletről kiderült, hogy se nem ufó, se nem egy ismeretlen lény petéje

Fotó: NOAA Ocean Exploration

A titokzatos aranytojás felszínre hozása

A nagyjából 10 centiméteres, fényes és puha képződmény elején egy tátongó lyuk látszott. A kutatók távirányítású járművel óvatosan leemelték a szikláról, majd egy csövön keresztül felszívták a felszínre. Akkor még csak annyit tudtak biztosan, hogy a lelet biológiai eredetű.

A mélytengeri aranytojás rejtélye és a genetikai vizsgálatok

Az interneten gyorsan terjedtek a hírek, és sokan azt hitték, földönkívüli életre bukkantak. A szakértők eleinte szivacsra vagy ismeretlen peteburokra gyanakodtak. A Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeum laboratóriumában azonban kiderült, hogy a rejtély bonyolultabb a vártnál.

A vizsgálatok során nem találtak se szájat, se izmokat, és a tojásokra jellemző belső membrán is hiányzott. A mikroszkóp alatt viszont csalánsejteket fedeztek fel. Ez a nyom a korallokat és hasonló élőlényeket tömörítő Hexacorallia csoport felé vezette a kutatókat.

Egy óriási anemóna állt a háttérben

A DNS-vizsgálat végül megválaszolta a kérdést: a minta egy óriási mélytengeri anemóna, a Relicanthus daphneae maradványa. Az objektum valójában elhalt sejtek egy csomója, amely korábban a sziklához rögzítette az állatot.

Kérdések a mélytenger sötétjéből

Bár a rejtély megoldódott, a mélytenger még tartogat titkokat. Nem tudni pontosan, hová lett az állat többi része: talán elpusztult, vagy egyszerűen továbbállt. Az is lehetséges, hogy egy ivartalan szaporodási folyamat során vált le róla a tapadókorong egy darabja.