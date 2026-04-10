Súlyos beismerést tett a NASA: tényleg baj van az Artemis II űrhajójával

A világ feszülten figyeli, ahogy az Artemis II űrhajósai – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen – április 10-én, pénteken lezárják történelmi utazásukat. A visszatérés során a jármű sebessége meghaladja a 40 000 km/órát. Ezzel az elképesztő tempóval a négy űrhajós a történelem leggyorsabban utazó legénységévé válik. A hatalmas sebesség és az ezzel járó extrém súrlódás azonban óriási terhelést jelent az Orion űrhajóra — írja a Live Science.
Az Artemis II hőpajzsának problémája
A kapszulát egy "Avcoat" nevű speciális anyagból készült hőpajzs védi a szélsőséges körülményektől. Ed Macaulay, a londoni Queen Mary Egyetem fizikusa szerint a jármű külseje a légkörbe éréskor a Nap felszíni hőmérsékletének mintegy felét is elérheti. A szakember kiemelte, hogy ezen védelem nélkül a kapszula egyszerűen elolvadna és elégne.
A 2022-es, személyzet nélküli Artemis I teszt során azonban ez a védőréteg a vártnál sokkal súlyosabban károsodott: több mint 100 ponton sérült meg a felülete, és nagyobb anyagdarabok is leszakadtak róla.
A NASA hosszas vizsgálat után azonosította a hiba pontos okát. Az előző repülés során a jármű egy úgynevezett "kacsázó" manővert hajtott végre, amelynek során visszapattant a légkör felső rétegéről. Emiatt a külső védőréteg belsejében gázok keletkeztek, amelyek nem tudtak megfelelően távozni. A felgyülemlett gáznyomás végül repedéseket okozott, ami az égett anyag darabokban történő leválását eredményezte. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy míg a korábbi teszten a pajzs felületének legalább 6%-a áteresztő volt, a mostani misszió esetében felszerelt egység egyáltalán nem rendelkezik ilyen légáteresztő zónákkal.
Új stratégia a Holdutazás biztonságos lezárásához
Mivel a NASA Hold-misszió ütemterve és a már megkezdett munkálatok nem tették lehetővé a pajzs cseréjét, a szakemberek a visszatérés módján változtattak. A holdutazás végén a kapszula ezúttal nem fog kacsázni a légkörön. A mérnökök egy meredekebb szögű, úgynevezett "loft" manővert terveztek.
Ennek köszönhetően a jármű kevesebb időt tölt majd abban a specifikus és veszélyes légköri zónában, amely korábban a nyomásnövekedést és a repedéseket okozta.
- Ezzel az elegáns megoldással a belső gáznyomásnak nem lesz ideje annyira megnőni, hogy ismét szétvesse a pajzselemet.
Optimista és pesszimista hangok: biztonságban van a legénység?
Jared Isaacman, a NASA igazgatója őszintén beszélt a kialakult helyzetről. Elismerte, hogy hosszú távon nem az útvonal módosítása a tökéletes megoldás, és a szervezetnek jelenleg nincs alternatív "B-terve". Hangsúlyozta, hogy a védelemnek egyszerűen működnie kell, ugyanakkor maximálisan megbízik a mérnökcsapat alapos elemzéseiben. A pozitív forgatókönyvet erősíti az a független vizsgálat is, amely rávilágított:
az Orion vastag, titánból készült váza még akkor is megvédené a legénységet a hőségtől, ha a külső védőblokkok teljesen leválnának az aljáról.
Danny Olivas egykori űrhajós szintén elégedetten nyilatkozott a probléma kezeléséről, kiemelve az űrhivatal biztonságra törekvő, kiváló munkáját.
Vannak azonban olyan elismert szakemberek, akik kifejezetten borúlátóak. Charles Camarda egykori asztronauta és hővédelmi mérnök szerint az űrhivatal nem volt elég alapos a hiba meghatározásakor és kijavításakor. Dan Rasky, aki harminc évig volt a NASA anyagszakértője, szintén rendkívül aggasztónak tartja a helyzetet. Rasky úgy fogalmazott, hogy a leváló darabok a katasztrófa szélére sodorhatják a küldetést:
„Olyan ez, mintha egy ködös napon egy szakadék szélén állnánk”.
A tudományos viták ellenére a fedélzeten tartózkodó legénység tagjai nyugodtak és bíznak a mérnökökben. Reid Wiseman parancsnok egy interjúban egyértelművé tette:
„Ha tartjuk magunkat a NASA által megtervezett új visszatérési útvonalhoz, akkor ez a hőpajzs biztonságos lesz a repüléshez”.
