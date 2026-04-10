Súlyos beismerést tett a NASA: tényleg baj van az Artemis II űrhajójával

A világ feszülten figyeli, ahogy az Artemis II űrhajósai – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen – április 10-én, pénteken lezárják történelmi utazásukat. A visszatérés során a jármű sebessége meghaladja a 40 000 km/órát. Ezzel az elképesztő tempóval a négy űrhajós a történelem leggyorsabban utazó legénységévé válik. A hatalmas sebesség és az ezzel járó extrém súrlódás azonban óriási terhelést jelent az Orion űrhajóra — írja a Live Science.

Az Artemis II hőpajzsának problémája

A kapszulát egy "Avcoat" nevű speciális anyagból készült hőpajzs védi a szélsőséges körülményektől. Ed Macaulay, a londoni Queen Mary Egyetem fizikusa szerint a jármű külseje a légkörbe éréskor a Nap felszíni hőmérsékletének mintegy felét is elérheti. A szakember kiemelte, hogy ezen védelem nélkül a kapszula egyszerűen elolvadna és elégne.

A 2022-es, személyzet nélküli Artemis I teszt során azonban ez a védőréteg a vártnál sokkal súlyosabban károsodott: több mint 100 ponton sérült meg a felülete, és nagyobb anyagdarabok is leszakadtak róla.

A NASA hosszas vizsgálat után azonosította a hiba pontos okát. Az előző repülés során a jármű egy úgynevezett "kacsázó" manővert hajtott végre, amelynek során visszapattant a légkör felső rétegéről. Emiatt a külső védőréteg belsejében gázok keletkeztek, amelyek nem tudtak megfelelően távozni. A felgyülemlett gáznyomás végül repedéseket okozott, ami az égett anyag darabokban történő leválását eredményezte. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy míg a korábbi teszten a pajzs felületének legalább 6%-a áteresztő volt, a mostani misszió esetében felszerelt egység egyáltalán nem rendelkezik ilyen légáteresztő zónákkal.

Új stratégia a Holdutazás biztonságos lezárásához

Mivel a NASA Hold-misszió ütemterve és a már megkezdett munkálatok nem tették lehetővé a pajzs cseréjét, a szakemberek a visszatérés módján változtattak. A holdutazás végén a kapszula ezúttal nem fog kacsázni a légkörön. A mérnökök egy meredekebb szögű, úgynevezett "loft" manővert terveztek.

Ennek köszönhetően a jármű kevesebb időt tölt majd abban a specifikus és veszélyes légköri zónában, amely korábban a nyomásnövekedést és a repedéseket okozta.

Ezzel az elegáns megoldással a belső gáznyomásnak nem lesz ideje annyira megnőni, hogy ismét szétvesse a pajzselemet.

Optimista és pesszimista hangok: biztonságban van a legénység?

Jared Isaacman, a NASA igazgatója őszintén beszélt a kialakult helyzetről. Elismerte, hogy hosszú távon nem az útvonal módosítása a tökéletes megoldás, és a szervezetnek jelenleg nincs alternatív "B-terve". Hangsúlyozta, hogy a védelemnek egyszerűen működnie kell, ugyanakkor maximálisan megbízik a mérnökcsapat alapos elemzéseiben. A pozitív forgatókönyvet erősíti az a független vizsgálat is, amely rávilágított:

az Orion vastag, titánból készült váza még akkor is megvédené a legénységet a hőségtől, ha a külső védőblokkok teljesen leválnának az aljáról.

Danny Olivas egykori űrhajós szintén elégedetten nyilatkozott a probléma kezeléséről, kiemelve az űrhivatal biztonságra törekvő, kiváló munkáját.