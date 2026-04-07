Megtörtént az elképzelhetetlen: olyat tettek az űrben, amire még nem volt példa

Az Artemis II-misszió egyik legkiemelkedőbb pillanata 2026. április 6-án következett be, amikor az Integrity névre keresztelt egység túllépte a bűvös 400 171 kilométeres határt. Ezzel a teljesítménnyel hivatalosan is megdöntötték az Apollo 13 legendás, 1970-ben felállított rekordját. Ez az eredmény nagyszerűen bizonyítja, hogy a modern technológia képes biztonságosan eljuttatni az embert a mélyűrbe.
Történelmi távolsági rekord az űrben az Artemis II segítségével
A csúcsdöntés egészen pontosan április 6-án, az egyezményes világidő szerint 17:56-kor történt. A küldetés azonban itt nem állt meg: az űrhajó néhány órával később, 23:02-kor érte el a maximális, 406 771 kilométeres távolságot, miközben éppen a Hold túloldalán haladt.
Ez azt jelenti, hogy a legénység 6616 kilométerrel jutott messzebbre az űrben, mint az eddigi csúcstartók.
Összehasonlításképpen a Hold átlagos távolsága a Földtől nagyjából 384 400 kilométer, vagyis az űreszköz több tízezer kilométerrel maga mögött hagyta a kísérőnket.
Élet az Orion űrhajó fedélzetén: a Holdutazás kihívásai
A misszió során négy tapasztalt űrhajós dolgozik együtt: Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, valamint Christina Koch és Jeremy Hansen küldetésfelelősök. Az utazás alatt nemcsak a világmindenség szépségeivel, hanem meglepően hétköznapi problémákkal is szembesültek a szűkös lakótérben. Ilyen volt például a levelezőprogram hibaelhárítása vagy éppen a fedélzeti vécé meghibásodása. Mindezek ellenére a NASA jelentése megerősítette, hogy minden rendszer „nominális”, azaz az elvárt paramétereken belül működik.
A NASA űrprogram legszebb pillanatai és tudományos eredményei
Amikor az Orion űrhajó a Hold túloldalán járt, mindössze 6545 kilométerre repült el a felszín felett. Ekkor a Hold takarása miatt mintegy negyven percre megszakadt a rádiókapcsolat a földi központtal, de a kommunikáció később sikeresen helyreállt. Az asztronauták ekkor egy kivételes „földkeltét” láthattak a Hold pereme felett. Emellett egy napfogyatkozást is megfigyeltek, amikor a Hold pontosan az űrhajó és a Nap közé került.
A misszió egyik legikonikusabb emléke a „Hello, World” című fotó, amelyet Reid Wiseman készített április 3-án, miután távolodni kezdtek a bolygónktól. Az Apollo-korszak óta ez az első olyan fénykép, amelyet ember készített, és amely teljes gömbként ábrázolja a Földet. A legénység két új nevet is javasolt a felszínen látott krátereknek: az egyiket az űrhajó tiszteletére Integritynek, a másikat a parancsnok néhai felesége után Carrollnak neveznék el. Ezeket a javaslatokat hamarosan a Nemzetközi Csillagászati Unió is megvizsgálja.
A jövő kapujában: hazatérés és a következő küldetések
Bár a mostani eredmények már önmagukban is jelentősek, a NASA űrprogram a következő nagy lépéseket készíti elő. Az Artemis III várhatóan 2027-ben indul, és alacsony Föld körüli pályán teszteli majd a kereskedelmi űrhajókkal való dokkolást.
Ezt követheti az Artemis IV 2028 elején, amely már egy emberes leszállást céloz meg a Hold déli sarkánál, tudományos kutatások és mintavétel céljából.
Jelenleg azonban az elsődleges feladat az Integrity biztonságos hazahozatala, ami egyben a misszió legveszélyesebb szakasza. Az űrhajó várhatóan április 10-én landol majd a Csendes-óceánban, San Diego partjainál.
- A nagy sebességű légköri belépést követően egy kétlépcsős ejtőernyőrendszer lassítja majd le a kabint a vízbe érés előtt.