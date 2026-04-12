Három halálos kórban szenvedett egyszerre, aztán jött a váratlan fordulat

Első alkalommal fordult elő, hogy a tudósok a CAR-T sejtterápiának nevezett csúcstechnológiás gyógymódot egy olyan betegen alkalmazták, aki évek óta három különböző autoimmun betegségben szenvedett egyszerre, és semmilyen más kezelés nem javított az állapotán. Ez a beteg, aki az utolsó időben már napi rendszerességű vérátömlesztéssel tudott csak életben maradni, a CAR-T terápia óta, vagyis immár egy éve tünetmentes, és semmilyen kezelést nem igényel. A különleges esetről szóló beszámolót a Cell Press tudományos folyóiratcsoport lapja, a Med jelentette meg. A közlemény nyomán valós reményünk lehet arra, hogy a CAR-T sejtterápia összetett és súlyos autoimmun betegségeket is képes lehet meggyógyítani.
„A kezelés rendkívül hatékony volt, hiszen mindhárom autoimmun betegséget egyszerre felszámolta
– hangsúlyozta Fabian Müller, az Erlangeni Egyetemi Klinika (Németország) munkatársa és a cikk rangidős szerzője. – A betegséggel folytatott több mint egy évtizednyi küzdelem után a páciens kezelésmentesen is remisszióban, vagyis tünetmentes állapotban van, és visszatérhetett a csaknem teljesen normális életvitelhez. Kimondhatjuk, hogy a terápia számottevően javított az életminőségén.”
Három egyenként is végzetes autoimmun betegség
Müller és csoportja 2025-ben találkozott először az akkor 47 éves nőbeteggel, aki súlyos autoimmun hemolitikus anémiában (AIHA) szenvedett. Erre a betegségre az jellemző, hogy a páciens immunrendszere tévedésből a szervezet saját vörösvérsejtjeit támadja meg és pusztítja el. Az AIHA mellett két másik olyan autoimmun betegséget is diagnosztizáltak nála, amelyeknek csaknem ellentétesek a tünetei. Egyfelől autoimmun trombocitopénia (vérlemezkehiány) állt fenn nála, mert a hibásan működő immunrendszere a véralvadásért felelős vérlemezkéit is megtámadta, ezért a vérzékenység veszélyével kellett szembenéznie, másfelől viszont antifoszfolipid ellenanyag-szindrómája volt, ami pedig éppen az ereket elzáró vérrögök lehetséges képződése miatt kockázatos.
Mire a beteg Müllerékhez került, már több mint tíz éve megállapították nála ezeket a betegségeket, és kilenc különböző terápián esett át.
Kezelték már
- ellenanyagokkal,
- szteroidokkal
- és az immunrendszer működését elnyomó immunszuppresszánsokkal, de egyik sem hozott tartós eredményt.
A kezelések kudarca nyomán odáig fajult a helyzet, hogy minden egyes nap vérkészítményt kellett kapnia a vérszegénység miatt, és állandóan vérhígítókat kellett szednie a trombózisveszély elkerülésére.
Egy terápia, amit valójában a rák ellen fejlesztettek ki
Müllerék korábbi munkájuk során CAR-T terápiával sikeresen kezeltek súlyos reumatológiai autoimmun betegségben, például lupuszban szenvedő betegeket, s mivel az új páciensnél minden hagyományos kezelés csődöt mondott, az ő esetében is kísérletet tettek a CAR-T-sejtterápiára.
Ezt a megközelítést évek óta sikerrel alkalmazzák különböző daganattípusok, leginkább leukémiák és limfómák kezelésére. Müllerék autoimmun páciense esetében a baj forrásai – csakúgy, mint egyes limfómákban – a hibásan működő B-limfociták voltak.
Az orvosok ezért a páciens véréből származó fehérvérsejtek közül kiválogatták a T-sejteket, amelyeknek a rendeltetésszerű feladata a fertőzött vagy abnormális saját sejtek felismerése és elpusztítása, és úgy módosították őket, hogy a B-sejteken jelen lévő CD19 nevű fehérjét ismerjék fel. A B-sejtek normális feladata az ellenanyagok termelése, jelen esetben pedig a B-sejtek egy elszabadult légiója volt felelős a beteg saját szöveteit pusztító kóros ellenanyagok termeléséért. A módosított T-sejteket visszajuttatták a beteg szervezetébe, ahol azok módszeresen felkeresték és megölték az összes B-sejtet, beleértve a betegségokozókat.
Látványos eredmények
A kezelés azonnal látványos klinikai eredményt hozott. A betegnek a kezelés után egy héttel volt szüksége utoljára vértranszfúzióra, a kezelés után két héttel pedig már elég erősnek érezte magát a mindennapi feladatok ellátásához. A háromhetes kontroll azt mutatta, hogy a hemoglobinszintje megkétszereződött és ezzel visszatért a normális értékre, ami egyértelműen arra utalt, hogy az immunrendszere már nem pusztítja a vörösvérsejtjeit.
Ezzel egy időben a terápia a többi autoimmun tünetet is javította. A vérrögképződésre hajlamosító foszfolipid-ellenes antitestek fokozatosan kiürültek a szervezetéből, és azóta sem tértek vissza, illetve a vérlemezkeszáma is stabilizálódott.
„Több mint tíz évnyi betegség után a páciens vérképe mindössze néhány hét leforgása alatt normalizálódott. A kezelésre adott válasz sebessége és mértéke mindenkit lenyűgözött”
– fogalmaz Müller.
A szakember hozzáteszi: a terápia valószínűleg azért lehetett ilyen hatékony, mert a T-sejtek a szervezet minden apró zugába be tudtak férkőzni, és valamennyi hibásan működő B-sejtet – nem is csak az éretteket, de az érésben levőket is – eliminálták. Amikor a páciens vérképzése hónapokkal később elkezdett új B-sejteket termelni, azok szinte kivétel nélkül ún. naiv – immunválaszon át nem esett – állapotúak voltak, tehát a terápia lényegében újraindította a beteg immunrendszerét.
Mostanra egy év eltelt a kezelés óta, és a páciensnek továbbra sincs vérkészítményekre vagy bármilyen más kezelésre szüksége. Bár a fehérvérsejtszáma némileg alacsonyabb a normálisnál, és a májenzim-szintjei is enyhén emelkedettek, ami a csontvelő és a máj valamilyen szintű károsodására utal, a kutatók szerint ez sokkal inkább a korábban hosszú éveken át kapott masszív gyógyszeres kezelések utóhatása lehet, semmint a CAR-T sejtterápiáé.
„Mi úgy hisszük, hogy a súlyos autoimmun betegségekben szenvedő betegeknél előbb kellene a CAR-T terápiát alkalmazni, hogy megelőzzük a sok éven át tartó eredménytelen kezelések komplikációit – vélekedik Müller. – Ha hamarabb beavatkozunk, megállíthatjuk a kórfolyamatot, elkerülhetjük a szervkárosodást, és visszaadhatjuk a betegeknek az életüket.”
Ez a kezelés egyfajta „élő gyógyszert” alkalmaz: a beteg saját T-limfocitáit veszik le, a testen kívül genetikailag módosítják, majd visszaadják azzal a céllal, hogy az így felfegyverzett T-sejtek megtámadják a betegséget okozó sejteket.