Három halálos kórban szenvedett egyszerre, aztán jött a váratlan fordulat

Első alkalommal fordult elő, hogy a tudósok a CAR-T sejtterápiának nevezett csúcstechnológiás gyógymódot egy olyan betegen alkalmazták, aki évek óta három különböző autoimmun betegségben szenvedett egyszerre, és semmilyen más kezelés nem javított az állapotán. Ez a beteg, aki az utolsó időben már napi rendszerességű vérátömlesztéssel tudott csak életben maradni, a CAR-T terápia óta, vagyis immár egy éve tünetmentes, és semmilyen kezelést nem igényel. A különleges esetről szóló beszámolót a Cell Press tudományos folyóiratcsoport lapja, a Med jelentette meg. A közlemény nyomán valós reményünk lehet arra, hogy a CAR-T sejtterápia összetett és súlyos autoimmun betegségeket is képes lehet meggyógyítani.

A CAR-T sejtterápia nem csak a rák ellen jó, autoimmun betegségek is kezelhetők vele.

„A kezelés rendkívül hatékony volt, hiszen mindhárom autoimmun betegséget egyszerre felszámolta

– hangsúlyozta Fabian Müller, az Erlangeni Egyetemi Klinika (Németország) munkatársa és a cikk rangidős szerzője. – A betegséggel folytatott több mint egy évtizednyi küzdelem után a páciens kezelésmentesen is remisszióban, vagyis tünetmentes állapotban van, és visszatérhetett a csaknem teljesen normális életvitelhez. Kimondhatjuk, hogy a terápia számottevően javított az életminőségén.”

Három egyenként is végzetes autoimmun betegség

Müller és csoportja 2025-ben találkozott először az akkor 47 éves nőbeteggel, aki súlyos autoimmun hemolitikus anémiában (AIHA) szenvedett. Erre a betegségre az jellemző, hogy a páciens immunrendszere tévedésből a szervezet saját vörösvérsejtjeit támadja meg és pusztítja el. Az AIHA mellett két másik olyan autoimmun betegséget is diagnosztizáltak nála, amelyeknek csaknem ellentétesek a tünetei. Egyfelől autoimmun trombocitopénia (vérlemezkehiány) állt fenn nála, mert a hibásan működő immunrendszere a véralvadásért felelős vérlemezkéit is megtámadta, ezért a vérzékenység veszélyével kellett szembenéznie, másfelől viszont antifoszfolipid ellenanyag-szindrómája volt, ami pedig éppen az ereket elzáró vérrögök lehetséges képződése miatt kockázatos.

Mire a beteg Müllerékhez került, már több mint tíz éve megállapították nála ezeket a betegségeket, és kilenc különböző terápián esett át.